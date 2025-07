Guida TV Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Giovedi 31 Luglio 2025

Stasera in TV, Giovedi 31 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 segna il ritorno epico di Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del cinema. Con Cate Blanchett e Shia LaBeouf, Indy sfida i sovietici alla ricerca di un artefatto mistico capace di alterare il destino dell’umanità. Emilia Perez su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 è un film fuori dagli schemi diretto da Jacques Audiard, già premiato con Oscar e Golden Globe 2025. Un intreccio tra identità, trasformazione e potere, interpretato con forza da Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon. Nella valle della violenza su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 porta Ethan Hawke e John Travolta in uno scontro crudo e implacabile. Un western moderno dove vendetta e solitudine si fondono nella polvere del deserto.

Transformers One su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00 esplora le origini di una saga leggendaria. Prima che diventassero nemici, Optimus Prime e Megatron erano amici su Cybertron. Ma tutto cambia con il dono della trasformazione. Fast & Furious - Solo parti originali su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 riporta Vin Diesel nel cuore ruggente della saga. Corsa, vendetta e fratellanza si intrecciano in una sfida ad alta velocità tra Los Angeles e il Messico. Il caso Thomas Crawford su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 mette a confronto Anthony Hopkins e Ryan Gosling in un duello psicologico teso e sottile, dove la verità è un labirinto e il crimine un’opera d'ingegno.

Le relazioni pericolose su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 seduce con le sue trame amorose e vendicative. Glenn Close e John Malkovich dominano la scena in questo classico ambientato nella Parigi del XVIII secolo, tra lusso e corruzione. The Penitent su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 è un’intensa riflessione su giustizia e moralità. Luca Barbareschi interpreta uno psichiatra travolto dall’opinione pubblica dopo una strage legata a un suo paziente. Maschi contro femmine su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 racconta con ironia le fragilità delle relazioni moderne. Tradimenti, sport, maternità e gelosie si mescolano in una commedia corale dai ritmi vivaci.

Humane su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 continua a esplorare una distopia inquietante. La tensione familiare esplode in un futuro sull’orlo del disastro, in un film provocatorio firmato da Caitlin Cronenberg. Napoli - New York su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15 conferma il talento di Gabriele Salvatores in una storia d’amicizia e speranza. Una bambina orfana e il suo compagno d’avventura affrontano il viaggio più grande: l’oceano e la vita.

