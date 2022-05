DAZN Serie A 2021/22 Diretta 38a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tutto pronto per la 38a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si è infatti aggiudicata i diritti per la trasmissione di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) del massimo campionato nazionale, diventando così il principale broadcaster della competizione in Italia.

La 38esima giornata di Serie A si apre Venerdi 20 Maggio, le prime a scendere in campo sono alle 20:45 Torino-Roma. Sabato 21 Maggio alle 17:15 tocca a Genoa-Bologna, seguite dal triplo appuntamento delle ore 20:45 Fiorentina-Juventus, Lazio-Hellas Verona, Atalanta-Empoli. Domenica 22 Maggio alle ore 12:30 sarà la volta di Spezia-Napoli, alle 18:00 la lotta scudetto incrociata con Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Chiudono alle ore 21 le due sfide che valgono la salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari.

Dalla Square anche il nuovo format Sunday Night Square, in onda ogni domenica condotto da Marco Cattaneo, insieme a Angelo Carotenuto e altri ospiti.

I Love Mondays - Lunedì dalle ore 16:00 in onda I Love Mondays, il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle giornate di Serie A Tim sul canale Twitch(daznit) e su DAZN.. Su Twitch, i tifosi possono interagire tra loro e con i talent DAZN via chat, scambiandosi opinioni e ripercorrendo i momenti più emozionanti delle partite in compagnia dei bordocampisti e dei loro ospiti.

SUPERTELE - La settimana calcistica si chiude su DAZN con un nuovo ed esclusivo programma condotto da Pierluigi Pardo: SUPERTELE - Leggero come un Pallone. Nella Square di DAZN, Pier con i suoi ospiti accompagnerà i telespettatori nella partita del lunedì sera e di tutto il weekend nel segno della leggerezza, della competenza e della contaminazione con il mondo della cultura e dello spettacolo. Il nome del programma prende ispirazione dagli iconici SUPER TELE della Mondo, i palloni che hanno accompagnato la passione calcistica di intere generazioni.

Leggerezza, originalità e passione per il pallone guideranno i momenti di confronto e approfondimento che accenderanno l’atmosfera della Square. Ogni settimana grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura parleranno con Pardo del campionato e della propria passione per il calcio. Insieme a loro, Ciro Ferrara e i talent di DAZN. In SUPERTELE – Leggero come un Pallone, gli spettatori troveranno le immagini esclusive dei match, le interviste one to one con i grandi personaggi del mondo del calcio, il punto di vista di artisti, sportivi e intellettuali.

Bruno Pizzul tornerà ogni settimana a raccontare gli highlights del campionato nella rubrica “Tutto molto bello”, Luca Marelli con la sua moviola spiegherà gli episodi arbitrali più interessanti del weekend, Federica Zille proporrà i momenti più curiosi ed emozionanti della giornata.

Il lunedì, all’interno della piattaforma DAZN comparirà una nuova e unica “finestra” nella sezione "Guarda Ora" dedicata sia alla partita di Serie A TIM in programma sia a SUPERTELE – Leggero come un Pallone. Lo show di DAZN condotto da Pierluigi Pardo si ‘accenderà’ nel pre-partita per proseguire poi dopo il triplice fischio finale del posticipo.

DAZN SERIE A DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 20 MAGGIO 2022

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Torino vs Roma (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Studio "DAZN Square" (dalle 20:15): Giorgia Rossi, Ciro Ferrara, Riccardo Montolivo

Nell’anticipo dell’ultima giornata, il Torino di Juric vuole chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte c’è una Roma che ha due modi per accedere alla prossima Europa League: con il posizionamento in classifica oppure tramite la vittoria della Conference League. Nessuno pareggio nelle ultime 12 sfide tra Torino e Roma in Serie A TIM: nove successi dei giallorossi e tre vittorie granata; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni risale al 5 dicembre 2015 (1-1 con gol di Miralem Pjanic e pareggio nei minuti di recupero di Maxi López). Il Torino ha vinto l’ultimo match casalingo contro la Roma in Serie A TIM (3-1 il 18 aprile 2021) e potrebbe ottenere almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nel torneo per la prima volta dalle tre vittorie consecutive tra il 1988 e il 1990. Il Torino ha subito 38 gol in questo campionato: in 17 stagioni precedenti di Serie A TIM, nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2018/19 ha incassato meno reti (37 in quel caso). La Roma non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (3N, 2P), l’ultima volta che ha registrato una striscia di sei match consecutivi senza successi in Serie A TIM risale al gennaio 2018. Tra le squadre nelle prime otto posizioni in classifica la Roma è quella che ha perso più match contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni: nove sconfitte in 17 match. Il Torino è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide all’ultima giornata di Serie A TIM (4V, 4N), pareggiando entrambe le ultime due (1-1 v Bologna il 2 agosto 2020 e 1-1 v Benevento il 23 maggio 2021). La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare nell’ultima giornata di Serie A TIM, pareggiando però quella più recente: 2-2 v Spezia il 23 maggio 2021. Andrea Belotti ha segnato sei gol contro la Roma in campionato, solo uno di questi è però arrivato in casa (25/09/2016 con il Torino). L’attaccante italiano (otto reti in questo campionato) potrebbe concludere una stagione di Serie A TIM senza andare in doppia cifra di marcature per la prima volta dal 2014/15 (sei reti in quel caso nella sua prima stagione nel torneo, con il Palermo). Tammy Abraham, a quota 15 reti finora, ha a disposizione questa partita per eguagliare il record di gol per un giocatore inglese in una singola tagione di Serie A TIM, attualmente detenuto da Gerald Hitchens (16 marcature con l'Inter nel 1961/62). Stephan El Shaarawy ha realizzato quattro reti contro il Torino in Serie A TIM, solo contro Chievo (sette) e Udinese (cinque) ha fatto meglio nel torneo. Il prossimo sarà il 50° gol del classe ’92 con la maglia della Roma in tutte le competizioni: dal 2015/16 - sua prima stagione con i giallorossi - solo Edin Dzeko (119 marcature) ha tagliato questo traguardo con il club.

SABATO 21 MAGGIO 2022

ore 17:15 Serie A 38a Giornata: Genoa vs Bologna (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

Pre (dalle 16:45) e post partita dallo stadio Marassi in Genova: Fabio Donolato

Dopo 15 anni di Serie A è arrivata la matematica certezza che il Genoa l’anno prossimo scenderà di categoria. Chiudere la stagione a testa alta davanti ai propri tifosi è l’obiettivo nella sfida al Bologna. Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide di campionato contro il Bologna (4V, 3N) e ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nel periodo - tra le avversarie attualmente in Serie A TIM contro nessuna ha una striscia aperta più lunga senza sconfitte (sette anche contro l’Empoli). In 19 delle ultime 24 sfide tra Genoa e Bologna in casa del Grifone in Serie A TIM almeno una delle due formazioni non ha segnato: nel periodo otto successi dei padroni di casa, 10 pareggi e sei vittorie degli emiliani. Il Genoa è retrocesso dalla Serie A TIM alla Serie B per la nona volta nella sua storia, la precedente risaliva al 1994/95. Dopo aver pareggiato tutte le prime sette gare con Alexander Blessin alla guida in campionato, il Genoa non ha pareggiato nessuna delle ultime otto partite di Serie A TIM (3V, 5P). Nel 2022 soltanto Venezia (nove) e Empoli (11) hanno guadagnato meno punti del Bologna (16) in Serie A TIM. Nell’anno solare solo proprio il Genoa (otto) ha segnato meno gol del Bologna (16) nel torneo. Da una parte il Genoa ha vinto entrambe le ultime due partite nell’ultima giornata di Serie A TIM (3-0 v Hellas Verona nell’agosto 2020 e 1-0 v Cagliari nel maggio 2021), dall’altra il Bologna ha registrato un solo successo all’ultima gara nelle ultime 11 stagioni di Serie A TIM (4N, 6P): 3-2 v Napoli il 25 maggio 2019. Il Genoa è sia la squadra con la percentuale realizzativa più bassa di questa Serie A TIM (7%) sia quella con la % di tiri nello specchio più bassa (39%). Le ultime sei reti del Genoa in campionato sono state realizzate da sei calciatori diversi (esclusi autogol), le ultime tre sono tutte arrivate a partire dal minuto 87. Mattia Destro ha trovato il gol in entrambe le ultime due sfide contro il Bologna in campionato, solamente contro Cagliari e Milan l'attaccante rossoblu è riuscito a segnare in almeno tre sfide consecutive nella competizione. L’attaccante classe ’91 ha collezionato 105 presenze, condite da 29 reti, con la maglia del Bologna in Serie A TIM tra il 2015 e il 2019. Roberto Soriano, che non trova la rete in campionato dal 14 marzo 2021 contro la Sampdoria, ha realizzato 10 gol al Ferraris in Serie A TIM (inclusa una doppietta il 5 gennaio 2016 nel derby di Genova con la maglia della Sampdoria) - solo al Dall’Ara (11 marcature) ha segnato di più in un singolo stadio nel torneo.





