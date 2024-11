Guida TV Sky Cinema e NOW: Una storia nera, Venerdi 22 Novembre 2024

Venerdi 22 Novembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21:15 presenta Una storia nera, un dramma tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi. Al centro della vicenda c’è il complesso rapporto tra una donna e il marito violento, la cui misteriosa scomparsa porta alla luce segreti e abusi nascosti. Il film esplora con sensibilità e profondità le dinamiche tossiche di una relazione e le ripercussioni che essa lascia dietro di sé. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 puoi vivere il fascino malinconico di Lost in Translation - L'amore tradotto, diretto da Sofia Coppola. La storia si svolge a Tokyo, dove un attore americano in declino, interpretato da Bill Murray, stringe un legame speciale con una giovane donna, Scarlett Johansson, in cerca di se stessa. Il film, premiato con l’Oscar e il Golden Globe, cattura il delicato equilibrio tra solitudine, connessione e il senso di estraneità in una città sconosciuta. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, torna un classico moderno con Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello, il primo capitolo della trilogia di Peter Jackson tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Segui l’epica avventura di Frodo Baggins, un giovane hobbit incaricato di portare un anello dal potere immenso verso la distruzione, affrontando insidie e formando alleanze indimenticabili. Il film, vincitore di 4 Oscar, è un must per gli appassionati di fantasy.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 propone La volpe e la bambina, un’incantevole fiaba di Luc Jacquet. Una bambina stringe un’insolita amicizia con una volpe, che la conduce in un viaggio straordinario nella natura selvaggia. La voce narrante di Ambra Angiolini arricchisce questa toccante storia sull’empatia e l’amore per il mondo naturale. Per gli appassionati di azione, Sky Cinema Action HD alle 21:00 offre Codice Unlocked - Londra sotto attacco, con Noomi Rapace e Orlando Bloom. In questo intenso spy-thriller, un’agente esperta negli interrogatori si trova a dover fronteggiare una minaccia terroristica dopo aver commesso un errore che mette in pericolo l’intera città. Se preferisci un thriller psicologico, Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 trasmette To Catch A Killer - L’uomo che odiava tutti, con Shailene Woodley. Una giovane agente di polizia, segnata da un passato tormentato, collabora con l’FBI per catturare un pericoloso serial killer che semina il terrore. Un film che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 trovi Jeanne du Barry - La favorita del Re, con Johnny Depp. Questo elegante biopic racconta l’ascesa sociale di Jeanne, una giovane di umili origini che diventa l’ultima amante di Luigi XV, navigando tra intrighi e rivalità alla corte di Versailles. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 presenta il legal-drama Codice d’onore, con Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ambientato in ambito militare, il film segue il caso di due marines accusati di omicidio, in un appassionante confronto tra principi di giustizia e le rigide gerarchie dell’esercito. Per una serata di risate, Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 offre Benvenuti in casa Esposito, una parodia sulla camorra tratta dal romanzo di Pino Imperatore. Giovanni Esposito interpreta Tonino, un uomo alle prese con goffi tentativi di emulare il padre boss della malavita, creando situazioni esilaranti e grottesche.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD va in onda Race for Glory - Audi vs Lancia, un biopic che ripercorre l’epica rivalità tra due scuderie automobilistiche negli anni ’80. Con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, il film narra la sfida tra Cesare Fiorio, direttore sportivo della Lancia, e i rivali del team Audi durante il Campionato mondiale di rally del 1983. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 c’è La terra dei figli, un film post-apocalittico diretto da Claudio Cupellini e basato sulla graphic novel di Gipi. In un mondo devastato, un ragazzo analfabeta cerca qualcuno in grado di leggere il diario lasciatogli dal padre, affrontando pericoli e scoprendo i segreti di un passato perduto.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Una storia nera

I segreti e gli abusi di un rapporto tossico fra una donna e un marito violento vengono a galla dopo la misteriosa scomparsa dell'uomo. Tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lost in Translation - L'amore tradotto

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un divo americano in declino farà un incontro speciale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La volpe e la bambina

Dal regista di "La marcia dei pinguini", Luc Jacquet, una fiaba sull'amicizia con la voce narrante di Ambra Angiolini. Una bambina incontra una volpe e si ritrova in una grande avventura.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice Unlocked - Londra sotto attacco

Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti

Intenso thriller con Shailene Woodley. Un'agente di polizia dal passato problematico viene reclutata dall'FBI per rintracciare un assassino che terrorizza la città.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Jeanne du Barry - La favorita del Re

Johnny Depp nel film ispirato alla vita dell'ultima amante di Luigi XV. Una ragazza di umili origini usa la sua bellezza per introdursi nei salotti mondani fino alla corte di Versailles.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Benvenuti in casa Esposito

Dal romanzo di Pino Imperatore, una parodia sulla camorra con Giovanni Esposito e Antonia Truppo. Dopo la morte del padre boss, Tonino si cimenta in goffi tentativi di seguirne le orme.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Race for Glory - Audi vs Lancia

Stefano Mordini ripercorre la storica rivalità fra due scuderie automobilistiche in un biopic con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl. 1983: il direttore sportivo della Lancia, Cesare Fiorio, sfida gli imbattibili rivali del team Audi nel Campionato mondiale di rally.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La terra dei figli

Claudio Cupellini adatta la graphic novel di Gipi. In un'Italia post-apocalittica e violenta, un ragazzo analfabeta è alla ricerca di qualcuno in grado di leggergli il diario di suo padre.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)