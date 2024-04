Formula 1 2024, diretta esclusiva Gran Premio Giappone Sky Sport NOW (#PazziDellaNotte)

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il Gran Premio del Giappone è uno degli eventi più attesi dell'intero calendario di Formula 1, sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori. Il circuito di Suzuka, con il suo layout a forma di otto, offre un'atmosfera elettrizzante, grazie anche agli appassionati locali che contribuiscono a rendere l'evento unico nel suo genere. Gli adulti e i bambini vestiti da pilota sugli spalti, insieme ai bizzarri copricapi, creano un'atmosfera davvero speciale.

Questo tracciato storico ha visto svolgersi alcune delle più memorabili pagine della storia della Formula 1. Le sue 18 curve hanno assegnato numerosi titoli mondiali, spesso alla Scuderia Ferrari. Ricordiamo l'indimenticabile "Alba rossa" del 2000, con la vittoria in gara e il primo titolo in rosso di Michael Schumacher, che si ripeté anche nel 2003. Tuttavia, Suzuka ha anche causato delusioni, come nel 1990 per Alain Prost e nel 1998 per lo stesso Schumacher.

Il layout unico di Suzuka, con le sue 18 curve, rappresenta una vera e propria sfida per i piloti, che devono rimanere concentrati per tutto il giro. La velocità media intorno ai 230 km/h e la scarsa tolleranza per gli errori, specialmente nel primo settore con la sequenza di curve ad alta velocità, mettono alla prova le abilità dei piloti. Il circuito è noto anche per offrire poche opportunità di sorpasso, con il tornante di curva 11 considerato un possibile punto di attacco. Il meteo può giocare un ruolo fondamentale nell'esito della gara, con piogge abbondanti che spesso influenzano la strategia delle squadre. Suzuka è stata teatro di gare interminabili e bagnate, come nell'edizione del 2022. Le previsioni meteo indicano pioggia per il weekend, il che potrebbe complicare ulteriormente le cose. Il weekend del Gran Premio del Giappone prevede sessioni di prove libere il venerdì e il sabato, seguite dalle qualifiche. La gara, composta da 53 giri del circuito lungo 5.807 metri, si terrà domenica alle 14:00 locali.

APPUNTAMENTI SKY – Appuntamento giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la notte per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 4.30 e la seconda alle 8. Nella notte tra venerdì e sabato appuntamento con terza sessione di prove libere, alle 4.30, antipasto alle qualifiche che scatteranno alle 8 del mattino. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 7 del mattino in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio alle repliche, in programma per tutta la domenica alle 10, alle 15, alle 17 e alle 19.30. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DEL GIAPPONE IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Notte giovedì 4-venerdì 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 - prove libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – prove libere 2

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 5-sabato 6 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – prove libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 13: F1 – qualifiche (replica)

Ore 15.15: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 6-domenica 7 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 gara

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

Ore 13: F1 gara (replica)

Ore 15: F1 gara (replica)

Ore 17: F1 gara (replica)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Dopo la pausa Pasquale, riparte il circus di F1 con il Gran Premio MSC Cruises del Giappone, che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8. Si parte sabato 6 aprile con le qualifiche, in differita alle ore 14.00, con studio pre-qualifiche dalle 13.30. Domenica 7 aprile in differita alle ore 14.00, semaforo verde per il Gran Premio MSC Cruises del Giappone. L’appuntamentosu TV8 è già a partire dalle ore 12.30 con lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli e Vicky Piria. Al termine del GP, tutte le interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare tutte le dinamiche della gara.

SABATO 6 APRILE 2024 - TV8



Ore 13:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche (differita)

Ore 14:00 Motori Formula 1 2024 Gp Giappone Qualifiche (differita)

Ore 15:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche (differita)

DOMENICA 7 APRILE 2024 - TV8