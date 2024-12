Dicembre 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | DICEMBRE 2024



Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky e i programmi esclusivi da non perdere Novembre 2024 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!

Il mese di dicembre 2024 su Sky promette emozioni intense e storie indimenticabili, con una programmazione che spazia tra generi iconici e attese nuove stagioni. Dalle saghe romantiche alle battaglie epiche, fino agli intrighi survival, Sky continua a essere la destinazione perfetta per ogni appassionato di serie.

Tra i grandi ritorni, spicca la seconda parte della settima stagione di Outlander. Il drama romantico e appassionante riprende il racconto della famiglia Fraser, travolta dai pericoli della guerra rivoluzionaria. Jamie e Claire si trovano a dover proteggere tutto ciò che hanno costruito, affrontando scelte impossibili che potrebbero cambiare per sempre il loro destino. Dal 14 dicembre in esclusiva su Sky. Per gli amanti del western contemporaneo, arriva la conclusione di una saga epica, con la parte finale della quinta stagione di Yellowstone. Kevin Costner torna nei panni del proprietario del ranch Dutton, in una lotta senza esclusione di colpi per difendere la sua terra dalle minacce esterne. Non perdere l’ultimissimo capitolo di questa serie scritta da Taylor Sheridan, disponibile dal 20 dicembre in esclusiva su Sky.

Il mese si chiude con un’esplosione di adrenalina grazie all’attesissimo spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live. Andrew Lincoln e Danai Gurira riprendono i ruoli iconici di Rick e Michonne, impegnati in una missione per la sopravvivenza e la riconnessione in un mondo devastato dall’apocalisse zombie. Una storiadi amore e lealtà che debutterà con tutti gli episodi subito disponibili dal 30 dicembre in esclusiva su Sky. E non è tutto: dal 4 dicembre, ritornano gli appuntamenti con i tuoi eroi preferiti di Chicago Med (S.10), Chicago Fire (S.13) e Chicago P.D. (S.12).Nelle nuove stagioni medici, pompieri e poliziotti affrontano nuove sfide personali e professionali.

Le feste di fine anno su Sky si arricchiscono di titoli straordinari, tra epiche saghe fantasy, emozionanti avventure animate e commedie per tutta la famiglia. Dicembre e l’inizio di gennaio porteranno sul piccolo schermo grandi storie e personaggi indimenticabili, da non perdere per chi ama il cinema di qualità.

Dal 2 dicembre, Salvatore Esposito è Vincenzo Palmieri in Piedone – Uno sbirro a Napoli, nuova produzione Sky Original in quattro appuntamenti ambientata a Napoli. Palmieri, allievo del leggendario Commissario Rizzo, deve guadagnarsi la fiducia della sua squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali possono fare la differenza. Tra casi complessi e vecchi fantasmi da affrontare, questo poliziesco promette azione e suspense. Nel cast anche Silvia D’Amico e Fabio Balsamo; regia di Alessio Maria Federici. Da non perdere Come Far Litigare Mamma e Papà – una commedia leggera e spassosa per tutta la famiglia, disponibile dal 23 dicembre. Gabriele, un bambino curioso e un po’ dispettoso, tenta in tutti i modi di separare i suoi genitori perfettamente innamorati. Con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini e un cast brillante, le risate sono garantite sotto l’albero.

Festeggia il giorno di Natale con Wonka. A partire dal 25 dicembre, Timothée Chalamet ci trasporta nel magico mondo di Willy Wonka in questo prequel fantasy-musicale tratto dall’universo di Roald Dahl. Scopri le origini del cioccolataio più famoso del cinema, il suo primo incontro con gli Umpa Lumpa e i sogni che lo porteranno a sfidare le convenzioni per creare una fabbrica straordinaria. Con un cast stellare e Hugh Grant in un ruolo esilarante, questo film è una chicca natalizia da non perdere. Dal 30 dicembre, i titani del cinema, Godzilla e Kong, tornano in Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero. In questo sequel, i due mostri leggendari devono allearsi per combattere una nuova minaccia che mette a rischio l’esistenza dell’intero pianeta. Ambientato nella misteriosa Terra Cava, questo film, disponibile anche in 4K, offre azione mozzafiato ed effetti visivi straordinari, con un cast che include Dan Stevens e Rebecca Hall.

