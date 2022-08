Esordio difficile per la Serie A su DAZN, la ott si scusa ma proteste via social

Torna il campionato di calcio di Serie A e tornano i disservizi sulla piattaforma tv di Dazn, e la polemica oltre che dai tifosi arriva anche dai politici impegnati nella campagna elettorale. Dopo alcuni momenti di blak out durante Lazio-Bologna, nel pomeriggio, è arrivato il comunicato della piattaforma per scusarsi della situazione che riguardava Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Sui social è partita la forte protesta dei tifosi, inferociti anche per l'aumento del prezzo di abbonamento.

Il primo a reagire è stato Mauro Berruto, responsabile sport del Pd, annunciando una segnlazione all'Agcom. Poi è arrivato anche il tweet di Carlo Calenda:

«Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che aveva investito in Italia e fa anche cinema, serie e cultura».

A seguire Matteo Salvini:

«Da abbonato a #Dazn #credo che il servizio che stanno offrendo faccia schifo», il tweet che fa perno sul suo slogan elettorale 'Credo'.

A poco sono servite le scuse di Dazn e l'indicazione di una via alternativa al collegamento via tv: le stories di Instagram, con link dedicati

«Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli», l'avviso di Dazn che forniva un escamotage per aggirare i disservizi che sono tornati a far capolino sulla diretta della Serie A.

Quando stavano per cominciare le due partite odierne della fascia serale valide per la prima giornata, la Ott che detiene l'esclusiva del massimo campionato aveva diffuso una nota via Instagram:

«Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente».

Poi, evidemente, a primo tempo in corso i problemi non erano risolti, ed è arrivato un altro avviso di Dazn. L'avviso con scuse di Dazn, con la segnalazione di una via alternativa per guardare le partite della prima giornata, non hanno placato le proteste via social dei tifosi. Su twitter, con l'hashtag Dazndown, molti segnalano problemi a macchia di leopardo anche sulle partite del pomeriggio, Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna. Gli utenti attaccano duramente la Ott, sottolineando che all'aumento delle quota di abbonamento si aggiunge il ripetersi dei problemi di visione già riscontrati in passato. Sulla spinosa vicenda è intervenuto anche Mauro Berruto, responsabile sport del Partito Democratico, che dà notizia di avere inviato una segnalazione dei disservizi all'AGCom.

«In tutta #Italia ci sono gravi problemi di ricezione della trasmissioni di DAZN_IT. Il pdnetwork ha inoltrato una segnalazione urgente ad #AGCOM per accertare eventuali violazione degli accordi sulla qualità del segnale raggiunti in quella sede»