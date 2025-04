Guida TV Sky Cinema e NOW: Body Cam, Mercoledi 16 Aprile 2025

Mercoledì 16 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Body Cam mette in scena un thriller avvolto da un’atmosfera cupa e inquietante. Mary J. Blige interpreta un’agente della polizia di Los Angeles tormentata dal dolore e dalla rabbia per la morte inspiegabile di un collega durante un normale intervento. L’unico indizio a disposizione è il filmato di una body cam, che rivela solo una parte della verità e sembra nascondere qualcosa di sovrannaturale. Più l’indagine va avanti, più la protagonista si ritrova in un incubo dove realtà e allucinazione si fondono, costringendola a confrontarsi non solo con un mistero, ma anche con i suoi sensi di colpa. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Back to Black è il racconto doloroso e poetico della vita di Amy Winehouse. Marisa Abela dà volto e voce alla cantautrice britannica, fragile e ribelle, guidata da un talento immenso e da un’anima tormentata. Il film diretto da Sam Taylor-Johnson attraversa i suoi anni più intensi, dall’inizio nei pub londinesi fino alla fama globale, ma soprattutto si concentra sull’amore tossico con Blake Fielder-Civil, che ispirò l’album “Back to Black” e segnò la sua discesa verso l’autodistruzione. Una biografia viscerale, che esplora il lato umano dietro l’icona. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Fast & Furious 5 unisce adrenalina e legami familiari in un capitolo chiave della saga. Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O'Conner (Paul Walker) si rifugiano in Brasile e decidono di mettere in piedi un ultimo colpo, mettendo insieme una squadra di vecchi amici per rubare cento milioni di dollari a un boss corrotto. Ma sulle loro tracce c’è l’agente federale Luke Hobbs (Dwayne Johnson), deciso a catturarli a ogni costo. Azione ad altissimo ritmo, inseguimenti mozzafiato e uno scontro frontale tra giganti del cinema action.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 torna un classico che ha fatto sognare generazioni: Jumanji, con uno straordinario Robin Williams nei panni di un uomo rimasto intrappolato per decenni in un gioco da tavolo magico. Quando due ragazzi lo liberano, iniziano una serie di avventure surreali e pericolose che dovranno affrontare per chiudere il gioco e riportare la realtà alla normalità. Un viaggio tra le meraviglie e le paure dell’infanzia, carico di fantasia e suspense. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Resa dei conti è un action thriller che non concede tregua. Bruce Willis è coinvolto in una vicenda dove il crimine e il passato si intrecciano. Un ladro internazionale, deciso a cambiare vita, viene contattato dalla sua ex, che lo coinvolge in una rapina multimilionaria apparentemente facile ma destinata a trasformarsi in un inferno. Tradimenti, colpi di scena e sparatorie infuocate spingono i protagonisti verso un epilogo esplosivo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Nina dei Lupi ci catapulta in un futuro post-apocalittico segnato da una tempesta solare che ha resettato la tecnologia e riportato l’umanità all’essenziale. In un paesino sperduto tra le montagne, una neonata viene ritrovata nello stesso giorno del blackout globale. La bambina cresce isolata ma con una connessione profonda e misteriosa con la natura e il destino del mondo. Un thriller fantascientifico dal sapore mistico, dove la rinascita passa attraverso l’ignoto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Ex è una commedia corale che mescola ironia e malinconia. Sei coppie, legate da amori finiti e mai del tutto superati, si trovano a fare i conti con la ricomparsa dei loro ex. Gli equilibri si spezzano, le verità vengono a galla e ogni personaggio è costretto a riflettere su ciò che ha perso, o forse, ciò che desidera ancora. Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann guidano un cast ricco in una storia leggera e universale sull’amore e le sue complicazioni. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, A.C.A.B. – All Cops Are Bastards racconta con crudezza e realismo la vita quotidiana dei reparti antisommossa italiani dopo i fatti del G8 di Genova. Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro interpretano tre celerini segnati dalla violenza della piazza e dal disagio interiore. Il film di Stefano Sollima mostra senza filtri le tensioni tra dovere e umanità, rabbia e solitudine, mentre i protagonisti cercano di non farsi schiacciare da un mondo che li odia e li sfrutta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, 2 Single a nozze è la commedia dissacrante che ha consacrato la coppia comica Owen Wilson–Vince Vaughn. I due amici si imbucano ai matrimoni per rimorchiare e divertirsi, ma quando uno di loro si innamora della figlia di un senatore, il gioco si complica. Bugie, equivoci e situazioni assurde si susseguono in una delle commedie più amate degli anni Duemila, perfetta per chi vuole ridere senza freni.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Big Wedding è una commedia sulle dinamiche familiari con un cast stellare: Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon e Katherine Heigl si ritrovano attorno a un matrimonio che diventa un pretesto per riaccendere vecchie rivalità e antichi affetti. Due ex coniugi devono fingere di andare d’accordo per non turbare l’adozione del figlio, ma la finzione porterà alla luce tutto ciò che è rimasto irrisolto nel passato. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Notre-Dame in fiamme è il film Sky Original firmato Jean-Jacques Annaud che ricostruisce, con rigore e coinvolgimento, il devastante incendio che colpì la cattedrale di Parigi nell’aprile 2019. Attraverso le storie vere di vigili del fuoco, fedeli, turisti e operatori culturali, il film mostra come l’umanità e il coraggio abbiano contribuito a salvare uno dei simboli più amati al mondo, tra panico, determinazione e miracoli inaspettati.