Infine ecco qualche anticipazione sui film in arrivo nei primissimi giorni di gennaio. Dune - Parte due, disponibile dal 1° gennaio, inaugura un nuovo anno pieno di novità targato Sky. In questo capitolo, Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, affronta il suo destino tra i Fremen, mentre combatte contro il barone Harkonnen e cerca di capire se è davvero il Messia che il popolo attende. Tra battaglie epiche e dilemmi interiori, Denis Villeneuve firma il secondo capitolo dell’acclamata saga sci-fi, tratta dal capolavoro di Frank Herbert.Infine, ritorna per un’avventura animata piena di umorismo,kung fu e cuore il simpatico panda Po. In Kung Fu Panda 4, Po deve accettare il suo destino di guida spirituale nella Valle della Pace, trovare un degno successore e sconfiggere una maga mutaforma. Ad accompagnarlo, la nuova compagna d’avventure Zhen, una volpe agile e astuta. Risate, azione e tanti insegnamenti in arrivo per tutta la famiglia. Dal 4 gennaio su Sky.

Anche a dicembre, Sky continua a offrire un’ampia gamma di show che terranno incollati gli spettatori davanti allo schermo. Tra finali, emozioni, grandi ritorni e competizioni appassionanti, ecco cosa non puoi perderti prima e durante le festività.

Dal 12 dicembre torna in esclusiva con una nuova edizione MasterChef Italia, l’appuntamento fisso e irrinunciabile per gli appassionati di cucina. Il talent show culinario più amato in Italia è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con le sue prove iconiche, come la mystery box, l’invention test, le prove in esterna e i temutissimi pressure test. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno i concorrenti alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia, in una sfida che promette grandi sorprese. L’edizione 18 di X Factor giunge alla sua emozionante finale, il 5 dicembre. Chi sarà il vincitore della stagione 2024? A deciderlo sarà il pubblico, ma la vera sfida si giocherà in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove si terrà la finale dal vivo. Un momento imperdibile, con gli artisti pronti a dare il massimo sul palco per conquistare il titolo di vincitore.

A condire il mese di dicembre con battute esilaranti e il suo humor irriverente ci pensa GialappaShow, che torna con gli ultimi episodi e il meglio di quanto visto finora. Il Mago Forest e la sua troupe arricchiscono la programmazione, con una serie di appuntamenti che faranno ridere tutta la famiglia.Per gli amanti dei documentari, dicembre su Sky si preannuncia come un mese ricco di scoperte affascinanti e approfondimenti indimenticabili. Tra sport, arte, misteri e natura, le produzioni speciali Sky offrono un'ampia gamma di contenuti, pronti a sorprendere ed emozionare.

Dal 28 dicembre in esclusiva, Leggende del Tennis si tuffa nell'epoca d'oro di questo sport con un racconto inedito e acclamato dalla critica internazionale delle leggende che hanno segnato la storia del tennis mondiale. Attraverso immagini d'archivio e interviste esclusive, Sky porta sullo schermo le storie di John McEnroe, Billie Jean King, Bjorn Borg, Chris Evert e Martina Navratilova. Questi tennisti, non solo hanno scritto le pagine più memorabili delle partite, ma hanno anche avuto un impatto significativo nella cultura moderna. Gli appassionati di scienza e misteri del cosmo non possono perdersi Solar System, dal 6 dicembre in esclusiva su Sky. Narrato dal fisico e conduttore Brian Cox, questa serie ci guida in un viaggio affascinante alla scoperta dei misteri del nostro sistema solare. Dalle piogge di diamanti su Nettuno ai vulcani giganti su Venere, lo show svela i mondi più straordinari e lontani, come non li avevamo mai visti prima. Un’occasione unica per esplorare l'universo.

Per chi ama i crimini con un tocco d'arte, dal 19 dicembre arriva in esclusiva su Sky L'Urlo di Munch – Il grande furto. Questo docufilm racconta l'incredibile storia del furto del celebre dipinto di Edvard Munch, L'urlo, e delle indagini che hanno visto fronteggiarsi un ladro appassionato d’arte e un detective anticonformista di Scotland Yard. Un mix avvincente di mistero e arte, che esplora un furto leggendario e il gioco del gatto e del topo tra criminale e investigatore. Dal 24 dicembre, in esclusiva su Sky Nature, Le linci selvagge ci porta nel cuore delle montagne del Giura, dove le linci euroasiatiche dominano le foreste. Le stagioni e le sfide della natura definiscono il ritmo della vita di questa famiglia di felini. Un affascinante documentario che ci mostra il regno di questi predatori misteriosi, le loro lotte e alleanze nel selvaggio inverno delle Alpi.

