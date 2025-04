Guida TV Sky Cinema e NOW: Gemini Man, Sabato 19 Aprile 2025

Sabato 19 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Gemini Man è il fanta-action ad alta tensione firmato da Ang Lee e prodotto da Jerry Bruckheimer, con un doppio Will Smith al centro della scena. Un sicario dei servizi segreti, ormai in età matura, scopre di essere il bersaglio di un suo clone più giovane, agile e letale. L’azione mozzafiato si alterna a riflessioni sull’identità, il tempo e la manipolazione genetica, in un film che sperimenta anche tecnologie visive avanzate, portando sullo schermo un duello tanto fisico quanto interiore. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, Cattiverie a domicilio trasporta lo spettatore nella Littlehampton del 1922, dove una serie di lettere anonime e offensive mette in subbuglio la comunità. Olivia Colman e Jessie Buckley regalano performance taglienti e ironiche in una commedia pungente, che affronta con umorismo nero il pregiudizio e il conformismo. Tra sospetti, pettegolezzi e un’indagine tutta al femminile, il film scava sotto la superficie di una società rigida e perbenista. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, torna Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, primo, epico capitolo della trilogia diretta da Peter Jackson e vincitore di 4 Oscar. Frodo, un giovane hobbit della Contea, eredita un anello misterioso che si rivelerà essere l’arma più potente e pericolosa del Male. Inizia così il viaggio della Compagnia, un gruppo di eroi provenienti da razze diverse, uniti contro l’ombra di Sauron. Un capolavoro di narrazione fantasy che ha segnato un’epoca.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Cattivissimo Me 2 riporta in scena Gru, ormai ex supercattivo, alle prese con la vita da padre e una nuova missione. Accanto a lui i Minions e la stravagante agente Lucy Wilde, con cui dovrà sventare i piani del misterioso El Macho. Il sequel mantiene intatto l’umorismo e la tenerezza del primo film, arricchendo il racconto con nuovi personaggi e dinamiche esilaranti. Su Sky Cinema Action HD, dalle 21.00, Spider-Man – No Way Home rompe i confini del multiverso in un’avventura senza precedenti. Tom Holland torna nei panni dell’Uomo Ragno, che, dopo la rivelazione della sua identità, chiede aiuto al Doctor Strange. Ma qualcosa va storto, e il tessuto stesso della realtà si incrina, aprendo la porta a villain e versioni alternative del supereroe. Con un cast stellare e un mix perfetto di azione, nostalgia e dramma, il film ha infranto record in tutto il mondo. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, L’immortale approfondisce la figura di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi più complessi e amati di Gomorra – La serie. Diretto e interpretato da Marco D’Amore, il film è un prequel che esplora le origini criminali di Ciro, dal trauma infantile vissuto a Napoli fino alla sua ascesa nel mondo della camorra. Un racconto crudo e potente, che arricchisce l’universo narrativo di Gomorra con un’intensità cinematografica autonoma.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Poli opposti mette in scena l’incontro-scontro tra due professionisti agli antipodi: lui, terapista di coppia idealista e pacato; lei, avvocato divorzista cinica e disincantata. Luca Argentero e Sarah Felberbaum danno vita a una commedia romantica scorrevole e brillante, che gioca sugli stereotipi di genere e sulle differenze di carattere per raccontare l’imprevedibilità dell’amore. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Il miglio verde torna a emozionare con una delle storie più commoventi tratte dall’opera di Stephen King. Tom Hanks è il secondino Paul Edgecomb, testimone dell’arrivo nel braccio della morte di John Coffey, un uomo enorme e apparentemente pericoloso, ma in realtà capace di miracoli. Un dramma carcerario sospeso tra misticismo, dolore e umanità, diretto da Frank Darabont e destinato a rimanere impresso nella memoria. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Nati stanchi segna il debutto cinematografico di Ficarra e Picone. I due comici siciliani interpretano due disoccupati cronici che partecipano ai concorsi pubblici con l’unico obiettivo di non superare le prove. Una satira leggera e ironica sulla disillusione giovanile e sull’Italia del precariato, che gioca con il paradosso per raccontare una verità tutt’altro che divertente.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, è in replica Better Man, il biopic con Robbie Williams che racconta, senza filtri, il viaggio personale e artistico della popstar britannica, tra gloria e fragilità. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21.15, viene riproposto...

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Gemini Man

Fanta-action con Will Smith, diretto da Ang Lee e prodotto da Jerry Bruckheimer. Un sicario dei servizi segreti scopre di essere il bersaglio di un suo clone più giovane e più spietato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Cattiverie a domicilio

Olivia Coleman e Jessie Buckley guidano questa commedia pungente ambientata nel 1922 a Littlehampton. Quando lettere anonime cariche di insulti scuotono la cittadina, il sospetto ricade su Rose, irlandese anticonformista. Una giovane poliziotta indaga per scoprire la verità.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo Me 2

L'irresistibile sequel della trilogia che ha conquistato i botteghini. Gru e i Minions tornano in azione affiancati dall’agente Lucy Wilde per sconfiggere il temibile El Macho.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spider-Man - No Way Home

Record di incassi per il cinecomic con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. L'Uomo Ragno si rivolge al Doctor Strange per ripristinare il segreto della sua identità.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'immortale

Grande successo nelle sale per il film diretto e interpretato da Marco D'Amore che racconta la storia personale di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di 'Gomorra - La serie'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Poli opposti

Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Stefano è un terapista di coppia; Claudia è un avvocato divorzista. Fra i due nasce un'inaspettata attrazione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Nati stanchi

Prima commedia da protagonisti per Ficarra e Picone. Due giovani siciliani disoccupati e svogliati partecipano ai concorsi e si presentano ai colloqui facendo in modo di non essere assunti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Better Man

Robbie Williams è attore e protagonista di questo biopic musicale diretto da Michael Gracey. Dall’esordio con i Take That alla carriera da solista, l’ascesa di un talento unico, capace di trasformarsi, nonostante le fragilità, in una superstar globale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

I dieci comandamenti

Oscar per gli effetti speciali al kolossal di Cecil B. DeMille con Charlton Heston e Yul Brinner, che narra la vita di Mosè, destinato a condurre il popolo ebraico verso la Terra Promessa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)