Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 1 dicembre 2023, apre il weekend calcistico con la Serie B, dove alle 20:30 lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà il palcoscenico del match tra Palermo e Catanzaro, in diretta con la telecronaca di Riccardo Mancini. Un derby del sud Italia che si preannuncia avvincente, con i padroni di casa, i rosanero, che cercheranno di sfruttare il fattore campo contro il Catanzaro.

Sabato 2 dicembre 2023, alle 14:00, la Serie B presenta tre sfide interessanti. Cosenza vs Ternana, commentato da Marco Calabresi, vedrà entrambe le squadre cercare punti per perseguire i propri obiettivi stagionali. Feralpisalò vs Cittadella, con la telecronaca di Alessandro Iori, sarà una partita cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre, mentre il derby tra Modena e Reggiana, con la telecronaca di Dario Mastroianni, rappresenta non solo una sfida di orgoglio ma anche un'occasione per guadagnare punti importanti. Sempre alle 14:00, altre due partite affascinanti: Pisa vs Cremonese, con la telecronaca di Alberto Santi, e Venezia vs Ascoli, con la telecronaca di Riccardo Mancini. Entrambe le partite promettono spettacolo, con squadre che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. Alle 16:15, il programma prosegue con Spezia vs Parma, commentato da Ricky Buscaglia. Il nuovo allenatore del Parma, Luca D'Angelo, affronterà la sua prima partita fuori casa, cercando di risollevare la squadra da un inizio di stagione complicato.

Domenica 3 dicembre 2023, alle 16:15, Lecco vs Bari sarà commentato da Marco Calabresi. Entrambe le squadre cercano di ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica, mentre Sudtirol vs Como, con la telecronaca di Federico Zanon, vede due squadre in lotta per un posto nei playoff.La giornata si conclude alle 16:15 con Brescia vs Sampdoria, commentato da Edoardo Testoni. Il Brescia cerca di recuperare dopo il recente tonfo nel derby, mentre la Sampdoria vuole replicare la vittoria ottenuta in trasferta contro il Modena. Chi riuscirà a conquistare i tre punti?

DAZN SERIE B DIRETTA - 15a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 1 DICEMBRE 2023

ore 20:30 Serie B 15a Giornata: Palermo vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Friday night d'alta classifica allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove i rosanero padroni di casa ospitano il Catanzaro in un gustoso derby del sud Italia che inaugura la quindicesima giornata di campionato. La squadra di Corini riuscirà ad avvalersi del fattore campo a favore, oppure saranno i calabresi ad avere la meglio?

SABATO 2 DICEMBRE 2023

ore 14:00 Serie B 15a Giornata: Cosenza vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Cosenza e Ternana cercano punti per coltivare le proprie ambizioni. I padroni di casa sono partiti bene e sognano una partecipazione ai playoff dopo le ultime stagioni passate a lottare per non retrocedere. Gli ospiti, invece, devono uscire dal pantano della zona retrocessione e iniziare la propria rincorsa per la salvezza.



Telecronaca: Alessandro Iori

La FeralpiSalò cerca certezze e punti per uscire da una situazione di classifica sempre più scomoda. Il Cittadella torna a sognare in grande, dopo un'annata complicata, e punta ai playoff. Chi vincerà la sfida?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Tempo di derby nella quindicesima giornata. Il Modena di Paolo Bianco opsita al Braglia gli acerrimi rivali della Reggiana, allenata da Alessandro Nesta. Le due squadre si sono giocate il campionato di Serie C nella stagione 2021-22, con i "Canarini" vincitori, e ora si ritrovano insieme nella categoria cadetta. I gialloblu hanno ambizioni da playoff in questa stagione, mentre i granata cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della classifica. In palio, dunque, non c'è solo l'orgoglio ma anche un pezzo di stagione.



Telecronaca: Alberto Santi

All'Arena Garibaldi di Pisa la squadra di Aquilani ospita la Cremonese di Giovanni Stroppa, una squadra in fiducia sia in termini di condizione fisica che di risultati. I padroni di casa, negli ultimi precedenti giocati in questo stadio non hanno mai perso: vittoria 3-0 nel marzo '22, 1-1 nell'ottobre 2020, e altro successo 4-1 nel settembre 2019. Riusciranno i grigiorossi di Coda e Vazquez a interrompere questo tabù ed espugnare Pisa con i tre punti?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Allo stadio Pierluigi Penzo il Venezia ospita l'Ascoli del neo allenatore Castori, tecnico dalla grande esperienza in questa categoria. I padroni di casa, guidati da Vanoli, proseguono a vele spiegate il loro cammino nelle zone alte della classifica e in questa 15a giornata potrebbe arrivare la quarta vittoria consecutiva tra le mura di casa. I bianconeri l'anno scorso uscirono trionfanti dalla laguna grazie al 2-0 firmato Dionisi e Collocolo. Riusciranno a ripetere l'impresa?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Allo stadio Alberto Picco di La Spezia i bianconeri affrontano la prima davanti ai propri tifosi con il nuovo allenatore Luca D'Angelo, chiamato a riscattare un inizio di campionato estremamente negativo sotto la guida di Alvini. In Liguria arriva il Parma, lanciato ai vertici della classifica e che in questo stadio non vince dal 2018. Gli ultimi due precedenti risalgono al doppio confronto in Serie A, terminati 2-2 sia all'andata che al ritorno. Chi vincerà?

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

ore 16:15 Serie B 15a Giornata: Lecco vs Bari (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Per la prima volta nella storia Lecco e Bari si trovano l'una di fronte all'altra con l'obiettivo di conquistare una vittoria e dare uno slancio alla propria classifica. La squadra di casa, poche settimane fa, ha sconfitto 3-2 il più quotato Parma e l'euforia in casa bluceleste non si vuole fermare. I pugliesi guidati da Marino sono imbattuti da tre gare lontane dal San Nicola, due pareggi e una vittoria. Quale sarà l'esito al termine del fischio finale?



Telecronaca: Federico Zanon

Lo stadio Druso di Bolzano è il teatro del match tra Südtirol e Como, due squadre in lotta per un posto ai playoff. I padroni di casa sono reduci dal recupero infrasettimanale contro il Brescia che potrebbe avere un impatto sulla condizione fisica della squadra di Bisoli, il Como invece quest'anno ha già vinto 3 volte fuori casa ed è uscito sconfitto solo dagli stadi di Venezia e Parma. Chi riuscirà a strappare i tre punti?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Il Brescia torna al Rigamonti dopo il debordante tonfo subito nel derby contro la Cremonese, in mezzo però ci sono stati gli impegni contro Pisa e Sudtirol che hanno dato al nuovo tecnico Maran la possibilità di integrarsi e conoscere il gruppo. I biancazzurri però necessitano di punti e la vittoria in casa manca dalla prima giornata disputata contro il Cosenza. La Samp, dal canto suo, nell'ultima trasferta è riuscita a espugnare il temibile campo del Modena. Riuscirà a regalare il bis?