Infine, il 25 dicembre, arriva in esclusiva su Sky Crime un’indagine su uno degli incidenti più discussi e misteriosi della storia moderna: Diana. La tragica morte della principessa nel tunnel di Parigi continua a essere circondata da numerosi dubbi e teorie cospirative. Il documentario esamina gli eventi di quella notte fatale, alimentando il mistero attraverso testimonianze inedite e nuove piste investigative che mettono in discussione la versione ufficiale dei fatti.





SKY ATLANTIC

THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE

Da lunedì 30 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

In esclusiva per l’Italia, l’ultimo degli spin-off di “The Walking Dead”, la serie cult ispirata all’omonima graphic novel di Robert Kirkman (per intero disponibile su Sky e NOW). Andrew Lincoln e Danai Gurira tornano a ricoprire i loro iconici ruoli di Rick Grimes e Michonne, in una storia d’amore epica fra due persone separate apparentemente per sempre, che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo devastato dagli eventi. La serie racconta il loro viaggio attraverso un paesaggio devastato e pericoloso, con i due protagonisti che affrontano nuove minacce e sfide. In un mondo che continua a evolversi, i due si ritrovano ad affrontare non solo i pericoli esterni, ma anche la lotta per riconnettersi, riscoprire la speranza e ricostruire una vita insieme.

YELLOWSTONE

Da venerdì 20 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

In prima visione la stagione finale della serie western contemporanea creata da Taylor Sheridan. La serie riprende dalla drammatica situazione di inizio stagione. John Dutton viene trovato morto nel bagno del governatorato del Montana, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Tutti gli indizi puntano verso Jamie Dutton, che nel frattempo ha provato a insabbiare tutto. L'evento sconvolge tutta la famiglia. Beth e Kayce, sono determinati a scoprire la verità e decidono di chiedere aiuto a Rip Wheeler. Al centro dei nuovi episodi ci sarà la lotta tra Jamie e Beth, in quella guerra civile tra Dutton che compromette il destino del ranch. Con un cast stellare: Kelly Reilly nei panni di Beth Dutton, figlia di John, e Rip Wheeler, il rancher di fiducia della famiglia, interpretato da Cole Hauser; anche Wes Bentley nei panni di Jamie Dutton e Luke Grimesin in quelli di Kayce Dutton.

SKY SERIE

OUTLANDER

Da sabato 14 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

In prima visione la settima stagione della serie tratta dai romanzi bestseller di Diana Gabaldon, in cui continua l’epica storia di Claire Randall (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan): la terra che i Fraser chiamano casa sta cambiando, e loro devono cambiare con essa. Per proteggere ciò che hanno costruito, devono affrontare i pericoli della guerra rivoluzionaria. Mentre il conflitto li attira fuori dalla Carolina del Nord e nel cuore di questa lotta per l'indipendenza, Jamie, Claire, Brianna e Roger si trovano di fronte a decisioni impossibili, potenzialmente in grado di distruggere la loro famiglia. Con momenti di grande drammaticità e di speranza, la serie continuerà a intrecciare le vicende personali dei protagonisti con gli eventi storici, facendo emergere temi di lealtà, sacrificio e amore.

CHICAGO MED, CHICAGO FIRE, CHICAGO P.D. – NUOVE STAGIONI

Da mercoledì 4 dicembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tornano con le nuove stagioni i cult Chicago Med (S.10), Chicago Fire (S.13) e Chicago P.D. (S.12), le seguitissime serie di Dick Wolf (già creatore dei franchise Law & Order e FBI). Medici, vigili del fuoco e poliziotti della leggendaria città sulle rive del Lake Michigan dovranno continuare a salvare vite e gestire emergenze mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e delle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse.

SKY CINEMA



A partire da lunedì 2 dicembre, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Piedone - Uno sbirro a Napoli, una nuova serie commedia che reinterpreta il celebre personaggio di Bud Spencer in chiave moderna. I primi due episodi ci immergono nelle vivaci strade di Napoli, con casi bizzarri e situazioni esilaranti che mettono in risalto la città come affascinante coprotagonista. La serie proseguirà con nuovi episodi il 9, 16 e 23 dicembre. Mercoledì 4 dicembre, sempre su Sky Cinema Uno, sarà il turno di Un anno difficile, una commedia del 2023 prodotta da I Wonder, che segue le disavventure di due personaggi alle prese con crisi economiche e personali, trovando modi inaspettati per reinventarsi. Il film offre una riflessione ironica e toccante sulle difficoltà della vita moderna. Domenica 8 dicembre, su Sky Cinema Uno, arriva Ma chi ti conosce?, una commedia romantica del 2024 prodotta da Vision. La storia segue due estranei costretti a collaborare per un progetto comune, solo per scoprire di avere molto più in comune di quanto immaginassero. Tra momenti esilaranti e dolci sorprese, il film promette di conquistare il cuore degli spettatori. Sabato 14 dicembre, su Sky Cinema Due, sarà trasmesso Era mio figlio, un toccante film drammatico del 2024 prodotto da Lucky Red. La trama segue il viaggio emozionale di un uomo che, dopo la morte del figlio, scopre segreti del passato e il valore delle connessioni umane, in una narrazione intensa e profonda.

