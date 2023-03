DAZN, Serie A 2022/23 26a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (10 - 11 -12 - 13 Marzo 2023)

DAZN presenta i nuovi piani per il 2023 che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD - A partire da 29.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Piano DAZN PLUS - A partire da 44.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Come faccio a cambiare piano da DAZN STANDARD a DAZN PLUS?

Puoi aderire in autonomia al piano DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com. Se invece hai un account Apple o Google, potrai cambiare piano all'interno dello store digitale di Apple o Google. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le nuove condizioni di utilizzo.

Piano DAZN START - DAZN START è il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12.99 € al mese su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale. Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Valore e qualità per i clienti DAZN - Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

L’offerta sportiva di DAZN - L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi).

Senza dimenticare la Serie C e il basket italiano ed europeo tramite Eleven Sports, Copa Sudamericana, MLS, Serie A Femminile, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe, i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele e i contenuti on demand presenti in app.

Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app come “Il Ragazzo Gioca Bene”, dedicato alla storia di Francesco Flachi e “W Sabatini – Salvezza 7 per cento”, sull’impresa della Salernitana. Nuovi episodi dei format “Day Off”, “Culture” e “1vs1” che continueranno a raccontare i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva unica e inedita, e ancora, “FEDI” che porterà gli spettatori a scoprire la passione per il calcio degli italiani attraverso il racconto delle città e “My Skills feat Cronache di Spogliatoio”, per chi vorrà scoprire tutti i segreti tecnici dietro le azioni di gioco dei grandi campioni di calcio. Infine, quest’estate ci sarà anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A TIM.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

DAZN SERIE A DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 10 MARZO 2023

ore 20:45 Serie A 26a Giornata: Spezia vs Inter (diretta esclusiva)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre (dalle 20:00) dalla DAZN Square: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini, Borja Valero

Prima della trasferta di Oporto, che sarà cruciale per il passaggio ai quarti di finale della UEFA Champions League, l'Inter di Inzaghi fa tappa a La Spezia, dove si apre la ventiseiesima giornata di campionato. I nerazzurri non vogliono sottovalutare il campionato nonostante manchino solo 4 giorni al match contro i lusitani. All'andata fu dominio Inter, con Lautaro, Chalanoglu e Correa ad affondare la squadra allenata oggi da Semplici e prima da Luca Gotti. Riusciranno i liguri a fare meglio nel match del Picco? L’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A TIM contro lo Spezia, grazie a quattrosuccessi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri neltorneo, a fronte di solo tre gol subiti.La sfida al Picco tra Spezia e Inter in Serie A TIM non si è mai giocata nel fine settimana: il primoincrocio è stato un pareggio 1-1 mercoledì 21 aprile 2021, seguito da un successo nerazzurro per3-1 venerdì 15 aprile 2022.L’Inter non ha trovato il successo in ben cinque delle ultime sei trasferte contro avversarie liguriin Serie A TIM (4N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le sei precedenti.Lo Spezia non ha vinto alcuna delle ultime sette partite di Serie A TIM (3N, 4P), anche se hapareggiato le due più recenti, con Leonardo Semplici in panchina: i liguri non hanno mairegistrato una serie più lunga di pari consecutivi nella competizione.L’Inter non ha vinto in tre delle ultime quattro gare esterne in campionato (2N, 1P) e non hasegnato nelle due più recenti; l’ultima volta che non ha trovato il gol in più partite consecutive inSerie A TIM fuori da San Siro è stata nel gennaio 2013 (tre).Lo Spezia non ha segnato neanche una rete nelle ultime cinque gare casalinghe di Serie A TIM,negli ultimi 45 anni solo due formazioni hanno giocato più incontri interni di fila nel corso di unastagione nel massimo campionato senza segnare: il Parma (otto nel 2020/21) e la Sampdoria(sette, proprio nel 2022/23).Lo Spezia è l’unica squadra che non ha segnato neanche una rete con giocatori subentrati neicinque grandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, l’Inter conta sette gol con calciatorientrati a gara in corso in questa Serie A TIM, meno solo di Napoli (12), Fiorentina (11) e Udinese(otto).Nessuna squadra ha tentato più conclusioni di testa rispetto all’Inter in questa Serie A TIM (81),mentre lo Spezia è la formazione che ha subito più tiri con questo fondamentale (64).Mbala Nzola ha segnato ben sei gol nelle sue ultime sette presenze di Serie A TIM, una media di0.9 reti a incontro; nelle sue prime 14 gare di questo campionato, dove aveva comunquerealizzato cinque centri, la media era di 0.4 gol a partita.Lautaro Martínez è stato coinvolto in sei gol contro lo Spezia in Serie A TIM (tre reti e tre assist),più che ad ogni altra avversaria attualmente nella competizione; infatti, in generale hapartecipato attivamente a più marcature solo contro il Cagliari (nove: otto reti e un assist).

SABATO 11 MARZO 2023

ore 15:00 Serie A 26a Giornata: Empoli vs Udinese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Pre (dalle 14:30) e post partita dal "Carlo Castellani" di Empoli: Fabio Donolato

