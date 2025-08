Guida TV Sky Cinema e NOW: Pacific Rim - La Rivolta, Martedi 5 Agosto 2025

Stasera in TV, Martedi 5 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 arriva "Pacific Rim - La Rivolta", con John Boyega e Scott Eastwood protagonisti del sequel carico d’azione in cui una nuova minaccia globale costringe il ribelle Jake Pentecost a tornare a pilotare i giganteschi robot Jaeger per difendere l’umanità. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna un grande classico intramontabile con "Ladyhawke", struggente fiaba fantasy con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer nei panni di due amanti vittime di un maleficio che li condanna a rimanere sempre separati, in un’atmosfera magica e malinconica. Sky Cinema Collection HD (canale 303) propone alle 21.15 "I delitti del BarLume - Il telefono senza fili", quinto film tratto dai romanzi di Marco Malvaldi, dove la scomparsa di una donna in piena estate accende i sospetti e alimenta voci incontrollate tra i pensionati più ficcanaso di Pineta.

Alle 21 su Sky Cinema Family HD (canale 304) è il turno di "La bussola d’oro", un fantasy spettacolare vincitore dell’Oscar con Daniel Craig e Nicole Kidman. Una bambina, affiancata dal suo daimon, affronta un viaggio pieno di pericoli tra creature misteriose e incantesimi, tratto dal bestseller di Philip Pullman. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21 "R.I.P.D. - Poliziotti dall’aldilà" catapulta Jeff Bridges e Ryan Reynolds in un reparto di polizia dell’aldilà, in una missione tra sparatorie e paradossi per riportare l’ordine nel mondo dei vivi, tra humor e azione ispirati alla graphic novel originale. Alle 21 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) va in onda "The Wasp", thriller psicologico ad alta tensione con Naomie Harris e Natalie Dormer. Due donne stringono un patto per eliminare il marito di una di loro, ma i rancori del passato e le fragilità emotive metteranno tutto in discussione.

Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21 propone "Confidenza", diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Un dramma intenso e introspettivo in cui il segreto condiviso con un’ex allieva sconvolge l’equilibrio di un rispettato professore. Alle 21 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) "Red Joan" racconta la doppia vita di una donna all’apparenza innocua, interpretata da Judi Dench, che sotto interrogatorio rivela un passato da spia del KGB, riemergendo dagli anni della Guerra Fredda tra dilemmi morali e memoria storica. Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21 propone "C’era una truffa a Hollywood", commedia brillante Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Due produttori sull’orlo del fallimento architettano un piano folle per truffare l’assicurazione con un attore ormai dimenticato.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) torna la commedia romantica "Tutti tranne te", dove Sydney Sweeney e Glen Powell si ritrovano a fingersi fidanzati durante un matrimonio in Australia, tra battibecchi, bugie e una crescente attrazione impossibile da ignorare. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15 "The Wolf of Wall Street" riporta in scena l’eccessiva parabola di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio, nell’irriverente e scatenato biopic di Martin Scorsese che mescola ambizione, droga e inganni nell’alta finanza.

