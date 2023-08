ZONA DAZN ora disponibile su Tivùsat ai canali 214 e 215

La nuova stagione calcistica porta con sé entusiasmanti novità per gli appassionati: a partire da quest’anno, potrai vivere l’emozione della Serie A Tim anche sulla piattaforma gratuita via satellite, grazie alla collaborazione tra DAZN e tivùsat!

L’accordo siglato lo scorso luglio con tivùsat amplia il portfolio delle partnership distributive di DAZN. In linea con la strategia di raggiungere sempre più fan, il grande sport trasmesso da DAZN, grazie alla piattaforma satellitare gratuita di tivùsat, diviene sempre più accessibile sul territorio italiano raggiungendo ogni angolo del Paese, dalle montagne alle isole.

Scopri tutti i dettagli e come attivare ZONA DAZN sul tuo televisore.

DAZN con la Serie A Tim e tivùsat

Questo nuovo accordo permette ai clienti tivùsat, abbonati a ZONA DAZN, di accedere alla ricca selezione di contenuti live e on-demand di DAZN, con un semplice click, e di seguire gli appuntamenti sportivi in aree ancora più capillari del territorio italiano, come anche nelle seconde case. Infatti, dalla prossima stagione, gli utenti tivùsat che sono clienti DAZN potranno guardare una selezione di eventi, tra cui le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro*.

ZONA DAZN è un canale in abbonamento edito e gestito da DAZN Italia venduto opzionalmente e acquistabile su www.dazn.com/tivusat. Il costo dello stesso si aggiunge all’abbonamento DAZN (Standard o Plus).

Dove vedere ZONA DAZN su tivùsat?

ZONA DAZN è il canale di DAZN dove puoi guardare una selezione di eventi, incluse le 7 partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, contenuti originali DAZN e molti altri sport*. ZONA DAZN è disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

ZONA DAZN 2 è il canale di DAZN che viene attivato solo nel caso di contemporaneità di due o più partite di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, di cui una trasmessa su ZONA DAZN al canale 214. ZONA DAZN 2 è disponibile al 215 del telecomando tivùsat.

Come attivare ZONA DAZN sul tuo televisore

Per poter attivare ZONA DAZN su tivùsat innanzitutto occorre essere cliente tivùsat, il che richiede i seguenti requisiti: una parabola correttamente orientata su Hotbird 13° Est, collegata ad un dispositivo certificato tivùsat (decoder o CAM) abilitato alla visione del canale ZONA DAZN e una smartcard tivùsat attivata ed inserita nel dispositivo.

Bisognerà poi essere anche clienti di DAZN con un abbonamento attivo (piano Standard o Plus). Sarà quindi possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure dalla propria area “Il mio Account”.

È importante sapere che per attivare l’offerta ZONA DAZN sarà necessario avere decoder e CAM aggiornati all’ultima versione software. Per avere maggiori informazioni verificare la pagina degli aggiornamenti presenti sul sito https://www.tivusat.tv/prodotti/calendario-aggiornamento.aspx

Non tutti i dispositivi tivùsat saranno compatibili con ZONA DAZN. Consulta la lista aggiornata dei dispositivi certificati tivùsat abilitati alla visione del canale ZONA DAZN su: https://www.tivusat.tv/prodotti/

Per completare la procedura di attivazione, basterà sintonizzarsi sul canale 214 di tivùsat, prendere nota del seriale della smartcard virtuale mostrata sullo schermo e associarla al proprio account DAZN presente sul sito www.dazn.com/tivusat attivando il servizio ZONA DAZN.

Per ulteriori approfondimenti l’utente può visitare la sezione del sito tivùsat dedicata alle FAQ: https://areaclienti.tivusat.tv/app/faq

* L’editore del canale è DAZN. Il massimo numero di partite di Serie A TIM in contemporanea trasmesse in diretta sui canali ZONA DAZN e ZONA DAZN 2 è pari a 2, anche in funzione della definizione degli specifici calendari delle partite di Serie A TIM da parte dalla Lega Serie A.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos’è tivùsat?

Tivùsat è l’unica piattaforma digitale satellitare italiana gratuita. Tivùsat rende disponibili, su tutto il territorio, i canali televisivi italiani generalisti, i nuovi canali televisivi digitali (sia nazionali che locali), un'ampia selezione dei più popolari canali internazionali, e, a partire dal 9 agosto 2023, anche il canale ZONA DAZN.