Scontro di centro classifica al Castellani, dove l'Empoli di Zanetti ospita l'Udinese di Sottil. La sfida d'andata terminò 1-1 nonostante una supremazia territoriale dei friulani: come finirà il match di ritorno? L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro gare in Serie A TIM contro l’Empoli (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (1N, 3P). Nelle ultime cinque sfide tra Empoli e Udinese in Serie A TIM sono stati segnati in media 3.8 gol – le precedenti sette gare tra le due formazioni ne avevano visti appena due in media a incontro. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A TIM, solo una volta ha registrato quattro successi interni consecutivi contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione: contro il Cagliari, tra il 1998 e il 2007. Nessuna squadra ha pareggiato più incontri dell’Udinese dallo scorso ottobre nei cinque grandi campionati europei: 10 su 18, come il Reims. L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime sei gare di campionato (3N, 3P) ed ha perso le due più recenti, l’ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive in Serie A TIM è stata nel dicembre 2018, quattro con Giuseppe Iachini in panchina. L’Udinese non ha segnato in cinque delle ultime nove trasferte di Serie A TIM (tre delle quali per 0-0), dopo che aveva trovato il gol in tutte le 11 precedenti gare fuori casa. L’Empoli ha segnato ben 12 reti con giocatori nati a partire dagli anni 2000 in questa Serie A TIM, solo la Juventus (15) ne conta di più. L’Udinese è la formazione che in questo campionato ha tentato più volte la conclusione da fuori area (144) e, dal punto di vista difensivo, la seconda che ha subito meno tiri dalla distanza (91, meglio solo la Fiorentina con 60). Francesco Caputo ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A TIM (tre reti e due assist), solo contro Torino e Bologna ha fatto meglio (sei entrambi); tuttavia, non è stato coinvolto in neanche una rete nelle ultime tre sfide interne contro questa avversaria nella competizione. Jaka Bijol è il secondo giocatore con più respinte difensive in questa Serie A TIM (117), dietro solo a Federico Baschirotto (129).



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando Pre (dalle 14:30) e post partita dal "Carlo Castellani" di Empoli: Fabio Donolato Scontro di centro classifica al Castellani, dove l'Empoli di Zanetti ospita l'Udinese di Sottil. La sfida d'andata terminò 1-1 nonostante una supremazia territoriale dei friulani: come finirà il match di ritorno? L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro gare in Serie A TIM contro l’Empoli (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (1N, 3P). Nelle ultime cinque sfide tra Empoli e Udinese in Serie A TIM sono stati segnati in media 3.8 gol – le precedenti sette gare tra le due formazioni ne avevano visti appena due in media a incontro. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A TIM, solo una volta ha registrato quattro successi interni consecutivi contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione: contro il Cagliari, tra il 1998 e il 2007. Nessuna squadra ha pareggiato più incontri dell’Udinese dallo scorso ottobre nei cinque grandi campionati europei: 10 su 18, come il Reims. L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime sei gare di campionato (3N, 3P) ed ha perso le due più recenti, l’ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive in Serie A TIM è stata nel dicembre 2018, quattro con Giuseppe Iachini in panchina. L’Udinese non ha segnato in cinque delle ultime nove trasferte di Serie A TIM (tre delle quali per 0-0), dopo che aveva trovato il gol in tutte le 11 precedenti gare fuori casa. L’Empoli ha segnato ben 12 reti con giocatori nati a partire dagli anni 2000 in questa Serie A TIM, solo la Juventus (15) ne conta di più. L’Udinese è la formazione che in questo campionato ha tentato più volte la conclusione da fuori area (144) e, dal punto di vista difensivo, la seconda che ha subito meno tiri dalla distanza (91, meglio solo la Fiorentina con 60). Francesco Caputo ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A TIM (tre reti e due assist), solo contro Torino e Bologna ha fatto meglio (sei entrambi); tuttavia, non è stato coinvolto in neanche una rete nelle ultime tre sfide interne contro questa avversaria nella competizione. Jaka Bijol è il secondo giocatore con più respinte difensive in questa Serie A TIM (117), dietro solo a Federico Baschirotto (129). ore 18:00 Serie A 26a Giornata: Napoli vs Atalanta (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Giovanni Barsotti

Pre (dalle 17:15) e post partita dal "Diego Armando Maradona" di Napoli: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara

Sicuramente tra le sfide più interessanti del weekend c'è il big match al Maradona tra il Napoli e l'Atalanta. Padroni di casa assoluti dominatori del campionato fino a questo momento: riusciranno gli uomini di Gasperini a rallentare la loro corsa? Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A TIM è terminata in parità (2-2 il 30ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.L'Atalanta ha trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli: è laserie più lunga di gare consecutive a segno dei bergamaschi contro i partenopei in Serie A TIM edè anche la sua striscia in corso più lunga di incontri di fila in gol contro una singola avversaria neltorneo, insieme alla Juventus (sempre nove).Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A TIM(1N, 2P) e, dopo il ko del 4 dicembre 2021 per 2-3, potrebbe perdere due partite interne di filacontro la Dea per la seconda volta nel torneo, dopo il 1997.L’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A TIM (1N, 2P) e non ha segnato nei duematch più recenti; solo una volta con Gian Piero Gasperini in panchina, i bergamaschi hannogiocato tre partite di fila senza segnare in campionato, nell’ottobre 2018.Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite di campionato contro avversarie nelle prime seiposizioni in classifica a inizio giornata (2V), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le cinqueprecedenti (4V, 1N).L’Atalanta ha segnato il 31% dei propri gol in questa Serie A TIM nel corso dei primi 15 minuti del2° tempo: 13 su 42, record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto aisette del Napoli che, considerando invece gli altri intervalli temporali della partita, ha all’attivoben 22 marcature in più rispetto ai bergamaschi (51 v 29).Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei cinquegrandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, tra le formazioni attualmente nelle prime seiposizioni in classifica in Serie A TIM, nessuna ne ha subiti più dell’Atalanta su sviluppi di corner(cinque, come il Milan).Dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, Victor Osimhen potrebbe giocare almeno duepartite di fila in Serie A TIM senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (tre in quelcaso); il nigeriano ha trovato il gol in due delle sue tre gare nel massimo campionato italianocontro l’Atalanta, tra cui la sua prima marcatura nella competizione (il 17 ottobre 2020).Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, traquelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e AdemolaLookman (uno ogni 127).Jérémie Boga è il giocatore che ha servito più assist in Serie A TIM nel 2023: cinque, nessuno deiquali tuttavia nelle sei gare più recenti, subito dietro troviamo Khvicha Kvaratskhelia (quattro).



