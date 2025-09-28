Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

domenica, 28 settembre 2025

domenica, 28 settembre 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20In vista del weekend, Domenica 28 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it   

  • ore 08:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 3 Posto |  Repubblica Ceca vs Polonia (diretta)
    da Manila [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano
    La finale per il 3° posto dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 due squadre pronte a contendersi il podio in una sfida di grande intensità e spettacolo sportivo.
     
  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 12:10 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 1 Posto |  ITALIA vs Bulgaria (diretta)
    da Manila [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano
    Per l’Italia si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Domani si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria. Per De Giorgi sarà la quinta finale della sua carriera dopo i tre titoli dal ‘90 al ‘98 da giocatore e quella del 2022 da commissario tecnico dell’Italia.
     
  • ore 14:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Uomini Élite Prova in linea (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan
    Interviste a cura di: Ettore Giovannelli
    Studio: Alessandro Fabretti, Giada Borgato
    L'appuntamento più atteso della rassegna: i migliori corridori del mondo si sfidano in una gara di resistenza, strategia e spettacolo per conquistare la maglia iridata.
     
  • ore 17:55 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 22:45 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 28 Settembre 2025

  • ore 06:00 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Rally. Mondiale Cile Rally. Mondiale Cile (replica)
    da Concepcion [Cile]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
  • ore 08:05 Canottaggio: Camp. Mondiali Shanghai - Finali 4a giornata (diretta)
    da Shanghai [Cina]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
  • ore 09:40 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Uomini Élite Prova in linea (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato, Davide Cassani, Alessandro Ballan
    Interviste a cura di: Ettore Giovannelli
    Studio: Alessandro Fabretti, Giada Borgato
    L'appuntamento più atteso della rassegna: i migliori corridori del mondo si sfidano in una gara di resistenza, strategia e spettacolo per conquistare la maglia iridata.
  • ore 14:30 Corsa in Montagna - Südtirol Drei Zinnen Alpine Run (sintesi)
    da Sesto Pusteria [Bolzano]
    Telecronaca: Silvano Ploner
  • ore 15:00 Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)
    da Nuova Delhi  [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni
  • ore 16:45 Ippica: Gran Premio Merano (diretta)
    da Merano [Bolzano]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Mario Viggiani
    Torna l'appuntamento clou dell'ippica italiana: il Gran Premio Merano 2025. Cavalli e fantini di altissimo livello si sfidano in una gara che unisce tradizione, tecnica e spettacolo, puntando al prestigioso trofeo della competizione altoatesina.
  • ore 17:30 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Imola 3a prova - gara 1 e gara 2 (differita)
    da Imola [Bologna]
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 19:20 Calcio a 5: Camp. Europeo U19 Moldavia gruppo A: Portogallo - ITALIA (diretta)
    da Chisinau [Moldavia]
    Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Ercolessi
    Scende in campo l'Italia Under 19 per la sfida agli Europei di Calcio a 5 2025 contro il Portogallo. Un incontro decisivo per il cammino nella competizione continentale, in cui i giovani azzurri puntano a confermare talento e determinazione di fronte a una delle squadre più competitive del torneo.
  • ore 21:15 Ippica: Gran Premio Merano (replica)
  • ore 21:50 Calcio:  Coppa del Mondo U20 Cile gruppo D: ITALIA - Australia (diretta)
    da Valparaiso [Cile]
    Telecronaca: Giacomo Capuano e Sebino Nela
  • ore 00:00 Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Finale 3 Posto |  Repubblica Ceca vs Polonia (replica)
    da Manila [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano
    La finale per il 3° posto dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 due squadre pronte a contendersi il podio in una sfida di grande intensità e spettacolo sportivo.
  • ore 02:40 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Prova Elite Maschile (replica)
  • ore 05:45 Rubrica: Speciale TgSport: Zazzeri

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 11:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint 2025 - Imola Gara 2 (diretta)
    da Imola [Bologna]
    Telecronaca: Federico Pasanisi
     
  • ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)
    da Nuova Delhi  [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella
     