Che cos’è il canale ZONA DAZN?

ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN. È disponibile su tivùsat per i clienti che aggiungono al loro abbonamento DAZN l’opzione ZONA DAZN.

Cosa potrò guardare sul canale ZONA DAZN su tivùsat?

Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando tivùsat. Nel caso in cui due partite di Serie A TIM, o parte di esse, dovessero svolgersi nello stesso orario, verrà attivato anche ZONA DAZN 2, al canale 215. Nel caso in cui tre o più partite di Serie A TIM, o parte di esse, dovessero svolgersi in contemporanea, verranno trasmessi in diretta solo due incontri, a scelta di DAZN, sui canali ZONA DAZN e ZONA DAZN 2 di tivùsat. Si precisa che l’eventuale svolgimento di tutti o parte degli eventi nei medesimi orari è determinato da una programmazione degli stessi che non viene definita da DAZN e rispetto alla quale DAZN non ha alcun potere decisionale.

In caso di contemporaneità di 3 o più match di Serie A TIM, cosa potrò guardare sui canali ZONA DAZN e ZONA DAZN 2 su tivùsat?

Nel caso in cui tre o più partite di Serie A TIM, o parte di esse, dovessero svolgersi in contemporanea, verranno trasmessi in diretta solo due incontri, a scelta di DAZN, sui canali ZONA DAZN e ZONA DAZN 2 di tivùsat. La programmazione degli incontri sui due canali è definita da DAZN. Ti ricordiamo che potrai comunque seguire tutti e 10 i match di Serie A TIM a giornata sull’app DAZN. Il calendario degli incontri della Serie A TIM e l’eventuale svolgimento di tutti o parte degli eventi nei medesimi orari è determinato da una programmazione degli stessi che non viene definita da DAZN e rispetto alla quale DAZN non ha alcun potere decisionale.

Quanto costa il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Il canale ZONA DAZN ha un costo mensile pari a €7,50 per i nuovi sottoscrittori a partire dal 9 agosto 2023, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus (verifica i prezzi degli abbonamenti sul sito dazn.com oppure nella tua area personale “Il mio Account).

Quali requisiti sono necessari per poter aggiungere il canale ZONA DAZN su tivùsat al mio abbonamento DAZN?

Per vedere il canale ZONA DAZN su tivùsat devi:

Essere un utente tivùsat con un dispositivo certificato tivùsat e abilitato a ZONA DAZN (CAM 4K e decoder HD attualmente in commercio). La lista dei dispositivi certificati e abilitatiè disponibile qui, ed è in continuo aggiornamento;

Avere una smartcard tivùsat abbinata al dispositivo, attiva e inserita nel device;

Aggiornare il tuo dispositivo alla versione software riportata qui;

Essere cliente DAZN con un abbonamento attivo (piani DAZN STANDARD o PLUS) oppure sottoscrivere un abbonamento DAZN e l’opzione che consente la visione del canale ZONA DAZN;

Completare l’acquisto dell’opzione che consente la visione del canale ZONA DAZN, su dazn.com/tivusat

Dove posso trovare la lista dei dispositivi tivùsat compatibili con la visione del canale ZONA DAZN su tivùsat?

La lista aggiornata dei dispositivi tivùsat compatibili con la visione del canale ZONA DAZN è disponibile qui, ed è in continuo aggiornamento.

Devo effettuare un aggiornamento software del mio dispositivo tivùsat per vedere ZONA DAZN su tivùsat?

Per poter vedere ZONA DAZN su tivùsat accertati di avere l’ultima versione software disponibile. Puoi verificare l’ultima versione software disponibile qui (sezione “Verifica la versione software del tuo decoder”).

Come faccio a verificare la versione software installata sul mio dispositivo?

Se hai una CAM, puoi verificare la versione software installata dal menu del televisore denominato Common Interface o Interfaccia Comune o Informazioni CI o Modulo CA o Informazioni CA. Se hai un decoder, puoi scoprire come verificare la versione software installata consultando le “procedure utili” sul sito tivùsat nella sezione Prodotti, dopo aver selezionato il tuo dispositivo dalla lista. In ogni caso, la versione software che abilita alla visione del canale Zona DAZN inizia sempre con la lettera D.

Come posso aggiornare il software della mia CAM 4k?