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Giovanni Barsotti Pre (dalle 17:15) e post partita dal "Diego Armando Maradona" di Napoli: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara Sicuramente tra le sfide più interessanti del weekend c'è il big match al Maradona tra il Napoli e l'Atalanta. Padroni di casa assoluti dominatori del campionato fino a questo momento: riusciranno gli uomini di Gasperini a rallentare la loro corsa? Solo una delle ultime 15 gare tra Napoli e Atalanta in Serie A TIM è terminata in parità (2-2 il 30ottobre 2019), completano questo parziale otto successi per i partenopei, sei per i nerazzurri.L'Atalanta ha trovato la rete in tutte le ultime nove partite di campionato contro il Napoli: è laserie più lunga di gare consecutive a segno dei bergamaschi contro i partenopei in Serie A TIM edè anche la sua striscia in corso più lunga di incontri di fila in gol contro una singola avversaria neltorneo, insieme alla Juventus (sempre nove).Il Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A TIM(1N, 2P) e, dopo il ko del 4 dicembre 2021 per 2-3, potrebbe perdere due partite interne di filacontro la Dea per la seconda volta nel torneo, dopo il 1997.L’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A TIM (1N, 2P) e non ha segnato nei duematch più recenti; solo una volta con Gian Piero Gasperini in panchina, i bergamaschi hannogiocato tre partite di fila senza segnare in campionato, nell’ottobre 2018.Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite di campionato contro avversarie nelle prime seiposizioni in classifica a inizio giornata (2V), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le cinqueprecedenti (4V, 1N).L’Atalanta ha segnato il 31% dei propri gol in questa Serie A TIM nel corso dei primi 15 minuti del2° tempo: 13 su 42, record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto aisette del Napoli che, considerando invece gli altri intervalli temporali della partita, ha all’attivoben 22 marcature in più rispetto ai bergamaschi (51 v 29).Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei cinquegrandi campionati europei 2022/23; dall’altra parte, tra le formazioni attualmente nelle prime seiposizioni in classifica in Serie A TIM, nessuna ne ha subiti più dell’Atalanta su sviluppi di corner(cinque, come il Milan).Dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, Victor Osimhen potrebbe giocare almeno duepartite di fila in Serie A TIM senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (tre in quelcaso); il nigeriano ha trovato il gol in due delle sue tre gare nel massimo campionato italianocontro l’Atalanta, tra cui la sua prima marcatura nella competizione (il 17 ottobre 2020).Si affrontano in questa gara i due giocatori con la miglior media gol in questo campionato, traquelli con almeno cinque reti segnate: Victor Osimhen (un centro ogni 93 minuti) e AdemolaLookman (uno ogni 127).Jérémie Boga è il giocatore che ha servito più assist in Serie A TIM nel 2023: cinque, nessuno deiquali tuttavia nelle sei gare più recenti, subito dietro troviamo Khvicha Kvaratskhelia (quattro). ore 20:45 Serie A 26a Giornata: Bologna vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Pre (dalle 20:00) e post partita in "Tutti Bravi Sul Divano" con Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Al Dall'Ara fa tappa la Lazio di Maurizio Sarri, impegnato in questo turno contro un Bologna che con Thiago Motta viaggia ad un'ottima media punti. Non sarà facile per i biancocelesti tornare a Roma con un successo: come finirà? Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici. La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A TIM contro il Bologna (2P), tra cui le duepiù recenti: i biancocelesti potrebbero registrare una striscia di almeno tre successi consecutivicontro i rossoblù per la seconda volta nel torneo, dopo i cinque tra il 1999 e il 2000.Il Bologna ha vinto le ultime due gare interne contro la Lazio in Serie A TIM, dopo una serie di ottopartite casalinghe di fila senza successi (4N, 4P): i rossoblù potrebbero ottenere più vittorieinterne consecutive contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal 1976-1979(cinque in quel caso).Il Bologna ha ottenuto solo un successo nelle ultime nove partite nel girone di ritorno di Serie ATIM contro la Lazio (3N, 5P): 2-0 il 27 febbraio 2021, con le reti di Ibrahima Mbaye e NicolaSansone.La Lazio potrebbe stabilire un suo nuovo record di clean sheet in trasferta in una singola stagionedi Serie A TIM: al momento sono otto, come nel 1994/1995 e nel 1999/2000 – nei cinque grandicampionati europei 2022/23, nessuna squadra ha fatto meglio (otto anche per l’Arsenal).Dopo il successo per 1-0 contro l’Inter, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata in duematch di fila al Dall’Ara in Serie A TIM per la prima volta dall’aprile 2019 (v Chievo e Sampdoria).La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro avversarie nelle prime otto posizioni inclassifica a inizio giornata di Serie A TIM (2P), dopo aver ottenuto appena un successo nelleprecedenti otto.La Lazio è la squadra che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questa Serie A TIM: 20,vincendo poi 13 di queste gare; dall’altra parte, nessuna formazione ha vinto più partite delBologna dopo aver subito la prima rete del match (quattro, come Napoli e Udinese).Riccardo Orsolini ha preso parte a sei degli ultimi sette gol del Bologna in campionato (quattroreti e due assist), il classe ’97 (sette gol nel 2022/23) è a una sola rete di distanza dal suo recorddi marcature in una singola stagione di Serie A TIM (otto nel 2019/20 e nel 2018/19).Musa Barrow ha preso parte a quattro reti in appena due presenze interne contro la Lazio in SerieA TIM (un gol e tre assist), più che contro qualsiasi altra avversaria in gare casalinghe nel torneo.Luis Alberto ha servito sei assist in Serie A TIM contro il Bologna, almeno due in più rispetto adogni altra avversaria – tra i giocatori in attività lo spagnolo è quello che ha fornito più passaggivincenti contro i rossoblù nel torneo.