Domenica 15 dicembre, su Sky Cinema Uno, sarà la volta di Un oggi alla volta, una commedia del 2024 prodotta da Vision, che esplora con leggerezza e profondità il tema della ricerca della felicità nel presente. Il film segue un gruppo di amici alle prese con svolte inaspettate nella loro vita quotidiana. Venerdì 20 dicembre, su Sky Cinema Uno, arriva in prima visione La stanza degli omicidi, una commedia thriller del 2024 prodotta da Universal. Unendo il brivido dell’indagine a momenti di ironia, il film segue il protagonista alle prese con un misterioso caso pieno di colpi di scena. Domenica 22 dicembre, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso The Holdovers - Lezioni di vita, un dramma commedia del 2023 prodotto da Universal. Il film racconta la nascita di un’insolita alleanza tra un insegnante burbero e un giovane studente ribelle, costretti a trascorrere insieme le vacanze natalizie e a imparare preziose lezioni di vita. Mercoledì 25 dicembre, per la serata di Natale, su Sky Cinema Uno viene proposto Wonka, un fantastico musical del 2023 prodotto da Warner. Il film esplora le origini del celebre Willy Wonka, offrendo un viaggio magico ricco di canzoni e momenti emozionanti.

Giovedì 26 dicembre, su Sky Cinema Uno, sarà trasmessa la commedia Come far litigare mamma e papà, una spassosa produzione del 2024 di Warner. La trama segue due fratelli che escogitano un folle piano per riconciliare i loro genitori separati durante le festività. Venerdì 27 dicembre, su Sky Cinema Uno, arriva A Quiet Place - Giorno 1, un horror fantascientifico del 2024 prodotto da Paramount. Questo prequel della celebre saga svela gli eventi che hanno portato all’invasione delle creature sensibili al suono, regalando momenti di pura tensione e adrenalina. Lunedì 30 dicembre, su Sky Cinema Uno, chiude l’anno Godzilla e Kong - Il nuovo impero, un film d’azione e fantascienza del 2024 prodotto da Warner. Questa spettacolare avventura riporta sullo schermo i due iconici titani in una lotta epica contro una nuova minaccia che potrebbe distruggere il mondo intero.

LE PRIME TV DEL MESE

Lun 2 DIC - CINEMA UNO : PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI [Ep. 1-2, 2024] - 1aTv Commedia

[Ep. 1-2, 2024] Commedia Mer 4 DIC - CINEMA UNO : UN ANNO DIFFICILE [I Wonder, 2023] - 1aTv Commedia

[I Wonder, 2023] Commedia Dom 8 DIC - CINEMA UNO : MA CHI TI CONOSCE? [Vision, 2024] - 1aTv Commedia/Romantico

[Vision, 2024] Commedia/Romantico Lun 9 DIC - CINEMA UNO : PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI [Ep. 3-4, 2024] - 1aTv Commedia

[Ep. 3-4, 2024] Commedia Sab 14 DIC - CINEMA DUE : ERA MIO FIGLIO [Lucky Red, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2024] Commedia/Drammatico Dom 15 DIC - CINEMA UNO : UN OGGI ALLA VOLTA [Vision, 2024] - 1aTv Commedia

[Vision, 2024] Commedia Lun 16 DIC - CINEMA UNO : PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI [Ep. 5-6, 2024] - 1aTv Commedia

[Ep. 5-6, 2024] Commedia Ven 20 DIC - CINEMA UNO : LA STANZA DEGLI OMICIDI [Universal, 2024] - 1aTv Commedia/Thriller

[Universal, 2024] Commedia/Thriller Dom 22 DIC - CINEMA UNO : THE HOLDOVERS - LEZIONI DI VITA [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Universal, 2023] Commedia/Drammatico Lun 23 DIC - CINEMA UNO : PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI [Ep. 7-8, 2024] - 1aTv Commedia

[Ep. 7-8, 2024] Commedia Mer 25 DIC - CINEMA UNO : WONKA [Warner, 2023] - 1aTv Fantastico/Musicale

[Warner, 2023] Fantastico/Musicale Gio 26 DIC - CINEMA UNO : COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPA' [Warner, 2024] - 1aTv Commedia

[Warner, 2024] Commedia Ven 27 DIC - CINEMA UNO : A QUIET PLACE - GIORNO 1 [Paramount, 2024] - 1aTv Horror/Fantascienza

[Paramount, 2024] Horror/Fantascienza Lun 30 DIC - CINEMA UNO : GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO [Warner, 2024] - 1aTv Azione/Fantascienza

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI

Da lunedì 2 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici. Quattro appuntamenti tra le vie di Napoli con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico “Piedone Lo Sbirro” (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Per Vincenzo Palmieri tornare a Napoli significa chiudere i conti con il passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.

SKY CINEMA CHRISTMAS

Sky Cinema Collection, da domenica 1 a martedì 31 dicembre

Collezione CHRISTMAS disponibile on demand dal 1° dicembre - Da domenica 1 a martedì 31 dicembre torna Sky Cinema Christmas, il canale giunto alla 14^ edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli. Fra le prime visioni segnaliamo: l’animazione targata Sky Original, LA VIGILIA DI NATALE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE (sab. 7 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Christmas); la toccante pellicola con Paul Giamatti THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA (dom. 22 dic. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas); il grande successo che racconta le origini del celebre personaggio scritto dalla penna di Roald Dahl, WONKA (mer. 25 dic. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas, in programmazione anche LA FABBRICA DI CIOCCOLATO di Tim Burton); e la commedia italiana COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ (gio. 26 dic. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in seconda serata alle 23.05 su Sky Cinema Christmas). Il magico spirito natalizio è protagonista nelle animazioni: quella targata Illumination, IL GRINCH, adattamento dell’omonimo racconto del Dr. Seuss, sullo scontroso mostro verde che vuole sabotare il Natale; l’avventura targata DreamWorks LE 5 LEGGENDE con Babbo Natale e la sua squadra di aiutanti, in missione per proteggere i sogni dei bambini dall’Uomo Nero; e nel prequel della fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE ORIGINI con Monica Bellucci e Fabio De Luigi. Non possono poi mancare i grandi classici: il fiabesco musical da 2 Oscar® IL MAGO DI OZ con Judy Garland; l’intramontabile pellicola di Frank Capra LA VITA È MERAVIGLIOSA, con protagonista James Stewart; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg; l’allegra favola natalizia con Will Ferrell, ELF; e l’amatissima commedia di John Landis UNA POLTRONA PER DUE con Dan Aykroyd e Eddie Murphy. L’atmosfera delle feste si respira soprattutto nelle irresistibili commedie romantiche: L’AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; l’imperdibile cult di Richard Curtis LOVE ACTUALLY - L’AMORE DAVVERO con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson; la storia d’amore accompagnata dalle note di George Michael, LAST CHRISTMAS, con Emilia Clarke e Henry Golding; e il film corale di Garry Marshall CAPODANNO A NEW YORK con Sienna Miller, Josh Duhamel e Sarah Jessica Parker. La magia del Natale regala emozioni intense anche nelle commoventi storie di amicizia: NATALE CON BOB, sequel di A spasso con Bob, dove ritroviamo l’adorabile gatto rosso e il suo padrone James (Luke Treadaway), al centro di un’indagine della protezione animali, che minaccia di separarli; e la toccante pellicola con Richard Gere, ispirata a una storia vera, HACHIKO – IL TUO MIGLIORE AMICO, su un cucciolo fedele che aspetta ogni giorno il ritorno del suo padrone alla stazione. L’allegria delle feste si ritrova infine nelle commedie italiane: la pellicola a episodi di Neri Parenti VACANZE AI CARAIBI, con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Luca Argentero; il film dagli autori di Boris, OGNI MALEDETTO NATALE con un cast di stelle italiane tra cui Alessandro Cattelan, Alessandra Mastronardi, Marco Giallini e Corrado Guzzanti, il sequel di Io Che Amo Solo Te di Marco Ponti, LA CENA DI NATALE, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido; e gli Sky Original UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI dove ritroviamo Gassmann questa volta insieme a Silvio Orlando.

SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE

Sky Cinema Collection, da mercoledì 1 a venerdì 10 gennaio

Collezione MISSION: IMPOSSIBLE disponibile on demand dal 1° gennaio - Da mercoledì 1 a venerdì 10 gennaio Sky Cinema Collection ospita l’intera saga MISSION: IMPOSSIBLE, composta dai 7 capitoli campioni d’incassi al botteghino, dedicati alle spettacolari missioni ad altissimo rischio dell’agente segreto Ethan Hunt, con inseguimenti mozzafiato, acrobazie spericolate e avvincenti intrighi politici. Il 1996 esce nelle sale cinematografiche MISSION: IMPOSSIBLE, il primo capitolo dell’avvincente saga che si ispira all’omonima serie televisiva e che vede protagonista, oltre che produttore, Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, affiancato da personaggi ricorrenti come Ving Rhames nelle vesti di Luther Stickell. In questo capitolo, diretto da Brian De Palma, l’agente Hunt è sospettato di essere una spia e deve scoprire chi lo vuole incastrare. Quattro anni dopo, nel 2000, esce il secondo capitolo MISSION: IMPOSSIBLE 2, questa volta diretto da John Woo, e qui l’agente deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale, con l’aiuto di un’affascinante ladra. Nel cast compaiono anche Anthony Hopkins e Brendan Gleeson. Nel 2006 esce MISSION: IMPOSSIBLE III diretto da J.J. Abrams, che vede l’ingresso nel cast di Michelle Monaghan, al debutto nel ruolo di Julia Meade, e Simon Pegg nei panni di Benji Dunn. In questo terzo capitolo Hunt torna in azione per fermare un trafficante d’armi in possesso di un micidiale ordigno. Fanno parte del cast anche Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jonathan Rhys-Meyers, Keri Russell, Maggie Q e Laurence Fishburne. Dopo 5 anni, nel 2011, debutta MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA di Brad Bird, in cui l’agente Ethan Hunt deve scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato. Jeremy Renner, Paula Patton e Tom Wilkinson fanno parte del cast. Il quinto capitolo della saga, MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION, esce nel 2015 e questa volta troviamo J.J. Abrams in veste di produttore, mentre la regia passa a Christopher McQuarrie. Qui Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un’organizzazione criminale dedita al terrorismo. Oltre a Cruise, Pegg e Rhames, ritroviamo anche Jeremy Renner, mentre tra le altre star sono da citare Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Sean Harris. Nel 2018 è la volta di MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT dove, oltre all’inossidabile Cruise, ritroviamo J.J. Abrams come produttore e Christopher McQuarrie come regista. Agli habitué Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, si aggiungono i volti nuovi di Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Qui Ethan Hunt e il suo team si ritrovano in una corsa contro il tempo dopo aver fallito una missione che prevedeva il recupero di una valigia contenente del plutonio. È, infine, il 2023 quando Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt nel 7° capitolo della spettacolare saga, MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell.



SKY CINEMA HARRY POTTER

Sky Cinema Family, da sabato 21 a martedì 31 dicembre

Collezione HARRY POTTER già disponibile on demand - Da sabato 21 a martedì 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter dedicando l’intera programmazione al maghetto più amato del grande schermo, con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) composto dagli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nato dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton, il compianto Robbie Coltrane in quelli dell’amabile Hagrid e l’indimenticabile Maggie Smith, che questo 28 dicembre avrebbe compiuto 90 anni, in quelli della professoressa di trasfigurazione Minerva McGranitt. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. A impreziosire la programmazione ci sono: il primo capitolo della saga spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI con Eddie Redmayne e Katherine Waterstone; il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO, che racconta il percorso di crescita in parallelo di Daniel Radcliffe e della sua controfigura David Holmes, vittima di un grave incidente sul set il 29 gennaio 2009, durante le riprese del film Harry Potter e i doni della morte: parte I; e la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS, una reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film.

SKY UNO

X FACTOR 2024 – LA FINALE

Giovedì 5 dicembre alle 21.15 in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand, e anche in simulcast in chiaro su TV8

Dopo settimane di sfide, emozioni e colpi di scena, ma soprattutto dopo decine di canzoni, performance spettacolari ed emozionanti e ballottaggi tesissimi, solo i migliori talenti raggiungeranno il traguardo della grande Finale di X Factor 2024. Il 5 dicembre i finalisti dello show Sky Original prodotto da Fremantle si esibiranno su un palcoscenico unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, nella prima finale “in esterna” nella storia internazionale del format, un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese. Chi sarà il vincitore di X Factor 2024?