Accertati di avere già l’ultima versione software disponibile. Puoi verificare l’ultima versione software disponibile qui (sezione “Verifica la versione software del tuo decoder”). Controlla il calendario dell’aggiornamento software del tuo dispositivo qui. Se hai una CAM, verifica come aggiornare il software qui. In caso di malfunzionamento, si consiglia di contattare il produttore della CAM.

Come posso aggiornare il software del mio decoder?

Accertati di avere già l’ultima versione software disponibile. Puoi verificare l’ultima versione software disponibile qui (sezione “Verifica la versione software del tuo decoder”) Controlla il calendario dell’aggiornamento software del tuo dispositivo qui. Se hai un decoder, verifica come aggiornare il software qui.

Voglio aggiornare il decoder ma l’aggiornamento non è in calendario. Come devo fare?

Scopri cosa devi fare qui.

Per abbonarsi a ZONA DAZN è necessario attivare prima la smartcard tivùsat?

Si, la smartcard deve essere attiva e inserita correttamente nel dispositivo tivùsat.

Dove posso consultare le limitazioni e le condizioni di utilizzo del canale ZONA DAZN su tivùsat?

Puoi consultare i termini, le condizioni e le limitazioni d’uso del canale ZONA DAZN qui.

Per vedere ZONA DAZN su tivùsat ho bisogno di una connessione internet a banda larga?

No, non è necessario avere una connessione Internet a banda larga per vedere il canale ZONA DAZN su tivùsat. Ti ricordiamo però che è necessario avere una connessione internet per acquistare il canale ZONA DAZN.

Di quali informazioni ho bisogno per aggiungere il canale ZONA DAZN su tivùsat al mio abbonamento?

Per poter aggiungere il canale ZONA DAZN al tuo abbonamento devi fornire, in fase di acquisto, i tuoi dati personali e il numero della tua smartcard virtuale.

Dove trovo il numero delle smartcard virtuale?

Il numero della tua smartcard virtuale è visibile sintonizzandosi sul 214 di un dispositivo tivùsat compatibile con la visione del canale ZONA DAZN.

Quando mi sintonizzo sul canale 214 ZONA DAZN, lo schermo risulta oscurato oppure compare un messaggio di segnale criptato. Cosa posso fare?

Se lo schermo risulta oscurato oppure visualizzi un messaggio di segnale criptato (per esempio “Segnale Criptato, inserisci la smartcard dell’operatore”), il tuo dispositivo non è abilitato alla visione del canale ZONA DAZN.

Consulta qui la lista in continuo aggiornamento dei dispositivi abilitati.

Posso attivare il canale ZONA DAZN su tivùsat anche se pago DAZN tramite un Partner o tramite un metodo di pagamento di terze parti? (e.g. Apple, Google, Amazon)

Si, potrai aggiungere al tuo abbonamento DAZN il canale ZONA DAZN anche se paghi tramite un Partner (e.g. TIM) oppure con un metodo di pagamento di terze parti (e.g. Apple, Google, Amazon).

Come posso pagare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Puoi pagare il canale ZONA DAZN tramite un metodo di pagamento diretto (per esempio carta di credito o carta di debito). Pagherai il prezzo mensile del canale ZONA DAZN direttamente a DAZN.

Ho bisogno di connessione internet per attivare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

La connessione internet è necessaria solo per acquistare il canale ZONA DAZN. La visione del canale ZONA DAZN su Tivùsat avviene via satellite e senza l’ausilio di internet.

Il dispositivo tivùsat abilitato deve avere la smartcard tivùsat attiva per accedere a ZONA DAZN?

Si, per accedere alla visione del canale ZONA DAZN su tivùsat è necessario avere la smartcard tivùsatattiva e inserita nel dispositivo. Per info circa la smartcard tivùsat visita questo link.



Come posso attivare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Se sei un cliente DAZN con un abbonamento attivo, puoi aggiungere il canale ZONA DAZN direttamente dalla sezione “Servizi aggiuntivi” della tua area “Il mio Account”, oppure seguendo le istruzioni su dazn.com/tivusat. Se invece non sei un cliente DAZN, dovrai sottoscrivere un abbonamento a DAZN (piani STANDARD o PLUS) e aggiungere l’opzione ZONA DAZN su dazn.com/tivusat. Durante il processo di acquisto di ZONA DAZN è necessario mantenere il dispositivo tivùsat acceso e sintonizzato sul canale 214.



Ho attivato il canale ZONA DAZN su tivùsat ma non riesco a vedere i contenuti sul canale 214 ZONA DAZN. Cosa posso fare?

L’attivazione del canale ZONA DAZN potrà richiedere qualche minuto dal momento della sottoscrizione. Se dopo 30 minuti il tuo canale ZONA DAZN non è ancora attivo, contatta DAZN. Scopri come qui. Ti ricordiamo che durante il processo di acquisto del canale ZONA DAZN è necessario mantenere il dispositivo tivùsat acceso e sintonizzato sul canale 214.

A chi mi rivolgo in caso di problemi di attivazione del canale ZONA DAZN su tivùsat?

Per tutti i temi legati all’acquisto, all’attivazione, al pagamento e alla gestione del canale ZONA DAZN (per esempio la fatturazione oppure la cancellazione), contatta DAZN. Scopri come qui. Per tutti i temi legati all’acquisto e all’installazione di prodotti tivùsat oppure per informazioni sul tuo dispositivo (incluse, per esempio, quelle relative alla compatibilità del tuo dispositivo con ZONA DAZN oppure all’aggiornamento software), visita il sito www.tivusat.tv oppure contatta tivùsat.



Chi fatturerà il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Il canale ZONA DAZN verrà fatturato da DAZN.

Dopo aver completato l’acquisto di ZONA DAZN, al canale ZONA DAZN sul 214 compare il messaggio “Benvenuto su ZONA DAZN”. Cosa posso fare?

Se hai correttamente acquistato ZONA DAZN, la visione del canale dovrebbe avvenire entro pochi minuti. Attendi sul canale 214, oppure assicurati di aver finalizzato l’acquisto di ZONA DAZN. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti DAZN. Scopri come qui

Dopo aver completato l’acquisto di ZONA DAZN, al canale ZONA DAZN sul 214 compare il messaggio “Segnalo Criptato”. Cosa posso fare?

Se hai correttamente acquistato ZONA DAZN, la visione del canale dovrebbe avvenire entro pochi minuti dall’acquisto. Attendi sul canale 214. È possibile che tu abbia inserito il numero della tua smartcard virtuale tivùsat su dazn.com/tivusat oppure dalla tua area “Il mio Account”, senza aver completato l’acquisto di ZONA DAZN su tivùsat. Se così fosse, acquita ZONA DAZN su dazn.com/tivusat per cominciare a guardare il canale. Ti ricordiamo che durante il processo di acquisto del canale ZONA DAZN è necessario mantenere il dispositivo tivùsat acceso e sintonizzato sul canale 214. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti DAZN. Scopri come qui.

Dopo aver completato l’acquisto di ZONA DAZN, al canale ZONA DAZN sul 214 e 215 compare il messaggio “Visione Sospesa”. Cosa posso fare?

Contatta l’assistenza clienti DAZN. Scopri come qui.

Al canale ZONA DAZN sul 214 e 215 compare il messaggio “Aggiorna il tuo dispositivo”. Cosa posso fare?

Controlla il calendario dell’aggiornamento software del tuo dispositivo qui. Se hai una CAM, verifica come aggiornare il software qui. In caso di malfunzionamento, si consiglia di contattare il produttore della CAM. Se invece hai un decoder, verifica come aggiornare il software qui.



A chi mi rivolgo in caso di problemi di visione del canale su tivùsat?

In caso di problemi di segnale e sintonizzazione canali (per esempio, segnale debole o assente oppure nessun segnale), visita il sito www.tivusat.tv oppure contatta tivùsat. In tutti gli altri casi, contatta l’assistenza clienti DAZN. Scopri come qui.



Posso registrare i contenuti trasmessi sul canale ZONA DAZN?

Sì, se il tuo decoder supporta la funzione di registrazione.

Come potrò disattivare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Per poter disattivare il canale ZONA DAZN sarà necessario accedere alla sezione “Servizi aggiuntivi” della tua area “Il mio Account”. Dovrai quindi cliccare su “ELIMINA”.

Posso disdire solamente il canale ZONA DAZN su tivùsat senza cancellare il mio abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus?

Si, puoi disdire solamente il canale ZONA DAZN mantenendo il tuo abbonamento DAZN attivo. Dovrai accedere alla sezione “Servizi aggiuntivi” della tua area “Il mio Account e cliccare su “ELIMINA"