DOMENICA 12 MARZO 2023

ore 12:30 Serie A 26a Giornata: Lecce vs Torino (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Pre (dalle 12:00) dalla DAZN Square: Ilaria Alesso, Fabio Donolato, Gigi Di Biagio, Sergio Floccari Al Via del Mare di Lecce si apre la domenica di Serie A TIM con il Lecce di Baroni che ospita il Torino di Juric. La salvezza rimane l'obiettivo dei salentini, che forti del sostegno caloroso del popolo giallorosso vogliono fare risultato contro un Toro che a metà classifica sembra non avere grandi traguardi da raggiungere nel prossimo futuro. All'andata decise la rete di Nikola Vlasic, regalando 3 punti ai granata. Come finirà oggi? Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le partitestagionali contro il Lecce in Serie A TIM per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94.Il Lecce è andato a segno in tutte le otto partite giocate nel girone di ritorno di Serie A TIM controil Torino, realizzando 16 gol, esattamente due di media a incontro.Il Torino ha vinto solo una trasferta delle otto giocate contro il Lecce in Serie A TIM (4N, 3P): 2-1 il2 aprile 1994, con le reti di Giorgio Venturin e Andrea Silenzi (Paolo Baldieri per i pugliesi).Solo Sampdoria (quattro) e Cremonese (sei) hanno raccolto meno punti del Lecce (12) in garecasalinghe in questa Serie A TIM; tuttavia, sei delle 12 partite interne dei pugliesi nel torneo incorso sono terminate in parità, solo Udinese e Spezia (sette ciascuna) hanno registrato piùpareggi.Il Torino ha vinto solo due delle sei gare giocate in Serie A TIM con Ivan Juric in panchinanell’anticipo domenicale (2N, 2P) e in particolare ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime10 partite di questo tipo.Il Lecce ha perso senza segnare le due più recenti gare di campionato e l’ultima volta che non hatrovato la rete in più incontri di fila in una stagione di Serie A TIM è stata nell’ottobre 2011 (tre).Solo il Napoli (64%) ha registrato un possesso medio più alto del Torino (56%) in Serie A TIM nel2023.Il Lecce è la squadra che tenta più passaggi nella metà campo offensiva in percentuale rispetto altotale in questa Serie A TIM: 58% - terzo in questa graduatoria il Torino (56%), tra loro l'HellasVerona (57%).Morten Hjulmand è il centrocampista che ha effettuato più intercetti in questa Serie A TIM (51),statistica in cui è secondo solo a Birama Touré dell’Auxerre (53) tra i pari ruolo dei cinque grandicampionati europei in corso.Solamente Victor Osimhen (cinque) ha segnato più gol di Yann Karamoh in Serie A TIM da iniziofebbraio (tre). Il classe '98 ha già stabilito il proprio record a livello realizzativo in un singolocampionato di Serie A TIM (precedentemente due reti in 24 presenze con il Parma nel 2020/21).



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Sergio Floccari Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo Pre (dalle 12:00) dalla DAZN Square: Ilaria Alesso, Fabio Donolato, Gigi Di Biagio, Sergio Floccari Al Via del Mare di Lecce si apre la domenica di Serie A TIM con il Lecce di Baroni che ospita il Torino di Juric. La salvezza rimane l'obiettivo dei salentini, che forti del sostegno caloroso del popolo giallorosso vogliono fare risultato contro un Toro che a metà classifica sembra non avere grandi traguardi da raggiungere nel prossimo futuro. All'andata decise la rete di Nikola Vlasic, regalando 3 punti ai granata. Come finirà oggi? Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le partitestagionali contro il Lecce in Serie A TIM per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94.Il Lecce è andato a segno in tutte le otto partite giocate nel girone di ritorno di Serie A TIM controil Torino, realizzando 16 gol, esattamente due di media a incontro.Il Torino ha vinto solo una trasferta delle otto giocate contro il Lecce in Serie A TIM (4N, 3P): 2-1 il2 aprile 1994, con le reti di Giorgio Venturin e Andrea Silenzi (Paolo Baldieri per i pugliesi).Solo Sampdoria (quattro) e Cremonese (sei) hanno raccolto meno punti del Lecce (12) in garecasalinghe in questa Serie A TIM; tuttavia, sei delle 12 partite interne dei pugliesi nel torneo incorso sono terminate in parità, solo Udinese e Spezia (sette ciascuna) hanno registrato piùpareggi.Il Torino ha vinto solo due delle sei gare giocate in Serie A TIM con Ivan Juric in panchinanell’anticipo domenicale (2N, 2P) e in particolare ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime10 partite di questo tipo.Il Lecce ha perso senza segnare le due più recenti gare di campionato e l’ultima volta che non hatrovato la rete in più incontri di fila in una stagione di Serie A TIM è stata nell’ottobre 2011 (tre).Solo il Napoli (64%) ha registrato un possesso medio più alto del Torino (56%) in Serie A TIM nel2023.Il Lecce è la squadra che tenta più passaggi nella metà campo offensiva in percentuale rispetto altotale in questa Serie A TIM: 58% - terzo in questa graduatoria il Torino (56%), tra loro l'HellasVerona (57%).Morten Hjulmand è il centrocampista che ha effettuato più intercetti in questa Serie A TIM (51),statistica in cui è secondo solo a Birama Touré dell’Auxerre (53) tra i pari ruolo dei cinque grandicampionati europei in corso.Solamente Victor Osimhen (cinque) ha segnato più gol di Yann Karamoh in Serie A TIM da iniziofebbraio (tre). Il classe '98 ha già stabilito il proprio record a livello realizzativo in un singolocampionato di Serie A TIM (precedentemente due reti in 24 presenze con il Parma nel 2020/21). ore 14:30 Serie A 26a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva) Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Cremonese-Fiorentina (Edoardo Testoni), Hellas Verona-Monza (Federico Zanon)



Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Cremonese-Fiorentina (Edoardo Testoni), Hellas Verona-Monza (Federico Zanon) ore 15:00 Serie A 26a Giornata: Cremonese vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Lo stadio Zini di Cremona si popola di grigiorosso nel pomeriggio domenicale, perché c'è la Fiorentina a sfidare la squadra di Davide Ballardini. La missione salvezza rimane molto complicata per i lombardi, ma contro una Fiorentina che in campionato non sta brillando particolarmente la volontà di fare risultato c'è. All'andata la Cremonese sfiorò il pareggio, prima del gol-partita messo a segno da Mandragora al 95° a far esplodere di gioia l'Artemio Franchi. Era la partita d'esordio in campionato e finì 3-2; a quasi 7 mesi di distanza, come andrà il match di ritorno? La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A TIM (6N, 5P); tra lesquadre mai battute nella massima serie, solo contro la Juventus (15) i lombardi hanno disputatopiù sfide nella competizione.Le ultime due sfide in Lombardia tra Cremonese e Fiorentina in Serie A TIM sono terminate 0-0;l’ultima partita tra le due squadre in casa dei grigiorossi che ha visto almeno una rete nelmassimo torneo risale al 1° dicembre 1991 (3-1 per la Viola, con gol di Malusci, Batistuta eautorete di Giandebiaggi).Dall’inizio della Serie A TIM 2021/22, la Fiorentina ha vinto sei delle otto sfide contro squadre cheiniziavano la giornata in zona retrocessione (incluse le due in questo campionato), con unpunteggio complessivo di 21-3 in questo tipo di gare.Dopo due risultati utili di fila (1V, 1N), la Cremonese ha perso l’ultima gara in Serie A TIM (2-3 vsSassuolo), anche se in ciascuna di queste tre partite ha segnato due gol: i grigiorossi non hannomai realizzato più di una rete per quattro match consecutivi nella massima serie.La Fiorentina arriva da due vittorie di fila in Serie A TIM (vs Hellas Verona e Milan); la sua piùlunga serie di successi con Vincenzo Italiano alla guida in campionato è di tre vittorie di fila,registrata quattro volte, di cui una in questo campionato, tra ottobre e novembre 2022.La Cremonese è la squadra che ha subito più gol oltre il 90° minuto di gioco in questo campionato:cinque, incluso quello decisivo per la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo (Bajrami al92’).Nonostante la Fiorentina sia la seconda squadra di questo campionato per tiri tentati (403, menosolo del Napoli con 414), i viola hanno una percentuale realizzativa del 7.2%: solo tre squadre nehanno registrata una inferiore finora, tra cui la Cremonese (6.6%).La Fiorentina è la squadra che il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha sfidato più voltenella sua carriera da allenatore in Serie A TIM: 15, incassando otto sconfitte (2V, 5N), solo controMilan (10) e Juventus (nove) ha perso più gare nella competizione.Tre delle quattro gare di questa Serie A TIM in cui Cyriel Dessers ha trovato la rete sono statedelle sconfitte della Cremonese; nessun giocatore di questo campionato è andato a segno in piùpartite perse dalla sua squadra (tre, al pari del compagno David Okereke).Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo Harry Kane (sette) e Breel Embolo (sei) hanno segnato più gol di testa di Luka Jovic in tutte le competizioni: cinque, inclusouno nella gara vinta dalla Fiorentina contro il Milan nell’ultima giornata.



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Lo stadio Zini di Cremona si popola di grigiorosso nel pomeriggio domenicale, perché c'è la Fiorentina a sfidare la squadra di Davide Ballardini. La missione salvezza rimane molto complicata per i lombardi, ma contro una Fiorentina che in campionato non sta brillando particolarmente la volontà di fare risultato c'è. All'andata la Cremonese sfiorò il pareggio, prima del gol-partita messo a segno da Mandragora al 95° a far esplodere di gioia l'Artemio Franchi. Era la partita d'esordio in campionato e finì 3-2; a quasi 7 mesi di distanza, come andrà il match di ritorno? La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A TIM (6N, 5P); tra lesquadre mai battute nella massima serie, solo contro la Juventus (15) i lombardi hanno disputatopiù sfide nella competizione.Le ultime due sfide in Lombardia tra Cremonese e Fiorentina in Serie A TIM sono terminate 0-0;l’ultima partita tra le due squadre in casa dei grigiorossi che ha visto almeno una rete nelmassimo torneo risale al 1° dicembre 1991 (3-1 per la Viola, con gol di Malusci, Batistuta eautorete di Giandebiaggi).Dall’inizio della Serie A TIM 2021/22, la Fiorentina ha vinto sei delle otto sfide contro squadre cheiniziavano la giornata in zona retrocessione (incluse le due in questo campionato), con unpunteggio complessivo di 21-3 in questo tipo di gare.Dopo due risultati utili di fila (1V, 1N), la Cremonese ha perso l’ultima gara in Serie A TIM (2-3 vsSassuolo), anche se in ciascuna di queste tre partite ha segnato due gol: i grigiorossi non hannomai realizzato più di una rete per quattro match consecutivi nella massima serie.La Fiorentina arriva da due vittorie di fila in Serie A TIM (vs Hellas Verona e Milan); la sua piùlunga serie di successi con Vincenzo Italiano alla guida in campionato è di tre vittorie di fila,registrata quattro volte, di cui una in questo campionato, tra ottobre e novembre 2022.La Cremonese è la squadra che ha subito più gol oltre il 90° minuto di gioco in questo campionato:cinque, incluso quello decisivo per la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo (Bajrami al92’).Nonostante la Fiorentina sia la seconda squadra di questo campionato per tiri tentati (403, menosolo del Napoli con 414), i viola hanno una percentuale realizzativa del 7.2%: solo tre squadre nehanno registrata una inferiore finora, tra cui la Cremonese (6.6%).La Fiorentina è la squadra che il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha sfidato più voltenella sua carriera da allenatore in Serie A TIM: 15, incassando otto sconfitte (2V, 5N), solo controMilan (10) e Juventus (nove) ha perso più gare nella competizione.Tre delle quattro gare di questa Serie A TIM in cui Cyriel Dessers ha trovato la rete sono statedelle sconfitte della Cremonese; nessun giocatore di questo campionato è andato a segno in piùpartite perse dalla sua squadra (tre, al pari del compagno David Okereke).Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo Harry Kane (sette) e Breel Embolo (sei) hanno segnato più gol di testa di Luka Jovic in tutte le competizioni: cinque, inclusouno nella gara vinta dalla Fiorentina contro il Milan nell’ultima giornata. ore 15:00 Serie A 26a Giornata: Hellas Verona vs Monza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Il gialloblù domina nel pomeriggio domenicale del Bentegodi di Verona, dove l'Hellas è impegnata in un delicato match contro il Monza. I brianzoli hanno praticamente raggiunto la quota salvezza e possono dunque scendere in campo con meno pressione rispetto agli scaligeri, che devono ancora sgomitare e lottare in questo finale di stagione per mantenere la categoria. All'andata l'espulsione di Magnani dopo neanche mezz'ora aiutò i biancorossi a vincere 2-0 al Brianteo; ci sarà più equilibrio nel match di ritorno? Considerando Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, Verona e Monza si sono sfidate 44 volte, con unbilancio composto da 19 vittorie per i brianzoli, 11 per i veneti e 14 pareggi; la gara di andata si èconclusa 2-0 a favore dei lombardi.L’ultima volta che l'Hellas Verona ha sfidato il Monza in casa in una gara di campionato risale allaSerie B 1998/99, quando vinse per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Colucci (23 maggio 1999).Il Monza è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide in questo campionato contro squadre che losuccedevano in classifica a inizio giornata, vincendo in quattro occasioni, incluso l’ultimo turno(2-1 vs Empoli).Dopo aver segnato in sei delle prime sette gare della gestione Zaffaroni, l'Hellas Verona non hatrovato la rete nelle ultime tre in Serie A TIM e non resta a secco di gol per più partite di fila nellacompetizione da settembre 2017, cinque in quel caso con Fabio Pecchia alla guida.Il Monza ha raccolto 32 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)l’unica squadra esordiente in Serie A TIM capace di fare meglio dopo 25 gare giocate è stata ilChievo 2001/02 (40).Sia l'Hellas Verona che il Monza hanno ricavato sette gol dal reparto difensivo in questocampionato (incluso uno nell’ultima giornata per i brianzoli, con Armando Izzo), solo Atalanta (10)e Roma (otto) hanno ottenuto più reti dai difensori.L'Hellas Verona ha segnato solo cinque gol nei secondi tempi, meno di qualsiasi altra squadra neimaggiori cinque campionati europei 2022/23.Darko Lazovic ha preso parte a sei (tre gol, tre assist) delle sette reti (esclusi gli autogol) segnatedall'Hellas Verona in Serie A TIM da inizio anno nuovo; nessun centrocampista ha partecipato apiù gol nel 2023 nella competizione (anche Ángel Di María a quota sei).Patrick Ciurria è il giocatore del Monza che ha preso parte a più gol in Serie A TIM nel 2023:cinque, frutto di quattro reti e un assist - in generale, il classe ’95 ha partecipato a otto reti inquesto campionato, solo una in meno rispetto alla scorsa stagione in Serie B, play-off inclusi(nove).Gianluca Caprari ha militato nello scorso campionato nell'Hellas Verona, registrando la suamiglior stagione in Serie A TIM sia per gol segnati (12 gol) che assist serviti (sette); tre dellequattro reti realizzate dall’attaccante del Monza in questo torneo sono arrivate fuori casa, inclusauna ad una sua ex squadra (vs Sampdoria il 2 ottobre).



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Federico Sala Il gialloblù domina nel pomeriggio domenicale del Bentegodi di Verona, dove l'Hellas è impegnata in un delicato match contro il Monza. I brianzoli hanno praticamente raggiunto la quota salvezza e possono dunque scendere in campo con meno pressione rispetto agli scaligeri, che devono ancora sgomitare e lottare in questo finale di stagione per mantenere la categoria. All'andata l'espulsione di Magnani dopo neanche mezz'ora aiutò i biancorossi a vincere 2-0 al Brianteo; ci sarà più equilibrio nel match di ritorno? Considerando Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, Verona e Monza si sono sfidate 44 volte, con unbilancio composto da 19 vittorie per i brianzoli, 11 per i veneti e 14 pareggi; la gara di andata si èconclusa 2-0 a favore dei lombardi.L’ultima volta che l'Hellas Verona ha sfidato il Monza in casa in una gara di campionato risale allaSerie B 1998/99, quando vinse per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Colucci (23 maggio 1999).Il Monza è rimasto imbattuto in sei delle otto sfide in questo campionato contro squadre che losuccedevano in classifica a inizio giornata, vincendo in quattro occasioni, incluso l’ultimo turno(2-1 vs Empoli).Dopo aver segnato in sei delle prime sette gare della gestione Zaffaroni, l'Hellas Verona non hatrovato la rete nelle ultime tre in Serie A TIM e non resta a secco di gol per più partite di fila nellacompetizione da settembre 2017, cinque in quel caso con Fabio Pecchia alla guida.Il Monza ha raccolto 32 punti in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)l’unica squadra esordiente in Serie A TIM capace di fare meglio dopo 25 gare giocate è stata ilChievo 2001/02 (40).Sia l'Hellas Verona che il Monza hanno ricavato sette gol dal reparto difensivo in questocampionato (incluso uno nell’ultima giornata per i brianzoli, con Armando Izzo), solo Atalanta (10)e Roma (otto) hanno ottenuto più reti dai difensori.L'Hellas Verona ha segnato solo cinque gol nei secondi tempi, meno di qualsiasi altra squadra neimaggiori cinque campionati europei 2022/23.Darko Lazovic ha preso parte a sei (tre gol, tre assist) delle sette reti (esclusi gli autogol) segnatedall'Hellas Verona in Serie A TIM da inizio anno nuovo; nessun centrocampista ha partecipato apiù gol nel 2023 nella competizione (anche Ángel Di María a quota sei).Patrick Ciurria è il giocatore del Monza che ha preso parte a più gol in Serie A TIM nel 2023:cinque, frutto di quattro reti e un assist - in generale, il classe ’95 ha partecipato a otto reti inquesto campionato, solo una in meno rispetto alla scorsa stagione in Serie B, play-off inclusi(nove).Gianluca Caprari ha militato nello scorso campionato nell'Hellas Verona, registrando la suamiglior stagione in Serie A TIM sia per gol segnati (12 gol) che assist serviti (sette); tre dellequattro reti realizzate dall’attaccante del Monza in questo torneo sono arrivate fuori casa, inclusauna ad una sua ex squadra (vs Sampdoria il 2 ottobre). ore 18:00 Serie A 26a Giornata: Roma vs Sassuolo (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Olimpico" di Roma: Marco Russo e Simone Tiribocchi