In studio: Marco Russo, Alessandro Matri, Simone Tiribocchi, Gigi Di Biagio

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Atalanta-Empoli (Luca Farina), Fiorentina-Juventus (Edoardo Testoni), Lazio-Hellas Verona (Alberto Santi)



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Donati

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Una classica del nostro campionato arriva all’ultima giornata disponibile. Oltre al valore in sé della sfida, la Fiorentina cerca punti per centrare una inaspettata qualificazione alla prossima Europa League, mentre Allegri vuole chiudere con una vittoria dopo le ultime due partite dove ha raccolto un solo punto. Juventus e Fiorentina hanno pareggiato 52 delle 165 sfide di Serie A TIM, i bianconeri hanno pareggiato più match solo contro il Milan (56) nel torneo - completano 79 successi dei piemontesi e 34 dei toscani. La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 sfide di Serie A TIM contro la Juventus: il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017 (3N, 11P) e non ha segnato ben otto volte nel periodo. Fiorentina e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide al Franchi in Serie A TIM, le due formazioni hanno pareggiato più incontri di fila in casa dei viola nel torneo solo nel periodo tra il 1935 e il 1940 (quattro in quel caso). La Fiorentina ha guadagnato 38 punti al Franchi in questo campionato, in caso di successo in questa sfida i viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel torneo in corso (42 in 18 partite). I viola potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta dal 2012/13 (43 in quel caso). La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A TIM (1V), tante quante nelle precedenti 20 in campionato (11V, 5N). Dovessere chiudere la stagione davanti all’Atalanta (al momento entrambe a quota 59 punti, con la Viola avanti grazie agli scontri diretti), la Fiorentina potrebbe tornare a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando uscì ai sedicesimi di finale di Europa League. La Juventus chiuderà il campionato con al massimo 73 punti (in caso di vittoria in questo match): peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A TIM a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida). Nicolás González ha realizzato un gol in entrambe le ultime due gare di campionato, non ha mai segnato fin qui in tre match di fila in Serie A TIM - il classe ’98 ha segnato sei gol in questa Serie A TIM e non ha mai fatto meglio in una singola stagione considerando anche la Bundesliga (sei anche con lo Stoccarda nel 2020/21). Dusan Vlahovic (24 marcature in questo campionato) potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola stagione di Serie A TIM da Under 23 negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo nel 1997/98 (25 reti con l'Inter). Paulo Dybala (115 reti) è il 3° miglior marcatore straniero nella storia della Juventus in tutte le competizioni, dietro solo a David Trezeguet (171) e John Hansen (124) - esclusi oriundi. Tra le squadre affrontate almeno otto volte in Serie A TIM, la Fiorentina è quella contro cui l'argentino ha preso parte a meno reti (tre, un centro e due assist).



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Tra Atalanta ed Empoli sono solo i bergamaschi ad avere ancora obiettivi da raggiungere nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Gasperini ha ancora la possibilità di accedere alla prossima Europa League, mentre i toscani hanno raggiunto una salvezza tranquilla e vogliono chiudere al meglio la stagione. L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A TIM (6V, 4N) e ha mantenuto sei volte la porta inviolata nel periodo. L’Atalanta non ha mai perso in nove precedenti casalinghi contro l’Empoli in Serie A TIM (4V, 5N), tra le squadre contro cui la Dea è imbattuta in gare interne nel massimo campionato solo contro il Catania ha disputato più match (14). L’Atalanta ha guadagnato 59 punti finora nella Serie A TIM 2021/22, nelle cinque precedenti stagioni con Gian Piero Gasperini alla guida il campionato nel quale la Dea ha guadagnato meno punti è stato il 2017/18 (60). Con Gasperini alla guida l’Atalanta ha sempre fin qui ottenuto la qualificazione a una coppa europea a fine campionato. Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato l’Atalanta occuperebbe il 12° posto in classifica con 21 punti in 18 gare, mentre l’Empoli sarebbe 19° con 11 punti in 18 match. La Dea aveva invece chiuso il girone d’andata al 4° posto con 38 punti mentre l’Empoli in 9ª posizione con 27 punti. L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 10 partite al Gewiss Stadium in campionato (5N, 4P): 4-0 contro la Sampdoria il 28 febbraio scorso. La Dea potrebbe inoltre pareggiare tre gare interne di fila in Serie A TIM per la prima volta da febbraio 2016. L’Atalanta è la squadra con la differenza negativa più ampia tra punti guadagnati in casa (20) e quelli ottenuti in trasferta (39) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: -19. L’Atalanta è la formazione che ha segnato più reti negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato (30); cinque delle ultime sei reti della Dea in Serie A TIM sono infatti arrivate in questo periodo di gioco. Solo la Sampdoria (nove) ha mandato in gol più giocatori italiani dell’Empoli in questo campionato (otto). Dall’altra parte soltanto il Barcellona (22) conta più marcatori diversi dell’Atalanta (20) nei maggiori cinque campionati europei 2021/22. Dal 2018/19 solo Ciro Immobile (24) ha preso parte a più reti di Duván Zapata (21) e Mario Pasalic (20) contro squadre neopromosse in Serie A TIM: il colombiano 16 reti e cinque assist in 20 sfide, il croato 15 gol e cinque passaggi vincenti in 20 match. Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato più parate in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei (143). Il classe ’96 dell’Empoli è anche uno degli unici tre giocatori a non aver saltato alcun minuto nella Serie A TIM 2021/22 (3330 minuti), insieme a Rui Patrício e Salvatore Sirigu.



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Con il gol al novantacinquesimo di Milinkovic-Savic all’Allianz Stadium, la Lazio si è garantita la partecipazione alla prossima Europa League. All’Olimpico una sfida tra due squadre che possono guardare con soddisfazione il campionato disputato. Dopo il successo per 4-1 nella gara d’andata, l'Hellas Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A TIM per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1984/85. L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre sfide contro la Lazio in campionato (1P), tante quante nelle precedenti 13 in Serie A TIM (3N, 8P). La Lazio è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A TIM (9V, 3N), la sconfitta è tuttavia arrivata nella sfida più recente all’Olimpico (1-2 il 12 dicembre 2020). Grazie al pareggio in extremis di Milinkovic-Savic contro la Juventus, la Lazio si è assicurata un posto in Europa League nella prossima stagione. I biancocelesti disputeranno una competizione europea per la sesta stagione di fila (dal 2017/18). L'Hellas Verona ha guadagnato 52 punti in questo campionato: il suo record in Serie A TIM in una singola stagione nell’era dei tre punti a vittoria è di 54, ottenuti nel 2013/14 con Andrea Mandorlini alla guida. Gli scaligeri hanno anche realizzato 62 gol nel campionato in corso (come nel 2013/14): non hanno mai segnato di più in una singola stagione nella loro storia in Serie A TIM. Da una parte l'Hellas Verona (25) è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato, dall’altra la Lazio (19) è la seconda formazione ad aver guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio, dietro solo all’Inter (22). Lazio ed Hellas Verona sono le due squadre con la differenza maggiore tra gol fatti ed Expected Goals in questa stagione di Serie A TIM; secondo questo modello calcolato sulle qualità di occasioni avute i biancocelesti hanno realizzato ben 16 reti in più (74 reti - 58 xG), i gialloblù sette in più (62 gol - 55 xG). Ciro Immobile (27 gol in questo campionato) potrebbe diventare il capocannoniere stagionale della Serie A TIM per la quarta volta in carriera, nella storia del torneo solo Gunnar Nordahl ha fatto meglio (cinque). La Lazio è la vittima preferita di Giovanni Simeone in Serie A TIM: sette reti in 11 sfide. Nel match d’andata contro i biancocelesti (24 ottobre 2021), il Cholito è diventato il secondo calciatore nella storia dell'Hellas Verona a segnare almeno quattro gol in una singola gara di Serie A TIM, dopo Emanuele Del Vecchio contro la Sampdoria nel 1958 (cinque reti in quel caso). Sergej Milinkovic-Savic ha segnato 11 reti in questo campionato, nella sua carriera in Serie A TIM solo nel 2017/18 ha realizzato più gol (12). Il centrocampista serbo ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sette partite di campionato (tre marcature e due assist).

