Guida TV Sky Cinema e NOW: Duplicity, Mercoledi 20 Novembre 2024

Mercoledi 20 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21:15 trasmette Duplicity, una commedia spionistica con Clive Owen e Julia Roberts. Nei panni di due ex spie e amanti, i protagonisti si ritrovano coinvolti in una complessa operazione di doppio gioco per mettere le mani su una formula segreta che potrebbe fruttare loro una fortuna. Intrighi, battute al vetriolo e una chimica esplosiva rendono questo film un mix di tensione e divertimento. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD puoi seguire America Latina con Elio Germano. Sotto la regia dei fratelli D'Innocenzo, il film è un thriller psicologico ambientato a Latina, dove un dentista conduce una vita apparentemente serena con la sua famiglia. Ma l’apparente tranquillità è sconvolta da un assurdo e inquietante evento che si rivela scendendo nelle cantine della sua villa, portando alla luce segreti e oscuri interrogativi. Sky Cinema Collection HD alle 21:15 propone Scontro tra titani, una rivisitazione moderna della mitologia greca con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Il film racconta l'epica battaglia di Perseo, mezzo dio e figlio di Zeus, che si ribella ad Ade, il dio degli Inferi deciso a spodestare il padre degli dei. Tra creature mitologiche e sfide epiche, Perseo intraprende un viaggio all'insegna del coraggio.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 trovi Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. È la toccante storia di un adolescente che impara ad accettare e amare il suo fratellino affetto dalla sindrome di Down. Tra momenti di crisi, scoperta e affetto familiare, il film racconta la crescita emotiva dei suoi protagonisti con delicatezza e umorismo. Per gli appassionati di avventura, alle 21:00 Sky Cinema Action HD offre Indiana Jones e l'ultima crociata, diretto da Steven Spielberg. Harrison Ford torna nei panni del celebre archeologo accompagnato da Sean Connery nel ruolo di suo padre. In questa terza avventura, i Jones devono impedire ai nazisti di impossessarsi del leggendario Santo Graal, vivendo un mix perfetto di azione, umorismo e legame familiare. Il brivido è invece protagonista su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 con Countdown, dove Elizabeth Lail cerca disperatamente di evitare il proprio destino. Una misteriosa app, infatti, predice il momento esatto della morte di chiunque la scarichi, costringendo la protagonista a combattere contro il tempo per sfuggire a un destino già scritto.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD va in onda il film cult Sex and the City. Il primo capitolo cinematografico della celebre serie segue le vicende di Carrie e delle sue amiche, tra amori, delusioni e nuovi inizi. Tra matrimoni, crisi e nuovi equilibri, la pellicola continua a esplorare l'universo femminile con ironia e profondità. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 propone The Son, un dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. La pellicola segue un adolescente in difficoltà che chiede di vivere con il padre dopo il divorzio dei genitori. Tra conflitti e tentativi di riavvicinamento, emergono le difficoltà di un legame familiare complicato, fatto di incomprensioni, dolore e amore. Se preferisci una serata di risate, Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 presenta Vacanze ai Caraibi, diretto da Neri Parenti e con Christian De Sica. Diviso in episodi, il film racconta le disavventure di varie coppie e individui in vacanza ai Caraibi, tra equivoci, passioni e situazioni comiche che regalano un intrattenimento leggero e divertente.

Per chi avesse perso l'appuntamento precedente, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD torna Il padrino della mafia, con Sergio Castellitto in un intenso thriller che esplora le dinamiche della mafia canadese e l’ascesa di un sarto disposto a tutto pur di conquistare la fiducia del clan dei Paternò. Chiudiamo con Il colore viola, in onda su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15. Questa struggente storia, tratta dall'opera di Alice Walker e diretta da Steven Spielberg, segue la vita di Celie, una donna afroamericana costretta a subire soprusi e a separarsi dai propri cari, ma che trova conforto nella scrittura e nell'amicizia, lottando per la propria dignità.

