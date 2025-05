Guida TV Sky Cinema e NOW: Valerian e la città dei mille pianeti, Domenica 25 Maggio 2025

Domenica 25 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Valerian e la città dei mille pianeti, blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi sono incaricati di proteggere la metropoli di Alpha, un vasto crocevia di civiltà e culture, da forze oscure che minacciano l’intero universo, offrendo uno spettacolo visivo spettacolare e un’avventura adrenalinica. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) trasmette Siccità, film di Paolo Virzì vincitore di due David di Donatello, ambientato in una Roma alle prese con una crisi idrica senza precedenti. In un contesto di divieti, disagi e tensioni, i destini di un gruppo eterogeneo di personaggi si intrecciano, dipingendo un affresco sociale attuale e profondo. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) c’è Barry Seal – Una storia americana, action tratto da fatti realmente accaduti con Tom Cruise e Domhnall Gleeson. Un pilota accusato di traffico di droga viene reclutato dalla CIA per missioni sotto copertura in America Centrale, tra intrighi e colpi di scena.

Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Balto e Togo – La Leggenda, commovente avventura ispirata a eventi reali del 1925 in Alaska. La corsa contro il tempo di Leonhard Seppala e dei suoi cani da slitta per portare un siero salvavita ai bambini colpiti dalla difterite è una storia di coraggio e amore che emoziona grandi e piccoli. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) presenta I tre moschettieri – D’Artagnan, nuovo adattamento del classico di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Tra intrighi di corte e battaglie, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis in un’avventura epica ambientata nel cuore di una guerra che cambierà il destino della Francia. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) mette in scena Petra – Nido vuoto, con Paola Cortellesi impegnata in quattro nuovi casi gialli diretti da Maria Sole Tognazzi. Il furto di una pistola scatena una serie di omicidi che porteranno Petra e il suo collega Antonio a confrontarsi con il mondo delle baby gang, in un’indagine tesa e coinvolgente.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) c’è Crazy, Stupid, Love, commedia romantica con Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore. Un seduttore esperto aiuta un marito tradito a ritrovare fiducia in sé stesso, dando vita a situazioni esilaranti e dolci al tempo stesso. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Schindler’s List – La lista di Schindler, il celebre kolossal di Steven Spielberg vincitore di 7 Oscar. Racconta la vera storia di Oskar Schindler, che durante la Shoah salvò centinaia di ebrei impiegandoli nella sua fabbrica, un racconto potente di umanità e coraggio. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) c’è Belli Ciao, commedia di Gennaro Nunziante con il duo Pio e Amedeo. Due amici d’infanzia, distanti per strade diverse, si ritrovano a confronto con le loro scelte di vita, tra momenti comici e riflessioni sul destino e l’amicizia.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) Per tutta la vita, la commedia corale con Luca e Paolo che mette in scena la scoperta dell’annullamento di quattro matrimoni e la necessità di affrontare nuovamente la prova dell’altare. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) Emilia Perez, pellicola premiata con Oscar e Golden Globe, con Zoe Saldana in un ruolo non protagonista che conquista per intensità e originalità.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Valerian e la città dei mille pianeti

Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Siccità

2 David di Donatello al film di Paolo Virzì con un grande cast corale. In una Roma in cui non piove da tre anni, fra divieti e disagi, si incrociano i destini di un gruppo di individui.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Barry Seal - Una storia americana

Tom Cruise e Domhnall Gleeson in un action tratto da una storia vera. Un pilota accusato di narcotraffico viene reclutato dalla Cia per svolgere missioni sotto copertura in Centro America.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Balto e Togo - La Leggenda

Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra - Nido vuoto

Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il furto di una pistola innesca degli omicidi che conducono Petra e Antonio nel mondo delle baby gang.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Crazy, Stupid, Love

Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore in una commedia romantica. Un giovane seduttore aiuta un marito tradito e lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Schindler's List - La lista di Schindler

7 Oscar al kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. La vera storia del tedesco Oskar Schindler che salvò centinaia di ebrei dalla Shoah, impiegandoli nella sua fabbrica.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Belli Ciao

Il duo comico di successo Pio e Amedeo nella commedia diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, separati da scelte diverse, si ritrovano dopo anni fra differenze e sogni in comune.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Per tutta la vita

Commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e devono ripresentarsi davanti all'altare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emilia Perez

Oscar e Golden Globe 2025 alla miglior canzone e alla miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) per l'originale film diretto da Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)