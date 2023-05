Gli eventi Eleven Sports dopo il 24 Luglio 2023 disponibili solo su DAZN

Come comunicato lo scorso 15 Febbraio, DAZN Group, la principale società mondiale di streaming sportivo direct-to-consumer, ha completato l'acquisizione delle attività di ELEVEN Group e dell'agenzia creativa di social media con sede negli Stati Uniti Team Whistle.

L'acquisizione dimostra ulteriormente l'ambizione di DAZN di diventare la destinazione sportiva globale per eccellenza per i fan, combinando l'accesso ai diritti premium con una gamma di altri prodotti e servizi, tra cui giochi, e-commerce ed esperienze social.

Il rilevante portafoglio di diritti di Eleven amplia l'offerta di DAZN, rendendo DAZN la casa del calcio in Europa. In aggiunta ai contenuti sportivi trasmessi in Italia, Germania, Spagna, Giappone, Canada, Stati Uniti e Regno Unito, DAZN si espanderà anche in Belgio, Portogallo e Taiwan. In particolare in Belgio grazie al campionato di calcio nazionale (Jupiler Pro League) ed altri eventi internazionali; in Portogallo con i principali diritti calcistici internazionali, tra cui la Premier League inglese e la UEFA Champions League ed infine a Taiwan, con il baseball locale.

Con oltre 700 milioni di follower su tutti i canali e una rete di distribuzione in crescita che genera cinque miliardi di visualizzazioni al mese, la portata social e la strategia di Team Whistle aiuteranno DAZN a raggiungere un pubblico nuovo, rafforzando al contempo l’engagement con quello già esistente. Whistle farà leva sui diritti e il lavoro di DAZN per creare valore al di fuori della piattaforma, costruire audience e indirizzare i fan verso i suoi servizi e contenuti a pagamento.

Queste competenze avanzate nell’ambito dei social media e dell’engagement dei fan posizionano DAZN come il partner perfetto per i titolari dei diritti, offrendo loro sia una piattaforma scalabile e solida su cui trasmettere i loro contenuti live, sia la capacità di coinvolgere e aumentare la loro fan base globale.

In queste ore, Eleven Sports sta inviando a tutti i suoi clienti una comunicazione che annuncia la cessazione del servizio prevista in automatico per il 24 Luglio 2023. Pertanto dopo tale data per continuare nella visione degli eventi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad un profilo minimo DAZN Start o superiori.



Ciao,

Eleven è entrata a far parte del Gruppo DAZN che diventa così una tra le più grandi piattaforme sportive a livello mondiale. Per ottimizzare l’esperienza di visione di tutti gli appassionati in un’unica piattaforma, il servizio ELEVEN sarà attivo solo fino al 24 luglio 2023. Potrai continuare a seguire le seguenti competizioni su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili su dazn.com.

Il grande basket con tutte le partite di Serie A Unipolsai, Eurolega e Eurocup, e il meglio delle grandi competizioni internazionali tra cui FIBA Basketball World Cup 2023, FIBA Eurobasket 2025 (comprese le partite di qualificazione ) e FIBA Women’s Eurocup 2025

Il rugby italiano con tutte le partite del Peroni Top10 e una selezione di partite di Eccellenza Femminile

Il fighting con tutti gli eventi di ONE Championship

Il calcio italiano con tutte le partite della Serie C per la stagione 2022/2023 (i diritti della Serie C per la stagione 2023/2024 sono in fase di assegnazione).

Tutti gli sport e i programmi di ELEVEN vanno ad arricchire le competizioni già disponibili su DAZN come la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, LaLiga Santander, i canali Eurosport, i documentari, i programmi originali e tanto altro.

Per te che sei in possesso di un abbonamento stagionale, i contenuti ELEVEN saranno disponibili fino al 24 luglio 2023, data in cui il tuo abbonamento cesserà automaticamente. Se non sei ancora cliente DAZN riceverai un’offerta esclusiva per attivare DAZN e continuare a vivere tutto lo sport che ami su tutti i tuoi dispositivi compatibili.

Dopo il 24 luglio il tuo account Eleven verrà disattivato e se vorrai continuare a guardare i tuoi sport preferiti potrai farlo su DAZN attivando uno dei piani di abbonamento disponibili.

DAZN START a 8,99 € al mese per 12 mesi anzichè 12,99 €

DAZN STANDARD a 14,99 € al mese anzichè 29,99 € per i primi 3 mesi, poi l’abbonamento si rinnova a 29,99 € al mese per i successivi 9 mesi.

Abbiamo a cuore i tuoi interessi per i nostri contenuti e continueremo ad impegnarci per farti vivere al meglio la tua passione per lo sport, unendoci a DAZN per offrirti la migliore esperienza e il portfolio di contenuti più ampio del mercato italiano.



Il team di ELEVEN SPORTS