Guida TV Sky Cinema e NOW: Ma cosa ci dice il cervello, Mercoledi 6 Agosto 2025

Stasera in TV, Mercoledi 6 Agosto, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia irresistibile firmata Riccardo Milani con Paola Cortellesi nei panni di Giovanna, donna apparentemente qualunque ma in realtà agente segreto. Tra scene esilaranti e missioni fuori dagli schemi, userà le sue abilità per aiutare un gruppo di amici vittime di soprusi, in una satira sociale brillante e ritmata. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna "Forrest Gump", capolavoro intramontabile con Tom Hanks, premiato con 6 Oscar. Diretto da Robert Zemeckis, il film segue le vicende straordinarie di un uomo semplice e buono che attraversa tre decenni di storia americana con ingenua saggezza, diventando inconsapevole protagonista di eventi epocali. Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 propone "I delitti del BarLume - Azione e reazione", sesto capitolo della serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. Una morte sospetta scuote l’estate di Pineta, dando il via a un’indagine condotta dalla Fusco, mentre il bar di Massimo diventa ancora una volta epicentro del mistero.

Alle 21 su Sky Cinema Family HD (canale 304) c’è "My Spy", action-comedy con Dave Bautista nei panni di un agente sotto copertura messo alle strette da Sophie, una ragazzina sveglia e determinata che scopre la sua identità e lo costringe a insegnarle i trucchi del mestiere, tra missioni improbabili e imprevisti teneri. Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21 trasmette "Greenland", un disaster movie adrenalinico con Gerard Butler e Morena Baccarin, in cui una cometa minaccia l’estinzione e un ingegnere lotta contro il tempo per mettere in salvo la sua famiglia, cercando rifugio in un bunker segreto nel cuore della Groenlandia. Alle 21 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) va in onda "Lady in the Water", fantasy inquieto di M. Night Shyamalan in cui una creatura fiabesca emerge dalla piscina di un condominio. Il custode, interpretato da Paul Giamatti, scopre che la sua presenza nasconde un destino più grande, tra visioni, enigmi e minacce invisibili.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21 viene proposto "Past Lives", film delicato e profondamente emotivo, candidato a due Oscar. Una storia d’amore mai vissuta tra due amici d’infanzia separati dall’emigrazione e ritrovatisi a New York dopo vent’anni, dove il tempo e le vite diverse mettono in discussione ogni certezza. Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21 presenta "La sala professori", un’intensa riflessione morale ambientata in una scuola tedesca. Un’insegnante idealista, indagando su una serie di furti, scatena reazioni inaspettate e incontrollabili, scoprendo quanto sia fragile il confine tra giustizia e conseguenze. Alle 21 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) è il momento de "La rivincita delle sfigate", brillante esordio alla regia di Olivia Wilde. Due studentesse modello decidono di lasciarsi andare per una notte, alla ricerca di divertimento e ribellione, scoprendo che la trasgressione può avere anche un lato tenero e liberatorio.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15 torna "Pacific Rim - La Rivolta", con John Boyega e Scott Eastwood pronti a contrastare una nuova minaccia globale al comando dei Jaeger, i robot giganti simbolo della resistenza contro l’invasione dei Kaiju, in un’esplosione di effetti visivi e adrenalina. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15, rivive la magia senza tempo di "Ladyhawke", fantasy romantico con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Vittime di un crudele sortilegio, due amanti condannati a non potersi mai toccare cercano una via per spezzare l’incantesimo che li separa tra notte e giorno.