Neanche 70 ore dopo la gara d'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, lo stadio Olimpico torna a tingersi di giallorosso per la partita contro il Sassuolo, valida per la ventiseiesima giornata di campionato. I giallorossi sono in corsa per guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League, per cui cercano una vittoria contro la formazione neroverde di Dionisi. All'andata finì 1-1, con protagonisti le due punte: Abraham prima, Pinamonti dopo. La Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A TIM (9V, 9N), anche se havinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P): 2-1 nelsettembre 2021.Roma e Sassuolo hanno entrambe trovato la rete in otto delle nove sfide disputate all’Olimpico inSerie A TIM; fa eccezione il pareggio per 0-0 del 6 dicembre 2020.Dopo il pareggio nella gara di andara (1-1, 9 settembre 2022), il Sassuolo potrebbe restareimbattuto in entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la seconda volta in Serie A TIM, dopoesserci riuscito nel 2020/21 con Roberto De Zerbi.La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A TIM e non registra una serierealizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partitedella gestione Spalletti (dicembre 2016-maggio 2017).Nelle ultime sei giornate (dal 20° turno) il Sassuolo ha vinto quattro volte (1N), perdendo soltantocontro la capolista Napoli; solo gli stessi partenopei (15) hanno ottenuto più punti dei neroverdi(13) nel periodo in Serie A TIM.Il successo contro la Juventus per 1-0 nell’ultima giornata è stata la nona vittoria della Roma conun solo gol di margine in questo campionato, nessuna squadra ha vinto più match col minimoscarto in questa Serie A TIM (al pari dell’Inter).Dopo i successi contro Lecce e Cremonese, il Sassuolo potrebbe eguagliare la sua più lunga seriedi vittorie nella gestione Dionisi in Serie A TIM: tre successi consecutivi, come tra febbraio emarzo 2022 (vs Inter, Fiorentina e Venezia).L’unica delle tre triplette di Paulo Dybala in Serie A TIM senza nemmeno un gol su rigore è statacontro i neroverdi il 17 settembre 2017 (Sassuolo-Juventus 1-3); l’attaccante della Roma non hapartecipato ad alcuna rete nelle ultime due presenze e da inizio 2023 non è mai rimasto tre garedi fila senza gol o assist in Serie A TIM.Lorenzo Pellegrini ha disputato due stagioni in Serie A TIM con il Sassuolo, collezionando 47presenze e nove gol tra il 2015 e il 2017; il capitano della Roma ha segnato due reti in 21presenze finora, mentre nello scorso campionato contava otto gol dopo le stesse gare giocate.Nell’ultima giornata Armand Laurienté ha realizzato il suo quinto gol su punizione diretta nelleultime tre stagioni (dal 2020/21): nel periodo solo James Ward-Prowse (11) ha segnato di più daquesta dinamica di gioco rispetto all’esterno del Sassuolo nei maggiori cinque campionati europei.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Olimpico" di Roma: Marco Russo e Simone Tiribocchi Neanche 70 ore dopo la gara d'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, lo stadio Olimpico torna a tingersi di giallorosso per la partita contro il Sassuolo, valida per la ventiseiesima giornata di campionato. I giallorossi sono in corsa per guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League, per cui cercano una vittoria contro la formazione neroverde di Dionisi. All'andata finì 1-1, con protagonisti le due punte: Abraham prima, Pinamonti dopo. La Roma ha perso solo una delle 19 sfide contro il Sassuolo in Serie A TIM (9V, 9N), anche se havinto solo una delle ultime sei partite contro i neroverdi nella competizione (4N, 1P): 2-1 nelsettembre 2021.Roma e Sassuolo hanno entrambe trovato la rete in otto delle nove sfide disputate all’Olimpico inSerie A TIM; fa eccezione il pareggio per 0-0 del 6 dicembre 2020.Dopo il pareggio nella gara di andara (1-1, 9 settembre 2022), il Sassuolo potrebbe restareimbattuto in entrambe le sfide stagionali contro la Roma per la seconda volta in Serie A TIM, dopoesserci riuscito nel 2020/21 con Roberto De Zerbi.La Roma ha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A TIM e non registra una serierealizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partitedella gestione Spalletti (dicembre 2016-maggio 2017).Nelle ultime sei giornate (dal 20° turno) il Sassuolo ha vinto quattro volte (1N), perdendo soltantocontro la capolista Napoli; solo gli stessi partenopei (15) hanno ottenuto più punti dei neroverdi(13) nel periodo in Serie A TIM.Il successo contro la Juventus per 1-0 nell’ultima giornata è stata la nona vittoria della Roma conun solo gol di margine in questo campionato, nessuna squadra ha vinto più match col minimoscarto in questa Serie A TIM (al pari dell’Inter).Dopo i successi contro Lecce e Cremonese, il Sassuolo potrebbe eguagliare la sua più lunga seriedi vittorie nella gestione Dionisi in Serie A TIM: tre successi consecutivi, come tra febbraio emarzo 2022 (vs Inter, Fiorentina e Venezia).L’unica delle tre triplette di Paulo Dybala in Serie A TIM senza nemmeno un gol su rigore è statacontro i neroverdi il 17 settembre 2017 (Sassuolo-Juventus 1-3); l’attaccante della Roma non hapartecipato ad alcuna rete nelle ultime due presenze e da inizio 2023 non è mai rimasto tre garedi fila senza gol o assist in Serie A TIM.Lorenzo Pellegrini ha disputato due stagioni in Serie A TIM con il Sassuolo, collezionando 47presenze e nove gol tra il 2015 e il 2017; il capitano della Roma ha segnato due reti in 21presenze finora, mentre nello scorso campionato contava otto gol dopo le stesse gare giocate.Nell’ultima giornata Armand Laurienté ha realizzato il suo quinto gol su punizione diretta nelleultime tre stagioni (dal 2020/21): nel periodo solo James Ward-Prowse (11) ha segnato di più daquesta dinamica di gioco rispetto all’esterno del Sassuolo nei maggiori cinque campionati europei. ore 20:45 Serie A 26a Giornata: Juventus vs Sampdoria (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square (dalle 20) con: Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Dario Marcolin, Stefano Borghi

