NFL su DAZN, la stagione riparte con la grande novità del Game Pass

La nuova stagione della NFL è pronta a ripartire su DAZN. Si comincia nella notte del 7 e dell’8 settembre con il primo match tra Kansas City Chiefs e Detroit Lions in programma alle 02:20, ora italiana, con il commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta. In più, da quest’anno, c'è una grande novità per gli appassionati della maggiore lega sportiva professionistica degli Stati Uniti: in esclusiva su DAZN è arrivato il Game Pass della NFL. Un accesso privilegiato per vedere tutte le partite in lingua originale, inclusa la post-season, con playoffs e Super Bowl LVIII, oltre a NFL RedZone, NFL Network, NFL Originals e a molto altro ancora.

L’NFL Game Pass è disponibile per gli appassionati sia come pacchetto a sé sia in aggiunta a un abbonamento DAZN già attivo. Tutti i fan potranno dunque acquistare l’abbonamento e seguire i match interagendo con le Statistiche e con funzionalità come Pulse - gli alert in diretta che aggiornano i tifosi sui momenti chiave delle partite – per un maggiore coinvolgimento e un'esperienza di visione ancora più interattiva.

Grazie a questa partnership, DAZN porta la proposta dell’NFL a livello globale: l’NFL Game Pass è ora integrato nella piattaforma e disponibile in oltre 250 mercati e su oltre 100 modelli di dispositivi diversi, tra cui le Connected TV, smartphone e console come ad esempio PlayStation5. Inoltre, grazie alla rete globale di partner di distribuzione di DAZN, i tifosi potranno acquistare l’NFL Game Pass in altre diverse modalità, ad esempio attraverso gli operatori di telecomunicazioni che hanno partnership all’attivo con DAZN nei vari mercati.

Shay Segev, CEO di DAZN Group commenta:

“L'accessibilità e l'innovazione sono al centro della proposta di DAZN, e questo è ciò che offriremo ai milioni di fan della NFL in tutto il mondo. Sarà un’esperienza nuova, con più modalità per seguire le partite, più funzioni attraverso cui interagire con l’evento e ancora più contenuti NFL. Questo è un momento storico per DAZN, diamo il via a una partnership decennale incentrata sulla valorizzazione dello sport, sull'esperienza dei fan e sulla crescita della competizione".

Sameer Pabari, Managing Director Media di NFL International, dichiara:

"L’NFL Game Pass si è affermato come prodotto indispensabile per i fan della NFL di tutto il mondo. Combinare l'intera gamma di contenuti NFL con la tecnologia data-driven, la rete di distribuzione globale e le capacità di marketing di DAZN ci aiuterà a far crescere l’NFL Game Pass, raggiungere un nuovo pubblico internazionale ed espandere il nostro fandom a livello globale".

Come lo scorso anno, gli utenti potranno acquistare l’NFL Game Pass - disponibile allo stesso prezzo della passata stagione – optando per il pagamento unico oppure per il pagamento a rate.