MASTERCHEF ITALIA

Da giovedì 12 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da giovedì 12 dicembre riaprono le cucine di MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. A giudicare i piatti, a valutare i comportamenti dei cuochi in brigata e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: per il sesto anno consecutivo i tre – affiatati e unitissimi, severi ed empatici, divertenti e rigorosi – valuteranno le tecniche, seguiranno il comportamento e le creazioni culinarie dei cuochi consigliandoli e aiutandoli, ma soprattutto organizzeranno, episodio dopo episodio, le prove dalle quali emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato ad Eleonora Riso, trionfatrice al termine di una edizione indimenticabile. Al vincitore andranno 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Per i componenti della Masterclass di quest’anno, però, il percorso creato dai tre giudici sarà particolarmente insidioso: il mantra di Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sarà infatti “tutto può succedere”: mai come in questa edizione, infatti, i giudici ribalteranno regole e schemi, prove e meccanismi, perché per arrivare al titolo più ambito dovranno essere creativi, ordinati, rigorosi, ma anche farsi trovare sempre pronti. Una volta formatasi la Masterclass, da venerdì 20 dicembre tutti i giorni alle ore 19.35 torna sempre su Sky e NOW anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina e i fedelissimi di MasterChef: i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti. Torneranno ai fornelli del Magazine anche alcuni dei grandi protagonisti della scorsa stagione, tra i quali Eleonora Riso e Niccolò Califano con la rubrica “Attenti a quei due”.



MASTERCHEF AUSTRALIA DESSERT MASTERS

Da mercoledì 11 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dopo una prima stagione in cui i migliori pasticceri si sono spinti oltre i limiti della perfezione, torna una nuova edizione Dessert Masters con un cast d’eccellenza: maestri nella creazione di torte spettacolari, superstar della pasticceria internazionale, innovatori del gelato artigianale e talenti forgiati nelle cucine stellate più rinomate. Quest'anno, a sfidarsi dieci talentuosi concorrenti - Emelia Jackson, Katherine Sabbath, Reece Hignell, Darren Purchese, Alisha Henderson, Christy Tania, Dan Pasquali, Donato Toce, Jana Lai e John Demetrios - in una competizione all'insegna della creatività e della tecnica, portando le loro abilità di pasticceria a un livello sempre più alto. A giudicare, ancora una volta, l'inimitabile critica culinaria Melissa Leong, insieme a Amaury Guichon, pasticcere seguitissimo sui social, famoso per le sue sculture di cioccolato e dolci innovativi. Sfide adrenaliniche daranno vita a piatti sbalorditivi e spettacolari. La creatività verrà messa al centro, trasformando la cucina in un vero e proprio parco giochi dove divertimento e libertà saranno i protagonisti. Sebbene la competizione non ammetta margini di errore nella corsa verso il successo, ogni concorrente avrà l’opportunità di esprimere il proprio talento. Solo uno però sarà incoronato Dessert Master e si aggiudicherà un premio di $100.000.

SKY DOCUMENTARIES

REINHOLD MESSNER – LA MONTAGNA SACRA

Lunedì 9 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In prima visione, in occasione della Giornata Mondiale della Montagna, l’avvincente storia di un salvataggio sulla parete più impossibile dellʼAma Dablam (il “Cervino” dellʼHimalaya) di cui è stato protagonista il "re degli ottomila", Reinhold Messner. Nepal, 1979: un gruppo di giovani neozelandesi guidati da Peter Hillary decide di scalare il monte Ama Dablam. Reinhold Messner intende fare lo stesso con la sua squadra. Durante l'ascesa il primo gruppo sembra in serio pericolo e la spedizione di Messner decide di salvare gli scalatori, in una dimostrazione di cameratismo senza precedenti.

ELIZABETH TAYLOR: L’ULTIMA DIVA

Venerdì 27 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In prima visione un ritratto intimo dell’ultima grande diva dell’era di Hollywood. Attraverso interviste inedite e immagini dall'archivio personale della star del cinema, il documentario rivela la complessa vita interiore e le vulnerabilità di Elizabeth Taylor, leggenda di Hollywood cresciuta sotto i riflettori fin dalla prima infanzia. Il film sfida il pubblico a ricontestualizzare i suoi successi e la sua eredità.

LEGGENDE DEL TENNIS

Da sabato 28 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docuserie in 3 episodi che racconta come tra gli anni '70 e '80 il tennis sia radicalmente cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d'oro. Attraverso immagini d'archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, Gods of Tennis dà voce agli eroi che non solo hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia di questo sport, ma che hanno anche avuto un impatto significativo al di fuori dei campi da tennis.



