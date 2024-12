Guida TV Sky Cinema e NOW: Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Lunedi 30 Dicembre 2024

Domenica 29 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Godzilla e Kong - Il nuovo impero, un'emozionante avventura diretta da Adam Wingard che segna il quinto capitolo della saga MonsterVerse. La storia porta i due titani leggendari, Godzilla e Kong, a unire le loro forze contro una nuova e misteriosa minaccia che potrebbe distruggere non solo loro, ma l’intero pianeta. Tra battaglie epiche e spettacolari effetti visivi, il film esplora il fragile equilibrio tra le due creature e l’umanità che lotta per la sopravvivenza in un mondo in cui i mostri sono una realtà. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, La pazza gioia, un toccante road movie al femminile diretto da Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. La storia segue l'improbabile amicizia tra Beatrice, una donna logorroica e altolocata, e Donatella, una giovane fragile e introversa. Entrambe pazienti di una clinica psichiatrica, le due decidono di fuggire insieme per riassaporare la libertà e affrontare i fantasmi del passato. Un viaggio emozionante, ricco di umanità e di sorprese, che celebra il valore della solidarietà femminile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Vacanze ai Caraibi, una divertente commedia a episodi diretta da Neri Parenti con Christian De Sica. Il film intreccia tre storie che si svolgono nel paradiso tropicale dei Caraibi: una coppia di coniugi cerca di gestire la scelta sentimentale della figlia, una coppia apparentemente incompatibile scopre un'imprevedibile passione, e un uomo tecnologicamente dipendente si ritrova bloccato su un’isola senza wi-fi. Tra situazioni surreali e momenti esilaranti, il film offre un ritratto leggero e spensierato delle vacanze natalizie.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della celebre saga basata sui romanzi di J.K. Rowling, con Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter. Scopriamo il giovane mago mentre lascia l'opprimente casa degli zii per entrare nel magico mondo di Hogwarts. Qui incontra gli inseparabili amici Ron e Hermione e si confronta con il suo destino di eroe contro le forze del male rappresentate dal terribile Voldemort. Una storia di amicizia, coraggio e magia che ha conquistato generazioni di spettatori. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Il fuggitivo, un thriller mozzafiato con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie, il dottor Richard Kimble riesce a evadere durante un trasferimento in prigione. Braccato senza sosta dal determinato maresciallo Samuel Gerard, Kimble utilizza la sua astuzia e le sue conoscenze mediche per cercare il vero colpevole. Una corsa contro il tempo ricca di tensione e colpi di scena, premiata con l'Oscar per il miglior attore non protagonista a Tommy Lee Jones. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Criminal, un thriller avvincente con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. Dopo la morte di un agente della CIA, il governo decide di trasferire i suoi ricordi in un criminale senza scrupoli, nella speranza di recuperare informazioni vitali per la sicurezza nazionale. Tuttavia, il piano prende una piega inaspettata quando il detenuto inizia a confrontarsi con frammenti di umanità che non aveva mai conosciuto. Un film che mescola azione e introspezione, portando lo spettatore a riflettere sull’identità e la redenzione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Come farsi lasciare in 10 giorni, una commedia romantica con Kate Hudson e Matthew McConaughey. Lei è una giornalista che vuole scrivere un articolo su come sabotare una relazione, lui è un pubblicitario che deve dimostrare di poter conquistare qualsiasi donna. Tra incomprensioni, equivoci e momenti di irresistibile chimica, i due si trovano coinvolti in un gioco di seduzione e sentimenti che li porterà a scoprire l’amore vero. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Will Hunting, un dramma indimenticabile con Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck. La storia ruota attorno a Will, un giovane genio ribelle che lavora come bidello al MIT. Quando le sue straordinarie doti matematiche vengono scoperte, viene spinto a confrontarsi con i suoi traumi personali grazie all'aiuto di uno psicologo, interpretato magistralmente da Robin Williams. Un film che esplora temi di amicizia, autostima e il potenziale umano. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Beverly Hills Cop II, il secondo capitolo della saga con Eddie Murphy. Axel Foley, il poliziotto di Detroit più irriverente del grande schermo, torna a Beverly Hills per indagare sul ferimento del suo amico Bogomil. Le sue indagini lo porteranno a scoprire un traffico d'armi gestito da una femme fatale. Con una colonna sonora iconica e battute memorabili, il film è un mix perfetto di azione e umorismo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Bob Marley: One Love, un biopic che ripercorre la vita e l'eredità del leggendario musicista reggae Bob Marley. Ambientato nella Giamaica degli anni '70, il film esplora il messaggio di pace e unità che Marley ha diffuso attraverso la sua musica, affrontando nel contempo le turbolenze politiche e sociali del suo Paese. Un ritratto emozionante di un artista che ha cambiato la storia della musica. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Scarface, un classico senza tempo diretto da Brian De Palma, con Al Pacino nei panni di Tony Montana. Dalla fuga da Cuba agli sfarzi eccessivi del narcotraffico di Miami, il film segue l'ascesa e la caduta di uno dei personaggi più iconici del cinema, esplorando temi di ambizione, potere e moralità. Un’opera indimenticabile che continua a ispirare generazioni.

