DAZN Serie B 2022/23 28a Giornata, Palinsesto Telecronisti (4 - 5 - 6 Marzo)

La 28a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 14:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2022-23.

SABATO 4 MARZO 2023

ore 14:00 Serie B 28a Giornata: Pisa vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Sergio Floccari

Terza partita in nove giorni per il Pisa, che torna a giocare all'Arena Garibaldi dopo la sfida infrasettimanale al Tardini di Parma. All'ombra della Torre pendente arriva il Palermo di Corini, che è stato capace di rilanciare la sua stagione dopo un inizio di campionato a rilento. Dopo la pirotecnica partita d'andata, terminata 3-3, chi avrà la meglio oggi?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la gara infrasettimanale contro il Pisa, il Parma salpa verso la punta dello Stivale e approda dunque a Reggio Calabria, dove la attende la Reggina. La squadra amaranto, fino a una manciata di settimane fa, sembrava la pretendente numero uno per contendere il primato al Frosinone; ma dopo lo scontro diretto perso malamente proprio contro i ciociari, la truppa di Inzaghi ha sentito il contraccolpo psicologico, perdendo ulteriormente terreno e favorendo la corsa di Genoa e Bari, tra le altre. Contro l'ambizioso Parma, la Reggina vuole tornare a ruggire insieme al pubblico dello stadio Granillo: ci riuscirà?

DOMENICA 5 MARZO 2023

ore 14:45 Serie B 28a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Allo stadio Del Duca, l'Ascoli ospita l'ambizioso Bari di Michele Mignani. I marchigiani galleggiano nella zona mediana della classifica, mentre i pugliesi vogliono restare il più possibile in scia al Frosinone capolista. La gara d'andata, tuttavia, sorrise ai bianconeri di Bucchi, che sbancarono il San Nicola di Bari grazie alle reti di Simic e Dionisi nelle fasi finali del match. Come finirà oggi?



Telecronaca: Federico Zanon

Uno degli incroci più singolari del calendario di Serie B è quello che vede contrapposte Brescia e Cagliari per via dei due presidenti dei Club: Massimo Cellino da una parte e Tommaso Giulini dall'altra, entrambi ex proprietari del Club che oggi ritrovano come avversario. Ma la sfida si gioca anche in campo naturalmente, con i sardi in cerca di punti pesanti per la corsa playoff sul campo di un Brescia che sta provando a uscire da una pesante crisi di risultati. All'andata Luvumbo e Deiola regalarono il successo per 2-1 ai rossoblù: come finirà la gara di ritorno?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il Modena approda sulle rive del Lario per affrontare il Como. I biancoblù devono ancora guardarsi le spalle e guadagnarsi pienamente la salvezza, mentre il Modena può ancora nutrire ambizioni playoff, ma serve fare punti al Sinigaglia. All'andata, trionfarono i canarini con un rotondo 5-1: riuscirà il Como di Longo a riscattare la figuraccia dell'andata?



Telecronaca: Alberto Santi

Il Frosinone riabbraccia il pubblico amico dello Stirpe dopo la trasferta infrasettimanale contro la SPAL e si prepara a ospitare un'altra squadra di seconda metà classifica come il Venezia. Gli arancio-neroverdi stanno reagendo dopo un inizio di stagione difficile e proveranno a dare del filo da torcere alla squadra di Grosso, che all'andata vinse solo in rimonta, segnando 3 reti nel secondo tempo. Come finirà questa sera?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Scontro salvezza allo stadio Mazza di Ferrara, dove la SPAL padrona di casa ospita il Cittadella. Entrambe le squadre devono ancora combattere aspramente per conquistare la salvezza e rispetto al match d'andata, che finì 0-0, entrambe le squadre hanno un senso d'urgenza di raccogliere punti maggiore. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giorgio Basile

Lo stadio Druso torna a tingersi di biancorosso per la nuova partita interna del Sudtirol, reduce dalla trasferta infrasettimanale a Benevento. A sfidare i tirolesi oggi c'è il Perugia, ridimensionato a livello di classifica rispetto alla stagione passata e in cerca dunque di punti salvezza sul campo della rivelazione indiscussa della serie cadetta. All'andata vinse la squadra di Bisoli 2-1, oggi il Perugia riuscirà a strappare almeno un punto?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Allo stadio Liberati di Terni è di scena il Benevento di Roberto Stellone, impegnato nella faticosa missione di risalire una classifica di B sì molto corta, ma anche molto impervia. La Ternana di Andreazzoli invece crede ancora di poter inseguire i playoff e oggi vorrà sicuramente i 3 punti. All'andata i rossoverdi espugnarono il Vigorito di Benevento rimontando lo svantaggio di 2-0 nel secondo tempo, vincendo poi 2-3. Come andrà a finire oggi?

LUNEDI 6 MARZO 2023

ore 20:30 Serie B 28a Giornata: Genoa vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

Monday night di Serie B a 'Marassi', che torna a tingersi di gialloblù per sostenere la squadra di Gilardino nella volata finale verso i playoff. A 11 giornate dal termine del campionato è ancora tutto aperto anche per la lotta retrocessione, che vede impegnato il Cosenza, di scena questa sera proprio sul manto erboso del Ferraris. All'andata prevalse il Genoa, vincente 2-1 grazie ai gol di Coda (su rigore) e Strootman. Come andrà a finire oggi?

