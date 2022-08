DAZN Serie B 2022/23 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti (27 - 28 - 29 Agosto)

La 3a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 20:30 sia sabato che domenica puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

È ancora presto per parlare di ambizioni e di obiettivi reali per molte squadre, ma i primi 180 minuti hanno dato qualche piccola indicazione. Come era lecito aspettarsi, ogni partita sarà combattutissima visto il grande equilibrio, e infatti soltanto due squadre sono state capaci di fare due su due. Se una, il Frosinone, è una squadra che ha iniziato la stagione con l’ambizione di tornare in Serie A, l’altra è una sorpresa. Il Cosenza, dopo essersi salvato soltanto ai playout contro il Vicenza, è riuscito a vincere anche contro il Modena. Ad aprire la seconda giornata è stata Bari-Palermo, una partita tra neopromosse dal fortissimo sapore di storia e di Serie A. In uno splendido San Nicola, rosanero avanti con Valente, bravo in diagonale a portare avanti i siciliani, il pareggio del Bari arriva al 68’. Cheddira, dopo i gol al Verona in Coppa Italia, si sblocca anche in campionato per l’1-1 finale.

La capolista dopo 180 minuti è quindi il Frosinone che nel big match di giornata travolge il Brescia 3-0, grazie ai bellissimi gol di Moro (al debutto in B) e Caso, prima della zampata di Mulattieri nel finale che consegna a Clotet una sconfitta dura nel risultato e difficile da smaltire anche per il morale. Il Cosenza invece fa 6 su 6 battendo in casa il neopromosso Modena. Emiliani avanti con un colpo di testa di Bonfanti, prima della rimonta calabrese tutta nel secondo tempo con Florenzi dalla distanza e Brescianini che, a 10 minuti dalla fine, consegna i tre punti alla squadra di Davide Dionigi. Il Genoa non riesce a bissare la vittoria di Venezia, venendo fermato dal Benevento. A Marassi, in una sfida tra squadre superambiziose, finisce 0-0 con i campani che trovano il primo punto in campionato grazie anche a una grande prestazione di Alberto Paleari, così come è 0-0 tra Perugia e Parma al Curi: la squadra di Pecchia pareggia ancora.

Ha spinto per tornare a casa, per riportare la squadra della sua città in Serie A ed è stato subito determinante. Marco Mancosu è già il simbolo del Cagliari di Liverani ed è stato protagonista contro il Cittadella. Nella vittoria dei sardi per 2-1, veneti avanti con un gran gol di Asencio, ma nel secondo tempo il Cagliari la ribalta proprio con Mancosu e con Makoumbou e arriva a 4 punti in classifica come Ascoli, Genoa e Palermo. Buon pareggio in trasferta per la Spal di Venturato che, perso Mancosu, si affida a Maistro. Al Del Duca contro l’Ascoli, marchigiani avanti con Gondo su rigore, ma cinque minuti più tardi è proprio l’ex Maistro a segnare l’1-1 sfruttando un bell’assist di Esposito.

Dopo la sconfitta alla prima giornata, Sudtirol e Venezia si sfidano nella prima storica partita a Bolzano in Serie B. Carretta inventa per Odogwu che porta avanti la squadra di Greco, ma l’allenatore che ha portato il Sudtirol in B, Ivan Javorcic, è implacabile. Cuisance e un autogol di Curto al 95’ regalano i primi tre punti del campionato ai veneti. Finisce invece 2-2 tra Pisa e Como all’Arena Garibaldi. Lombardi avanti dopo 6 minuti con l’ex Valencia Blanco, il primo pareggio dei toscani arriva al 24’ con un calcio di rigore segnato da Morutan. Nel secondo tempo, la squadra di Giacomo Gattuso si illude di poter trovare un grande risultato con Kerrigan al 77’, ma a due minuti dalla fine, Torregrossa spinge in porta il pallone del 2-2 al termine di un’azione insistita e confusionaria. Alla Ternana basta invece un gran gol di Partipilo per battere la Reggina 1-0.

DAZN SERIE B DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 27 AGOSTO 2022

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Telecronaca: Andrea Calogero

Tornato in Serie BKT in questa stagione, il Palermo spera di trasformare il Barbera in un fattore. Nella prima giornata oltre 20mila spettatori hanno spinto la squadra di Corini al successo contro il Perugia, lo stesso obiettivo dei rosanero contro l’Ascoli, una delle sorprese dell’ultimo campionato. Chi vincerà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Sconfitto dal Frosinone nel giorno del ritorno in Serie BKT al Braglia, il Modena cerca la prima vittoria interna della sua stagione contro la Ternana. Anche la squadra di Lucarelli ha perso ad Ascoli nel debutto in trasferta del suo campionato: chi avrà la meglio nella terza giornata?



Telecronaca: Marco Calabresi

Un gol in pieno recupero del Cholito Simeone ha deciso l’ultimo Spal-Cagliari, giocato in Serie A TIM senza pubblico il 23 giugno 2020. Tornare subito in massima serie è quest’anno l’obiettivo dei rossoblù, che si sono affidati a Fabio Liverani. Arriveranno punti a Ferrara?

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Fabio Donolato

Telecronaca: Alessandro Rimi

L'ultima allo stadio Vigorito riporta alla mente dolci ricordi per il Frosinone che nella stagione passata si è imposto con un roboante 4-1. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale al 2020 allo Stirpe, mentre tra le proprie mura si torna indietro al dicembre 2019 quando la firma la scrisse Viola su rigore. Entrambe le squadre ambiscono a un piazzamento ai playoff, chi si aggiudicherà i tre punti?



Telecronaca: Federico Casotti

Al Tombolato di Cittadella torna di scena il derby veneto, partita che nell'ultimo precedente è coincisa con la finale playoff che si è disputata nella stagione 20/21. In quell'occasione, tra andata e ritorno, vinsero gli arancioneroverdi dell'ex tecnico Paolo Zanetti, promossi poi in Serie A. Rispetto ad allora ci sono molte novità, soprattutto in panchina, infatti tra i padroni di casa non siede più Venturato ma Gorini e dall'altra parte c'è la sorpresa Javorcic. Chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Seconda gara interna consecutiva per il Perugia che, dopo aver ospitato il Parma, attende la neo promossa Bari all'interno delle mura del Curi. I padroni di casa non vincono contro la squadra pugliese dal 2014, 2-0 al San Nicola, di lì in avanti quattro vittorie per il Bari e tre pareggi. Sarà arrivato il momento per Castori e i suoi ragazzi di invertire questo trend?



Telecronaca: Giorgio Basile

Il Parma torna a riassaporare l'aria del Tardini dopo la trasferta di Perugia, affrontando un Cosenza che in questo stadio, la scorsa stagione, è riuscito a strappare un pareggio prezioso. Dopo il 2-2 interno contro il Bari, i crociati intendono regalare la prima gioia casalinga al neo tecnico Fabio Pecchia, reduce dall'incredibile promozione ottenuta con la Cremonese la scorsa stagione. Obiettivo per entrambe è quello di conquistare i tre punti, il Parma per il sogno promozione e il Cosenza per una salvezza tranquilla. Chi vincerà?



Telecronaca: Tommaso Turci

All'Arena Garibaldi di Pisa arriva una delle pretendenti alla promozione diretta in Serie A: il Genoa. Dopo l'entusiasmante e incredibile esperienza vissuta l'anno scorso ai vertici della classifica, i toscani sognano di vivere un'altra avventura straordinaria anche quest'anno puntando i playoff. Il grifone, invece, continua il suo percorso con Blessin che, trascinato dal centravanti Coda, sogna di riconquistare la massima serie. L'ultimo precedente tra Pisa e Genoa risale all'agosto del 2000, ultima partita della fase a gironi di Coppa Italia, terminata 2-2. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Lorenszo Del Papa

Incontro inedito tra Reggina e Südtirol perchè mai prima di oggi si sono affrontate l'una contro l'altra sullo stesso terreno di gioco. La squadra di Filippo Inzaghi fa il suo esordio casalingo allo stadio Granillo, dopo le due trasferte di Ferrara e Terni, mentre gli ospiti, alla loro prima stagione in Serie B, arrivano dagli impegni con Brescia e Venezia. Chi la spunterà?

LUNEDI 29 AGOSTO 2022

ore 20:45 Serie B 3a Giornata: Como vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Stefan Schwoch

La terza giornata di B si chiude al Sinigaglia con la sfida tra Como e Brescia. Il doppio incrocio della passata stagione si rivelò favorevole ai comaschi, con una vittoria in trasferta e un pareggio in casa. Come andrà questa volta?