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

ore 12:30 Serie A 38a Giornata: Spezia vs Napoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Pre (dalle 12:00) e post partita dallo stadio Picco in La Spezia: Fabio Donolato

L'ultimo lunch match del campionato vede di fronte Spezia e Napoli. La squadra di Thiago Motta chiude davanti al proprio pubblico dopo la salvezza conquistata la scorsa giornata affrontando i ragazzi di Spalletti, proprio la squadra contro cui è iniziata la cavalcata. Tra le squadre presenti in entrambi gli ultimi due campionati, il Napoli è quella contro cui lo Spezia ha la miglior percentuale di successi in Serie A TIM (67%) - i liguri hanno vinto due delle tre sfide contro i partenopei, perdendo tuttavia l'unica giocata al Picco (1-4 l'8 maggio 2021). Lo Spezia ha perso il 60% delle sfide di Serie A TIM contro formazioni nelle prime tre posizioni in classfica (6/10) - completano il bilancio tre successi (incluso l'1-0 contro il Napoli nella gara d'andata) e un pareggio. Dopo il successo per 3-2 sull'Udinese nell'ultimo turno, lo Spezia potrebbe infilare due vittorie di fila per la seconda volta in questo campionato: nella prima occasione i liguri arrivarono a tre, lo scorso gennaio contro Genoa, Milan e Sampdoria. Lo Spezia arriva da tre sconfitte interne consecutive in Serie A TIM e nella competizione non ne ha mai registrate quattro di fila (arrivò a tre anche anche all'inizio di questo campionato, contro Udinese, Juventus e Milan). Il Napoli ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite di campionato e non arriva a tre di fila dallo scorso ottobre (quattro in quell'occasione). Il Napoli ha trovato il gol in 17 delle 18 trasferte finora giocate in questo campionato: dovessero segnare in questo match i partenopei chiuderebbero per la prima volta nella loro storia in Serie A TIM un’intera stagione con una sola partita fuori casa senza aver trovato il gol (0-0 v Roma il 24 ottobre 2021). Il Napoli è attualmente la miglior difesa del campionato al pari del Milan (31 reti subite) - solo una volta i partenopei hanno chiuso una stagione di Serie A TIM come miglior difesa (includendo parimerito), grazie ai 19 gol subiti in 30 partite nel 1970/71. Daniele Verde è uno dei soli quattro giocatori capaci di segnare almeno cinque gol e fornire almeno cinque assist dall'inizio del 2022 in Serie A TIM, insieme a Domenico Berardi, Rafael Leão e Sergej Milinkovic-Savic - il classe '96 potrebbe diventare il secondo giocatore dello Spezia a trovare la rete in tre presenze consecutive di Serie A TIM dopo M'Bala Nzola tra novembre e dicembre 2020. La prossima sarà la 250ª partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Napoli per Dries Mertens: il belga è il giocatore del Napoli attualmente in rosa che ha realizzato più reti alla 38ª giornata di campionato con i partenopei (quattro). Lo Spezia è l'unica squadra contro cui Victor Osimhen ha preso parte a tre reti in una singola partita dei cinque maggiori campionati europei (doppietta più assist l'8 maggio 2021) - l'attaccante del Napoli ha messo lo zampino in 16 reti in questa Serie A TIM e potrebbe eguagliare il suo record stagionale nei Big-5, stabilito con il Lille nel 2019/20 (13 marcature e quattro assist).



Moderatore: Luca Farina

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Sassuolo-Milan (Riccardo Mancini), Inter-Sampdoria (Dario Mastroianni)



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi, Federica Zille, Federico Sala

Pre (dalle 17:15) e post partita dallo stadio Mapei in Reggio Emilia: Diletta Leotta, Riccardo Montolivo, Massimo Ambrosini

Tutto in 90 minuti. La corsa Scudetto è arrivata all'ultimo episodio. Il Milan affronta la trasferta contro il Sassuolo al termine di una lunga cavalcata, con la consapevolezza che il destino è nelle sue mani: ai ragazzi di Pioli manca l'ultimo step, l'ultima vittoria per finire il lavoro e riportare lo Scudetto in casa rossonera dopo 11 anni. Sono 17 i precedenti in Serie A TIM tra Sassuolo e Milan: il bilancio recita nove vittorie rossonere, due pareggi e ben sei successi neroverdi, tra cui le ultime due partite in ordine di tempo. Il Sassuolo, che ha vinto nelle ultime due sfide con il Milan, non ha mai ottenuto nella sua storia in Serie A TIM tre successi consecutivi contro il Diavolo; solo in un’occasione ha battuto i rossoneri in entrambe le gare dello stesso campionato (nella stagione 2014/15, quando il tecnico degli emiliani era Di Francesco e quello dei lombardi era Filippo Inzaghi). Il Milan ha vinto in tutte le ultime cinque trasferte in casa del Sassuolo in Serie A TIM, dopo aver perso in ognuna delle prime tre giocate fuori casa con i neroverdi; in sei delle otto partite al Mapei Stadium, il Milan ha segnato almeno due reti (incluse tutte le ultime quattro). Il Sassuolo ha subito almeno un gol in tutte le ultime 15 gare interne di Serie A TIM (26 gol in totale): è già la striscia negativa record in casa per i neroverdi nel massimo campionato. Il Milan ha conquistato 83 punti finora e ha già registrato il suo miglior risultato nell’era dei tre a vittoria (viene esclusa dal conteggio la stagione 2005/06): i rossoneri hanno vinto 25 partite finora e solo in tre occasioni sono arrivati ad almeno 26 successi in un singolo torneo di Serie A TIM (2005/06, 1950/51 e 1949/50). Il Milan ha collezionato 17 clean sheet in questo campionato; l’ultima stagione in cui ha fatto meglio è stata la 2011/12 (18). Solo l’Inter (320) ha effettuato più tiri di Sassuolo (299) e Milan (296) in questo girone di ritorno di Serie A TIM; la squadra di Dionisi in questo girone di ritorno vanta anche il terzo miglior attacco (34 reti, dietro solo a Napoli e Lazio), ma anche la terza peggior difesa (32 reti concesse, meglio solo di Venezia ed Empoli). Il Milan invece nel girone di ritorno ha incassato solo nove gol, almeno otto in meno di qualsiasi altra formazione. Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A TIM (10 gol) e l’unica contro cui l’esterno del Sassuolo vanta la doppia cifra di reti; Berardi ha partecipato ad almeno una rete (due gol e un assist) in tutte le ultime tre gare giocate contro i rossoneri nel massimo torneo. In questa partita si sfidano cinque dei 10 più giovani calciatori di questo campionato con almeno cinque gol segnati: Sandro Tonali e Rafael Leão per il Milan, Giacomo Raspadori, Hamed Traoré e Gianluca Scamacca per il Sassuolo. Rafael Leão – che al Mapei Stadium il 20 dicembre 2020 ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A TIM – ha partecipato a sei gol (tre reti e tre assist) nelle ultime cinque presenze di campionato; da metà aprile in avanti soltanto Lautaro e Muriel (entrambi otto) sono stati coinvolti in più gol rispetto al portoghese nel massimo torneo.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 17:15) e post partita dallo stadio Meazza in Milano: Giorgia Rossi, Borja Valero, Giampaolo Pazzini

Tutto in 90 minuti. La corsa Scudetto è arrivata all'ultimo episodio. Vincere contro la Sampdoria, con un orecchio a quanto accade sul campo del Sassuolo: questo l'obiettivo dell'Inter di Inzaghi, che deve sperare in una sconfitta del Milan per confermarsi campione d'Italia e vincere in rimonta uno Scudetto che varrebbe la seconda stella. In tutte le ultime sei sfide di Serie A TIM tra Inter e Sampdoria sono stati realizzati almeno tre gol (23 in totale) ed entrambe le squadre sono sempre andate a segno: in questo parziale quattro vittorie nerazzurre, un pareggio, un successo blucerchiato. L’Inter ha vinto gli ultimi quattro match disputati nel girone di ritorno contro la Sampdoria: l’ultimo passo falso nerazzurro nella seconda parte di stagione risale all’aprile 2017, proprio a San Siro, quando la squadra di Marco Giampaolo sconfisse quella di Stefano Pioli. Quella del 3 aprile 2017 è l’unica vittoria blucerchiata al Meazza contro l’Inter considerando gli ultimi 19 confronti in casa dei nerazzurri in Serie A TIM: cinque pareggi e 13 vittorie della squadra lombarda nel parziale. In cinque delle sei precedenti occasioni in cui l’Inter ha superato gli 80 punti (attualmente 81) in un torneo di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria, ha vinto lo Scudetto (fa eccezione soltanto la stagione 2019/20, quando chiuse seconda alle spalle della Juventus pur collezionando 82 punti). La Sampdoria ha raccolto sette punti nelle ultime quattro giornate di campionato (2V, 1N, 1P), uno in più dei sei raccolti nelle precedenti nove partite di Serie A TIM (2V, 7P). Qualora vincesse contro la Sampdoria, Simone Inzaghi diventerebbe il terzo allenatore della storia dell'Inter capace di ottenere almeno 25 successi in Serie A TIM nella sua stagione d’esordio sulla panchina nerazzurra dopo Aldo Olivieri (1950/51) e José Mourinho (2008/09). L’Inter è la formazione che ha segnato più gol con attacchi verticali in questo campionato (10 reti), mentre solo il Genoa (uno) ha segnato meno della Sampdoria (due) in questo modo nella Serie A TIM in corso. Da inizio marzo, Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A TIM (10), mentre Ivan Perisic è quello che ha servito più assist (sei). Da quando Opta ha iniziato a raccogliere dati sugli assist per la Serie A TIM (dal 2004/2005), nessun giocatore dell’Inter è riuscito a servire più passaggi vincenti in una singola stagione rispetto a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella – 11 per entrambi in questo campionato (eguagliati Romelu Lukaku 2020/21 e Maicon 2009/10). L'Inter è la vittima preferita in Serie A TIM di Antonio Candreva: sei reti contro i nerazzurri, incluse cinque nelle sue sei sfide più recenti, giocate con Sampdoria e Lazio.



Moderatore: Alessandro Iori - Commento: Sergio Floccari

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Salernitana-Venezia (Edoardo Testoni), Venezia-Cagliari (Andrea Calogero)



Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Marco Parolo, Andrea Barzagli, Angelo Carotenuto

Non perdere l'appuntamento con il nuovo show serale condotto da Marco Cattaneo. Ogni domenica, direttamente dalla nostra Square, il meglio di tutto il weekend si ritrova qui.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando, Francesco Fontana

Tutto in 90 minuti. La corsa salvezza è arrivata all'ultimo episodio. Alla Salernitana di Davide Nicola manca l'ultimo tassello per completare una vera e propria impresa. A otto giornate dalla fine sembravano spacciati; ora, invece, i campani hanno l'opportunità contro l'Udinese, già battuta in trasferta soltanto un mese fa, di salvarsi e rimanere nella massima serie. Dopo aver perso 0-4 la prima partita contro il Cagliari in Serie A TIM, nel 1966, il Venezia è rimasto imbattuto nelle successive sei sfide con i sardi (3V, 3N) subendo solamente tre gol nel parziale. Il Venezia ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A TIM; tra le squadre attualmente nel massimo campionato ha una striscia aperta di almeno due successi interni consecutivi solamente contro la Fiorentina (quattro). Il Venezia ha conquistato quattro punti nelle ultime due partite di campionato, vittoria contro il Bologna e pareggio contro la Roma; gli arancioneroverdi non fanno meglio dalla serie di imbattibilità di tre gare dello scorso novembre, ancora contro Roma, Bologna e, in quel caso, Genoa. Il Venezia ha vinto 4-3 contro il Bologna l’ultima partita casalinga di Serie A TIM e non ottiene due successi interni consecutivi da gennaio 2000 - tuttavia, per la prima volta nella sua storia nel massimo campionato, la squadra arancioneroverde ha subito almeno due reti per cinque gare casalinghe di fila. Il Cagliari ha perso otto delle ultime 10 partite di campionato (1V, 1N); da inizio marzo in avanti solo due squadre dei maggiori cinque campionati europei hanno registrato più sconfitte, la squadra avversaria di giornata, il Venezia, e il Watford (entrambe nove). Per salvarsi il Cagliari deve necessariamente vincere e sperare in un mancato successo della Salernitana; contro i campani in questo campionato la squadra sarda ha ottenuto due punti, ma sarebbe sopra per una migliore differenza reti. Il Venezia è sia la squadra che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (106) che quella che ha incassato più espulsioni (nove). Il Cagliari ha perso 22 punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tra cui due nel match d’andata contro il Venezia per la rete di Busio nel recupero): da quando la squadra sarda è tornata in Serie A TIM (16/17) non ne avevano mai persi così tanti (al massimo 21 nel 2019/20). Thomas Henry, a quota nove reti, potrebbe diventare il terzo giocatore straniero del Venezia a chiudere un campionato di Serie A TIM in doppia cifra di gol, dopo Álvaro Recoba (10 gol nel 1998/99) e Giovanni Alberti (10 reti nel 1939/40). João Pedro ha segnato 13 gol in questo campionato, tre in trasferta: tra i giocatori con almeno sette gol solo Mattia Aramu (14%, 1/7) e Rafael Leão (18%, 2/11) hanno realizzato in percentuale meno gol in gare esterne rispetto ai totali a confronto con l’attaccante del Cagliari (23%).



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Tutto in 90 minuti. La corsa salvezza è giunta all'ultimo episodio. Vincere e sperare. Questo il destino del Cagliari di Agostini, che per rimanere in Serie A deve battere il Venezia già retrocesso, e sperare che la Salernitana non vinca contro l'Udinese. Salernitana e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A TIM; dopo due successi dei bianconeri nel 1998/99, i campani hanno vinto 1-0 la sfida di andata di questo campionato, giocata solamente un mese fa (gol di Simone Verdi nei minuti di recupero lo scorso 20 aprile). L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse in Serie A TIM (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 14 (4N, 6P). Grazie a quattro vittorie e tre pareggi la Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite di Serie A TIM: l’ultima squadra neopromossa a fare meglio in Serie A TIM è stata l'Hellas Verona nel 2020, quando arrivò a quota nove. La Salernitana ha ottenuto sette punti nelle ultime tre partite casalinghe di campionato, tanti quanti quelli conquistati nelle precedenti 12 (1V, 4N, 7P). L’Udinese ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 11 partite nella competizione (5V, 4N). L’Udinese ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro trasferte di campionato; i bianconeri non restano imbattuto per cinque incontri consecutivi fuori casa in Serie A TIM da gennaio 2018. La Salernitana è una delle due squadre insieme al Venezia che ha realizzato meno reti nel secondo tempo in questa Serie A TIM (entrambe 18). Tuttavia, cinque degli ultimi otto della formazione campana in massima serie sono arrivati in questa frazione di gioco, compresi gli ultimi tre contro Venezia, Cagliari ed Empoli. Quattro delle ultime cinque reti dell'Udinese in Serie A TIM sono state realizzate dai difensori. La squadra friulana è quella che ne ha realizzati di più con giocatori che occupano questa posizione nel torneo in corso (16); i bianconeri ne hanno realizzati il doppio rispetto alla passata stagione nella massima serie (otto reti con i difensori nel 2020/21). Simone Verdi ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A TIM e ha fatto meglio solamente contro la Sampdoria nel massimo campionato (quattro); senza i suoi ultimi cinque gol, realizzati da febbraio in avanti, la Salernitana avrebbe avuto sei punti in meno di quelli attuali. Gerard Deulofeu miglior marcatore bianconero nel torneo in corso con 12 centri (suo record personale nei maggiori cinque campionati europei) potrebbe diventare il primo giocatore dell'Udinese a segnare almeno 13 reti in una singola stagione di Serie A TIM da Antonio Di Natale nel 2014/15 (14).

