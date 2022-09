DAZN Serie B 2022/23 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti (9 - 10 - 11 Settembre)

La 5a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2022-23

VENERDI 9 SETTEMBRE 2022

ore 20:30 Serie B 5a Giornata: Palermo vs Genoa (diretta)

Una sfida affascinante apre la giornata numero cinque di campionato. Al Barbera Genoa-Palermo è anche lo scontro sul campo da gioco tra le filosofie di City Group e Red Bull. Senza dimenticare la cabala, con i rossoblù che non vincono in Sicilia dal 3-2 in Serie A del 22 marzo 2008. Riusciranno a sfatare il tabù? Segui la Serie BKT su DAZN!

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

ore 13:45 Serie B 5a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



Moderatore: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Benevento vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Al Vigorito il Benevento ospita il Cagliari per una sfida che potrebbe ripetersi anche ai playoff. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni Al Vigorito il Benevento ospita il Cagliari per una sfida che potrebbe ripetersi anche ai playoff. Chi avrà la meglio? ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Cittadella vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Nella passata stagione il Frosinone ottenne 2 sconfitte in 2 incroci contro il Cittadella. Riusciranno ad invertire il trend negativo in questa trasferta al Tombolato?



Telecronaca: Alessandro Rimi Nella passata stagione il Frosinone ottenne 2 sconfitte in 2 incroci contro il Cittadella. Riusciranno ad invertire il trend negativo in questa trasferta al Tombolato? ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Como vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

La sconfitta contro il Brescia ha reso amaro il giorno dell’esordio con il Como di Cesc Fàbregas, avvenuto sotto gli occhi di un’altra leggenda come Thierry Henry, nuovo azionista del club lariano. Ora la squadra lombarda ha un’altra occasione al Sinigaglia: riuscirà a conquistare i tre punti contro il Südtirol neopromosso?



Telecronaca: Federico Zanon La sconfitta contro il Brescia ha reso amaro il giorno dell’esordio con il Como di Cesc Fàbregas, avvenuto sotto gli occhi di un’altra leggenda come Thierry Henry, nuovo azionista del club lariano. Ora la squadra lombarda ha un’altra occasione al Sinigaglia: riuscirà a conquistare i tre punti contro il Südtirol neopromosso? ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Cosenza vs Bari (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

L’ultima trasferta del Bari a Cosenza risale alla stagione 2002/03, quando due gol cileni di Jaime Valdés e Nicolás Córdova permisero ai pugliesi di imporsi 2-0 in Calabria. Riuscirà la squadra di Michele Mignani a confermare l’ottimo avvio di stagione?



Telecronaca: Marco Calabresi L’ultima trasferta del Bari a Cosenza risale alla stagione 2002/03, quando due gol cileni di Jaime Valdés e Nicolás Córdova permisero ai pugliesi di imporsi 2-0 in Calabria. Riuscirà la squadra di Michele Mignani a confermare l’ottimo avvio di stagione? ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Modena vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Dopo aver trovato la prima vittoria al Braglia contro la Ternana, il Modena torna davanti al proprio pubblico per sfidare il Brescia di Clotet, che ha ottenuto un successo e una sconfitta nelle due gare giocate in trasferta in stagione.



Telecronaca: Alberto Santi Dopo aver trovato la prima vittoria al Braglia contro la Ternana, il Modena torna davanti al proprio pubblico per sfidare il Brescia di Clotet, che ha ottenuto un successo e una sconfitta nelle due gare giocate in trasferta in stagione. ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Parma vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Obiettivo promozione per il Parma dopo una stagione anonima nella seconda serie. Fondamentale per gli emiliani conquistare i 3 punti contro la Ternana, ci riusciranno?



Telecronaca: Riccardo Mancini Obiettivo promozione per il Parma dopo una stagione anonima nella seconda serie. Fondamentale per gli emiliani conquistare i 3 punti contro la Ternana, ci riusciranno? ore 14:00 Serie B 5a Giornata: Pisa vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo aver sfiorato una storica promozione in Serie A TIM, la nuova stagione del Pisa non è partita nel modo sperato. La partita contro la Reggina sarà quella giusta per ritrovare il sorriso?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Dopo aver sfiorato una storica promozione in Serie A TIM, la nuova stagione del Pisa non è partita nel modo sperato. La partita contro la Reggina sarà quella giusta per ritrovare il sorriso? ore 16:15 Serie B 5a Giornata: Perugia vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Appuntamento al Curi per l'Ascoli, che cerca punti preziosi in trasferta a Perugia. Come finirà?

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

ore 16:15 Serie B 5a Giornata: Spal vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Due stagioni fa le due partite di andata e ritorno terminarono entrambe in pareggio, 0-0 al Penzo e 1-1 al Paolo Mazza con le reti di Di Francesco e Ceccaroni. Tanti volti nuovi rispetto ad allora, sia in campo che in panchina, per un match che si preannuncia molto combattuto.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi