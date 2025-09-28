Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

In vista del weekend, Domenica 28 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 08:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 3 Posto | Repubblica Ceca vs Polonia (diretta)

da Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

La finale per il 3° posto dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 due squadre pronte a contendersi il podio in una sfida di grande intensità e spettacolo sportivo.



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 12:10 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 1 Posto | ITALIA vs Bulgaria (diretta)

da Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

Per l’Italia si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria. Per De Giorgi sarà la quinta finale della sua carriera dopo i tre titoli dal ‘90 al ‘98 da giocatore e quella del 2022 da commissario tecnico dell’Italia.



ore 14:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Uomini Élite Prova in linea (diretta)

Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Uomini Élite Prova in linea (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan

Interviste a cura di: Ettore Giovannelli

Studio: Alessandro Fabretti, Giada Borgato

L'appuntamento più atteso della rassegna: i migliori corridori del mondo si sfidano in una gara di resistenza, strategia e spettacolo per conquistare la maglia iridata.



ore 17:55 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 28 Settembre 2025

ore 06:00 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rally. Mondiale Cile Rally. Mondiale Cile (replica)

ore 07:30 Rally. Mondiale Cile Rally. Mondiale Cile (replica)

da Concepcion [Cile]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 08:05 Canottaggio: Camp. Mondiali Shanghai - Finali 4a giornata (diretta)

da Shanghai [Cina]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

ore 09:40 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Uomini Élite Prova in linea (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan

Interviste a cura di: Ettore Giovannelli

Studio: Alessandro Fabretti, Giada Borgato

L'appuntamento più atteso della rassegna: i migliori corridori del mondo si sfidano in una gara di resistenza, strategia e spettacolo per conquistare la maglia iridata.

ore 14:30 Corsa in Montagna - Südtirol Drei Zinnen Alpine Run (sintesi)

da Sesto Pusteria [Bolzano]

Telecronaca: Silvano Ploner

ore 15:00 Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni

ore 16:45 Ippica: Gran Premio Merano (diretta)

da Merano [Bolzano]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mario Viggiani

Torna l'appuntamento clou dell'ippica italiana: il Gran Premio Merano 2025. Cavalli e fantini di altissimo livello si sfidano in una gara che unisce tradizione, tecnica e spettacolo, puntando al prestigioso trofeo della competizione altoatesina.

ore 17:30 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Imola 3a prova - gara 1 e gara 2 (differita)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Federico Pasanisi

ore 19:20 Calcio a 5: Camp. Europeo U19 Moldavia gruppo A: Portogallo - ITALIA (diretta)

da Chisinau [Moldavia]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Ercolessi

Scende in campo l'Italia Under 19 per la sfida agli Europei di Calcio a 5 2025 contro il Portogallo. Un incontro decisivo per il cammino nella competizione continentale, in cui i giovani azzurri puntano a confermare talento e determinazione di fronte a una delle squadre più competitive del torneo.

ore 21:15 Ippica: Gran Premio Merano (replica)

ore 21:50 Calcio: Coppa del Mondo U20 Cile gruppo D: ITALIA - Australia (diretta)

ore 21:50 Calcio: Coppa del Mondo U20 Cile gruppo D: ITALIA - Australia (diretta)

da Valparaiso [Cile]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Sebino Nela

ore 00:00 Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 3 Posto | Repubblica Ceca vs Polonia (replica)

da Manila [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

La finale per il 3° posto dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 due squadre pronte a contendersi il podio in una sfida di grande intensità e spettacolo sportivo.

ore 02:40 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Prova Elite Maschile (replica)

ore 05:45 Rubrica: Speciale TgSport: Zazzeri

ore 05:45 Rubrica: Speciale TgSport: Zazzeri

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

ore 11:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint 2025 - Imola Gara 2 (diretta)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Federico Pasanisi



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)

Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella



