Guida TV Sky Cinema e NOW: Paradise Highway, Mercoledi 18 Giugno 2025

Mercoledì 18 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza.

Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) il thriller Paradise Highway con Juliette Binoche, Frank Grillo e Morgan Freeman racconta la storia di una camionista coinvolta in traffici illegali per aiutare il fratello, ma l’ultima consegna le cambierà la vita. Su Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) va in onda The Independent: Complotto per la Casa Bianca, produzione Sky Original con John Cena e Brian Cox: una giovane giornalista si ritrova al centro di una cospirazione politica ad alto rischio. Imperdibile su Sky Cinema Collection (canale 303, ore 21.15) Dune – Parte Due, diretto da Denis Villeneuve e vincitore di due Oscar, in cui Paul Atreides si unisce ai Fremen per guidare la rivolta che deciderà il futuro dell’universo.

Sul fronte family, Sky Cinema Family (canale 304, ore 21.00) propone l’intramontabile Chi ha incastrato Roger Rabbit, capolavoro di Robert Zemeckis che fonde animazione e live action in un’indagine noir nella Hollywood anni '40. Azione pura su Sky Cinema Action (canale 305, ore 21.00) con Venom, dove Tom Hardy è un giornalista che diventa ospite di un parassita alieno, trasformandosi in una creatura letale. Atmosfere cupe su Sky Cinema Suspense (canale 306, ore 21.00) con Good Kill: Ethan Hawke è un ex pilota di caccia che combatte una guerra a distanza con i droni, ma affronta il peso psicologico delle sue missioni.

Toni più leggeri su Sky Cinema Romance (canale 307, ore 21.00) con Amore a seconda vista, una commedia romantica dai risvolti surreali, mentre su Sky Cinema Drama (canale 308, ore 21.00) c’è Ghiaccio, pellicola italiana che intreccia violenza urbana e speranza nella boxe, diretta da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Risate assicurate su Sky Cinema Comedy (canale 309, ore 21.00) con il cult demenziale Scemo & più scemo, coppia comica perfetta formata da Jim Carrey e Jeff Daniels.

Per chi ha perso i titoli della sera precedente, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310, ore 21.15) c’è 28 giorni dopo, horror apocalittico con Cillian Murphy, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311, ore 21.15) torna il western Il Grinta, firmato fratelli Coen, con un grande Jeff Bridges.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Paradise Highway

Thriller on the road con Juliette Binoche, Frank Grillo e Morgan Freeman. Per aiutare il fratello in carcere una donna contrabbanda merci, ma l'ultima consegna si rivela diversa

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca

John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Dune - Parte Due

2 Oscar per il sequel della saga fantascientifica di Denis Villeneuve con Timothee Chalamet e un super cast. Paul Atreides e sua madre cercano di farsi accettare dal popolo Fremen.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Chi ha incastrato Roger Rabbit

3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Venom

Tom Hardy incarna uno dei personaggi più enigmatici della Marvel. Un parassita entra nel corpo di un giornalista dando vita a un'entità metà umana e metà aliena. Nel cast Michelle Williams.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Good kill

Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pietà i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimerà.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Amore a seconda vista

Commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un romanziere si risveglia in un mondo parallelo e deve riconquistare Olivia, la donna che ha già sposato nella sua vita originale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Ghiaccio

Fabrizio Moro debutta alla regia con Alessio De Leonardis in un film con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Roma: un ragazzo di borgata cerca nella boxe il riscatto da una vita difficile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Scemo & più scemo

Jim Carrey e Jeff Daniels nel celebre road movie demenziale firmato dai fratelli Farrelly. Due amici svitati ne combinano di tutti i colori per restituire una valigetta a una donna.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



28 giorni dopo

Horror apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy. Gli animalisti liberano degli scimpanze' infettati da un virus creato in laboratorio, innescando un'epidemia terrificante

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Il Grinta

Remake western dei fratelli Coen, con uno straordinario Jeff Bridges nel ruolo che fu di John Wayne. Una ragazzina ingaggia un arcigno sceriffo per catturare il killer di suo padre

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)