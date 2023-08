Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La nuova Serie B parte su DAZN venerdì 18 agosto con l'anticipo Bari-Palermo, raccontato da Edoardo Testoni, che mette subito di fronte due nobili decadute desiderose di tornare nel calcio che conta.



Sabato si continua con 3 match: Cosenza-Ascoli con Marco Calabresi al microfono, una sfida che vede i calabresi opposti al loro ex mister William Viali, artefice della salvezza della scorsa stagione. Poi Cremonese-Catanzaro con Ricky Buscaglia, un match dal sapore agrodolce tra i grigiorossi retrocessi dalla A e i calabresi di ritorno in B dopo 17 anni. Chiude Ternana-Sampdoria con Andrea Calogero, che racconterà la prima uscita dei blucerchiati della nuova era targata Andrea Radrizzani e Andrea Pirlo.



Domenica altre 4 gare: si parte con Sudtirol-Spezia, neopromossa contro retrocessa, con Alessandro Rimi in postazione. Poi Cittadella-Reggiana, due ambizioni diverse con Alessandro Iori, e Parma-Feralpisalò, nobiltà contro matricola, con Marco Calabresi al racconto. Chiude Venezia-Como con Giorgio Basile, un match tra due realtà che puntano ai playoff.

DAZN SERIE B DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 18 AGOSTO 2023

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Bari vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Due mesi fa il San Nicola di Bari faceva da sfondo alla promozione in Serie A del Cagliari, chiudendo di fatto la stagione del campionato cadetto. E proprio dal San Nicola riparte la nuova Serie B, con Bari-Palermo ad aprire le danze di un nuovo, avvincente spettacolo tutto italiano. Dopo essersi svegliati bruscamente dal sogno Serie A, i pugliesi tornano sul campo con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per provare ad agganciare la promozione, nonostante le pesanti cessioni di Caprile, Antenucci e Folorunsho. Stessa determinazione per i rosanero di Eugenio Corini, protagonisti di un calciomercato di tutto rispetto e forti di non aver ceduto nessun prezzo pregiato, Brunori fra tutti. Come finirà la prima sfida di questa stagione?

SABATO 19 AGOSTO 2023

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Cosenza vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

È dalle mura casalinghe dello Stadio Luigi Marulla che il Cosenza riprende il suo percorso in Serie B sfidando l'Ascoli, dopo aver ottenuto una salvezza più che battagliata nel playout di ritorno contro il Brescia dello scorso giugno. Allora fu l'invasione dei tifosi bresciani, con fumogeni al seguito, a interrompere la gara sull'1-2 totale per il Cosenza, condannando di fatto la propria squadra alla retrocessione: dopo mezz'ora di stop l'arbitro fischiò 3 volte, e il Cosenza si salvò. Così la squadra calabrese torna sul campo cadetto e subito incontra l'artefice di quella stessa salvezza, l'ormai ex allenatore William Vialli, oggi sulla panchina dell'Ascoli: a lui il compito di dare nuova linfa i bianconeri. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Da un lato delusione, dall'altro speranza. Neanche il tempo di iniziare e subito il campionato cadetto mette davanti chi in B ci è appena arrivato, ma con percorsi diversi. La Cremonese di Ballardini, confermato nonostante la retrocessione, torna in Serie B dopo un anno di paradiso nel massimo campionato: l'obiettivo è lasciarsi alle spalle la delusione e rimettersi in carreggiata. Il Catanzaro di Vivarini, invece, in Serie B ci torna dopo 17 anni e per l'Aquila del Sud è alto l'entusiasmo dopo la pazzesca cavalcata compiuta in Serie C, un record dopo l'altro: ha chiuso la terza serie a 96 punti e superato quota 100 gol fatti in stagione. Chi si aggiudicherà i primi 3 punti?



Telecronaca: Andrea Calogero

La Sampdoria riparte dalla nuova proprietà presieduta da Andrea Radrizzani e da Andrea Pirlo in panchina per provare a passare - nel giro di un solo anno - dall'incubo retrocessione alla gioia del ritorno in A. L'obiettivo dei blucerchiati è chiaro, ma c'è da affrontare un campionato tosto e imprevedibile come la Serie B. La stagione dei doriani parte dallo stadio Liberati, contro una Ternana che aspira anch'essa a rilanciarsi in seguito al recente cambio di proprietà. Come finirà la prima di campionato tra gli umbri e i liguri?

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

ore 18:00 Serie B 1a Giornata: Sudtirol vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Nuova categoria e nuovo ciclo per lo Spezia, che - salutata la Serie A solo allo spareggio contro l'Hellas Verona - si candida tra le pretendenti alla promozione sotto la nuova guida tecnica affidata a Massimiliano Alvini, lo scorso anno sulla panchina della Cremonese fino all'esonero dello scorso gennaio. Dopo tre stagioni di Serie A, i liguri ripartono dunque dalla B e in particolare dallo stadio Druso di Bolzano, la casa della rivelazione della scorsa stagione: il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Reduci dal quarto posto dello scorso anno, i tirolesi vogliono provare a ripetersi, nonostante la concorrenza agguerrita.



Telecronaca: Alessandro Iori

La prima domenica sera del campionato cadetto si chiude con la sfida tra Cittadella e Reggiana. Lo scorso anno i padroni di casa hanno strappato la salvezza all'ultima giornata dopo una stagione particolarmente difficile: al termine del girone di andata la squadra di Edoardo Gorini era al penultimo posto e solo la rapida risalita dei mesi invernali e lo scatto salvezza di maggio le hanno concesso di vivere per un altro anno la Serie B. Altra storia quella della Reggiana del neo-allenatore Alessandro Nesta che torna in B a distanza di due anni dall'ultima volta, dopo aver lottato fino alla fine contro Cesena e Virtus Entella per la testa del girone in terza serie. Chi porterà a casa i primi 3 punti?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo Stadio Ennio Tardini si respira aria di riscatto, quello che il Parma cercherà dopo l'eliminazione nei play-off contro il Cagliari della scorsa stagione. Per la squadra di Fabio Pecchia, al terzo anno consecutivo nel campionato cadetto, è tempo di un salto di qualità: ambizione e motivazione le parole chiave. A sfidare i padroni di casa una new entry assoluta in Serie B, la FeralpiSalò di Stefano Vecchi. La formazione lombarda - soprannominata "I leoni del Garda"- ha agguantato la promozione per la prima volta nella sua storia, chiudendo il girone A della terza serie a +9 su seconda e terza. Come finirà la gara?



Telecronaca: Giorgio Basile

Allo stadio Pierluigi Penzo parte il campionato di Venezia e Como. Gli arancioneroverdi, reduci dall'ottavo posto della scorsa stagione, possono contare fin da subito sul lavoro di Paolo Vanoli, tecnico che ha fatto cambiare marcia al Venezia conquistando degli insperati playoff. Lo stesso possono dire i biancoblù che con Moreno Longo alla guida si sono tolti più di qualche soddisfazione. A chi andranno i primi tre punti del campionato?