MOSTRUOSAMENTE VILLAGGIO

Lunedì 30 dicembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Paolo Villaggio è una leggenda della commedia italiana; Intelligente, colto, generoso, a volte antipatico, Villaggio fu scrittore e polemista, rivoluzionario conduttore tv e attore di talento. Luca Bizzarri guida gli spettatori in un viaggio che, alternando repertorio cinematografico e televisivo, foto e home video, interviste a famigliari, amici e colleghi, rivela una figura ben più complessa di quella mostrata dal personaggio di Ugo Fantozzi, maschera universale nata da un genio comico.

SKY ARTE

ARTISSIMA - THE ERA OF DAYDREAMING

Martedì 3 dicembre alle 20.40, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna per la sua 31esima edizione a Torino con oltre 1500 opere esposte e 189 gallerie provenienti da 34 paesi. Lo speciale “Artissima. The Era of Daydreaming” racconta la più grande fiera europea di arte contemporanea e tutto quello che gira intorno a questo mondo affascinante. Il racconto è affidato al direttore, Luigi Fassi, ai curatori, agli artisti e ai galleristi. Lo sguardo parte dai corridoi della fiera per allargarsi al mondo dell’arte con un focus sul mondo delle gallerie e apre ad uno spunto di riflessione: come dobbiamo guardare l’arte contemporanea?



L’URLO DI MUNCH – IL GRANDE FURTO

Giovedì 19 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario Sky Original che racconta la straordinaria storia dell'audace furto del famosissimo dipinto di Edvard Munch, «L'urlo», e del gioco del gatto e del topo che si svolse tra un ladro appassionato d'arte e un detective anticonformista di Scotland Yard. La storia è narrata da Pål Enger, l’uomo che nel 1994 realizzò il furto.



NATALE FUORI ORARIO – VINICIO CAPOSSELA

Mercoledì 25 dicembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il documentario offre uno sguardo appassionato sugli straordinari "concerti per le feste" che, a partire dal dicembre del 1999, Vinicio Capossela ha reso celebri nel suggestivo scenario del Fuori Orario, storico e iconico locale situato nel cuore della provincia reggiana. Attraverso un'attenta selezione di materiali d'archivio, vengono ripercorsi momenti indimenticabili di musica e convivialità, catturando l'essenza unica di questi eventi, diventati un appuntamento imperdibile e un rito collettivo che celebra l'arte, la tradizione e lo spirito natalizio.

SKY CRIME

BANDE CRIMINALI - LE CRONACHE OSCURE

Da domenica 15 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dietro ogni grande città si cela un mondo oscuro dominato da spietate bande criminali pronte a tutto pur di mantenere il controllo. La serie ci porta nel cuore delle organizzazioni criminali più famose del mondo e dei geni criminali che le guidano. Dai cartelli della droga alle mafie, dalle gang di motociclisti a quelle carcerarie. Scopriremo le storie degli imperi di Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, John Gotti, Whitey Bulger e Sonny Barger. Un viaggio avvincente nelle cronache oscure del crimine organizzato, dove le regole si scrivono con il sangue.



DIANA – MORTE DI UNA PRINCIPESSA

Mercoledì 25 dicembre alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Lady Diana è un’icona senza tempo, la sua morte non è solo un incidente, ma un enigma che continua a scuotere il mondo. Gli eventi che hanno portato al tragico incidente nel tunnel di Parigi, con l'auto schiantata e la fuga dai paparazzi, sono ancora circondati da ombre e sospetti. Teorie cospirative e testimonianze inedite alimentano i dubbi su cosa sia davvero accaduto quella notte: Diana è stata vittima di un semplice incidente o di un complotto più oscuro?

SKY NATURE

SOLAR SYSTEM

Da venerdì 6 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off in cinque episodi della docuserie Universe. Narrato da Brian Cox, fisico e conduttore televisivo, racconta i misteri e le meraviglie del Sistema Solare. Un posto in prima fila per osservare piogge di diamanti, vulcani giganteschi e oceani in esplosione come mai visti prima d’ora, uno spettacolo visivo straordinario creato grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia.



LE LINCI SELVAGGE

Martedì 24 dicembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel cuore delle montagne del Giura (Svizzera), mentre le nebbie invernali si dissipano, uno strano richiamo riecheggia nella foresta. La superba sagoma di una lince euroasiatica si delinea tra i faggi e gli abeti. Chiama la sua compagna. Questo è l'inizio della storia di una famiglia di linci, la cui vita scorre al ritmo delle stagioni. Immagini spettacolari di una specie in via d’estinzione ripresa nel suo habitat naturale.