Appuntamento all'Allianz Stadium, dove la Juventus attende la Sampdoria per un match che mette in palio 3 punti fondamentali. La Juve vuole risalire la classifica, la squadra di Stankovic vuole provare ad accendere la lotta salvezza. Come finirà? Presenta il match Sunday Night Square, lo show serale condotto da Marco Cattaneo. La Juventus ha pareggiato la gara di andata contro la Sampdoria, dopo sei vittorie di fila in SerieA TIM; i blucerchiati non evitano la sconfitta contro i bianconeri in entrambe le sfide stagionali dal2012/13 (due vittorie con Delio Rossi alla guida).La Juventus ha vinto le ultime sette gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM, con unpunteggio complessivo di 22-4; i bianconeri potrebbero ottenere otto successi interni di filacontro i liguri per la seconda volta nella massima serie, dopo esserci riusciti tra il 1947 e il 1953.La Juventus ha perso l’ultima gara in Serie A TIM (0-1 vs Roma) e sotto la guida di MassimilianoAllegri solo tre volte ha incassato due sconfitte di fila in campionato, di cui due dal suo ritorno inbianconero la scorsa stagione (settembre 2021 e ottobre 2021).La Sampdoria, peggior attacco dei Big-5 campionati europei in corso, ha segnato solo 11 golfinora: otto delle precedenti 10 squadre con 11 o meno reti segnate dopo 25 gare stagionali inSerie A TIM sono retrocesse a fine torneo.La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima giornata di campionato e in Serie A TIM non resta perdue gare di fila senza segnare da novembre 2012: 0-0 vs Lazio e 0-1 vs Milan in quel caso.L’espulsione di Moise Kean nell’ultima giornata è stato il quinto cartellino rosso della Juventus inquesto campionato: record condiviso con l’Empoli in questa stagione e più del doppio di quelliricevuti nell’intero scorso torneo dai bianconeri (due).Dall’inizio del 2023 la Sampdoria ha subito 170 tiri in Serie A TIM, in media esattamente 17 apartita: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha incassato così tanteconclusioni in questo anno solare.La Juventus è la squadra che Dejan Stankovic, nella sua carriera da giocatore in Serie A TIM, hasfidato più volte (22); tra le formazioni incontrate almeno in 15 occasioni, quella bianconera è unadelle due a cui ha segnato meno reti: solo una, come contro la sua attuale squadra, la Sampdoria.Dusan Vlahovic non va a segno da quattro gare consecutive in Serie A TIM, tutte disputatedall’inizio: l’attaccante della Juventus non è mai rimasto a secco di gol per cinque presenzeconsecutive, giocate tutte da titolare, da quando milita nella massima serie italiana (settembre2018).Nel 2023 nessun giocatore della Serie A TIM ha creato più occasioni per i compagni di Ángel DiMaría: 25, al pari di Jérémie Boga - inoltre, sei (tre gol, tre assist) delle otto partecipazioni attivedell’esterno della Juventus in questo torneo sono arrivate nell’anno nuovo.

LUNEDI 13 MARZO 2023

ore 20:45 Serie A 26a Giornata: Milan vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe e Orazio Accomando

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

Nel posticipo della 26ª giornata il Milan ospita la Salernitana di Paulo Sousa, in cerca di punti in chiave salvezza. Con la crisi di inizio anno ormai alle spalle, i rossoneri non possono sbagliare in questo incrocio: riuscirà il pubblico di San Siro a spingerli verso la vittoria? Pre partita dalle ore 20:00, poi post gara ricco di ospiti, highlights e interviste esclusive in Supertele, il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 1P), segnando inciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale).Dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza,con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasfertanel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).Il Milan ha finora raccolto 47 punti in questo campionato, diventando la prima squadra campionein carica a non raggiungere quota 50 punti in Serie A TIM dopo le prime 25 gare disputatedall'Inter nel 2010/11 (47 anche i per nerazzurri in quell'occasione).La Salernitana non subisce gol da due gare in Serie A TIM, dopo 12 partite di fila con reti alpassivo; i granata non ottengono almeno tre clean sheet di fila nella massima serie da maggio1999, con Francesco Oddo alla guida (serie di cinque).Il Milan è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide (3V, 1N) in questo campionato controsquadre che iniziavano la giornata nelle ultime cinque posizioni; tuttavia, nella più recente diqueste gare ha perso in casa per 5-2 contro il Sassuolo.Il Milan è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato: 10, incluso quello diJovic nell’ultima giornata; tuttavia, la Salernitana è l’unica formazione che non ha ancora segnatocon questo fondamentale finora.Il Milan ha segnato su azione 37 dei suoi 42 gol, in percentuale (88%) più di tutti in questocampionato; dall’altro lato, nessuna squadra ha incassato più reti della Salernitana (34) da questasituazione di gioco.Krzysztof Piatek ha collezionato 36 presenze e 13 gol con il Milan in Serie A TIM tra gennaio 2019e gennaio 2020; l’attaccante della Salernitana sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo daquando milita nei Big-5 campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco.Theo Hernández ha realizzato 21 gol in Serie A TIM da quando veste la maglia del Milan(2019/20): dalla sua prima rete in rossonero contro il Genoa nell’ottobre 2019, il terzino franceseè il difensore dei maggiori cinque campionati europei con più marcature all’attivo.Rafael Leão è andato a segno in due delle nove presenze collezionate in Serie A TIM nel 2023,inclusa una rete contro la Salernitana (vittoria per 2-1, 4 gennaio); l’attaccante del Milan nontrova il gol da sei gare e non arriva a sette di fila in un singolo campionato dalla fine dellastagione 2020/21.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog