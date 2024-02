Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 2 febbraio 2024, alle ore 20:45, si avvia la 23a giornata di Serie A con il match Lecce vs Fiorentina, trasmesso in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Gabriele Giustiniani sarà alla telecronaca, affiancato dal commento di Massimo Gobbi. Barbara Cirillo si occuperà del bordocampo e delle interviste, mentre il coordinamento dello studio sarà a cura di Maria Pia Beltran. Ricordando il confronto precedente al Franchi, dove il Lecce ha recuperato due reti di svantaggio per un pareggio 2-2, ci si chiede come si concluderà questa sfida al Via del Mare, con il Lecce che punta alla vittoria contro una Fiorentina in lotta per la Champions.

Sabato 3 febbraio 2024, si prosegue con la Serie A. Alle 14:30, sarà trasmesso "Zona Serie A", condotto da Alessio De Giuseppe, un programma che garantisce il resoconto dettagliato delle partite della domenica pomeriggio. Successivamente, alle 15:00, Udinese vs Monza e Empoli vs Genoa saranno in diretta esclusiva su in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214 e 215. In Udinese-Monza, Alberto Santi sarà alla telecronaca con Giovanni Barsotti sul bordocampo. Si prospetta una sfida equilibrata, considerando il pareggio 1-1 nell'incontro precedente. Anche Empoli vs Genoa, con Federico Zanon alla telecronaca e Ilaria Alesso sul bordocampo, si annuncia interessante, con entrambe le squadre che hanno obiettivi importanti. Alle 18:00, Frosinone vs Milan sarà in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Stefano Borghi commenterà la partita mentre Dario Marcolin offrirà il suo commento. Orazio Accomando sarà sul bordocampo per le interviste. Il Milan si trova in una posizione di classifica che gli consente di puntare in alto, mentre il Frosinone cerca di ottenere punti cruciali. Infine, alle 20:45, Bologna vs Sassuolo sarà trasmesso in diretta. Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini saranno rispettivamente alla telecronaca e al commento, con Tommaso Turci sul bordocampo. Il match promette emozioni, considerando l'equilibrio dell'incontro precedente.

Domenica 4 febbraio 2024, la Serie A continua con diverse partite. Alle 12:30, Torino vs Salernitana sarà trasmesso, con Andrea Calogero alla telecronaca e Stefan Schwoch al commento. Maria Pia Beltran sarà sul bordocampo. Torino, con una delle migliori difese del campionato, ospita la Salernitana in cerca di punti per la salvezza. Alle 15:00, Napoli vs Hellas Verona sarà in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214, con Edoardo Testoni alla telecronaca, Alessandro Budel al commento e Federico Sala sul bordocampo per le interviste. Il Napoli ospita l'Hellas Verona, entrambe le squadre vogliono ottenere risultati positivi. Alle 18:00, Atalanta vs Lazio sarà trasmesso in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Riccardo Mancini sarà alla telecronaca con Valon Behrami al commento, e Francesco Fontana si occuperà delle interviste. Si prevede uno spettacolo al Gewiss Stadium, con entrambe le squadre che cercano la vittoria. Infine, alle 20:45, l'attesissimo Inter vs Juventus sarà trasmesso in diretta esclusiva su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214. Pierluigi Pardo sarà alla telecronaca, Massimo Ambrosini commenterà, mentre Federica Zille e Davide Bernardi si occuperanno delle interviste. Il match, noto come Derby d'Italia, vale molto in ottica classifica. Chi sarà decisivo?

Lunedì 5 febbraio 2024, la Serie A si chiude con Roma vs Cagliari . Ricky Buscaglia sarà alla telecronaca, Andrea Stramaccioni commenterà, mentre Alessio De Giuseppe curerà le interviste. Lo studio SuperTele sarà gestito da Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti. La sfida all'Olimpico si prospetta interessante, con entrambe le squadre che cercano punti importanti.

TUTTA LA SERIE A SU DAZN FINO AL 2029 - Prosegue la partnership tra DAZN e Lega Serie A: tutta la Serie A TIM sarà solo su DAZN fino al 2029. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si è assicurata i diritti domestici della più importante competizione italiana per club e continuerà a essere l’unica piattaforma a trasmettere in diretta tutta la Serie A TIM con più partite di chiunque altro per il nuovo ciclo quinquennale di diritti, a partire dalla stagione 2024/25.

Solo su DAZN gli appassionati di sport italiani potranno, infatti, godersi tutta la Serie A TIM con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite). Il futuro del calcio viaggia sempre più in live streaming. DAZN si riconferma partner principale dei campionati di calcio europei: dai diritti domestici della Serie A TIM in Italia fino al 2029, a quelli de LALIGA EA Sports in Spagna fino al 2027 e Bundesliga in Germania fino al 2025.

DAZN SERIE A DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 2 FEBBRAIO 2024

ore 20:45 Serie A 23a Giornata: Lecce vs Fiorentina (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Studio a cura di: Maria Pia Beltran

Gol e spettacolo nella sfida d'andata al Franchi, con la squadra di D'Aversa che riuscì a recuperare due reti di svantaggio per il 2-2 finale. Questa volta, nell'anticipo al Via del Mare, il Lecce punta al successo contro una Fiorentina in piena corsa per la Champions. Come finirà?

SABATO 3 FEBBRAIO 2024

ore 14:30 Serie A 23a Giornata: Zona Serie A (diretta esclusiva)

Conduce: Alessio De Giuseppe

Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Empoli-Genoa (Luca Farina), Udinese-Monza (Ricky Buscaglia)



Conduce: Alessio De Giuseppe Con Zona Serie A TIM non ti perdi un'azione delle partite della domenica pomeriggio. Segui la Serie A TIM su DAZN con le telecronache di Empoli-Genoa (Luca Farina), Udinese-Monza (Ricky Buscaglia) ore 15:00 Serie A 23a Giornata: Udinese vs Monza (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Appuntamento al Bluenergy Stadium dove si prospetta una sfida equilibrata tra Udinese e Monza. All'andata finì 1-1 e non è da escludere un punteggio di parità anche in questo turno: riuscirà a spuntarla una delle due?



Telecronaca: Alberto Santi Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti Appuntamento al Bluenergy Stadium dove si prospetta una sfida equilibrata tra Udinese e Monza. All'andata finì 1-1 e non è da escludere un punteggio di parità anche in questo turno: riuscirà a spuntarla una delle due? ore 15:00 Serie A 23a Giornata: Empoli vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Un pezzo di salvezza passa anche da questa partita al Castellani tra Empoli e Genoa. I rossoblù al momento sono a distanza di sicurezza ma vogliono punti per raggiungere la salvezza aritmetica. Mentre i padroni di casa, dopo un doppio cambio di allenatore, cercano una vittoria fondamentale per la classifica. Come finirà?



Telecronaca: Federico Zanon Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso Un pezzo di salvezza passa anche da questa partita al Castellani tra Empoli e Genoa. I rossoblù al momento sono a distanza di sicurezza ma vogliono punti per raggiungere la salvezza aritmetica. Mentre i padroni di casa, dopo un doppio cambio di allenatore, cercano una vittoria fondamentale per la classifica. Come finirà? ore 18:00 Serie A 23a Giornata: Frosinone vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Trasferta allo Stirpe per il Milan, impegnato contro il Frosinone di Di Francesco in questo turno di campionato. Gli uomini di Stefano Pioli si trovano in una posizione di classifica che permette, al momento, di non guardarsi alle spalle ma puntare in alto, verso il vertice della classifica. Riusciranno ad accorciare rispetto al treno di testa? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando Tutti Bravi sul Divano: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo Trasferta allo Stirpe per il Milan, impegnato contro il Frosinone di Di Francesco in questo turno di campionato. Gli uomini di Stefano Pioli si trovano in una posizione di classifica che permette, al momento, di non guardarsi alle spalle ma puntare in alto, verso il vertice della classifica. Riusciranno ad accorciare rispetto al treno di testa? Presenta il match Tutti Bravi dal Divano, lo show del sabato sera condotto da Marco Russo e Marco Parolo. ore 20:45 Serie A 23a Giornata: Bologna vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Tutti Bravi sul Divano: Alessio De Giuseppe, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Appuntamento serale al Dall'Ara per il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. All'andata regnò l'equilibrio, con il gol di Boloca in risposta alla rete iniziale di Zirkzee, in crescita esponenziale in questa stagione. Riuscirà una delle due squadre ad ottenere i 3 punti?

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

ore 12:30 Serie A 23a Giornata: Torino vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Studio a cura di: Luca Farina

Con una delle migliori difese del campionato, il Torino di Juric deve puntare a terminare il campionato nella prima metà della classifica. In questo turno i granata ospitano la Salernitana, in cerca di punti per la salvezza. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Studio a cura di: Luca Farina Con una delle migliori difese del campionato, il Torino di Juric deve puntare a terminare il campionato nella prima metà della classifica. In questo turno i granata ospitano la Salernitana, in cerca di punti per la salvezza. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie A 23a Giornata: Napoli vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni, Tommaso Turci

Il Maradona non ha portato molta fortuna al Napoli questa stagione, con gli azzurri costretti ad inseguire le prime 4 posizioni della classifica. In questo turno la squadra di Mazzarri ospita l'Hellas Verona, che nonostante le vicende societarie punta a rimanere nella massima serie. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel Bordocampo ed interviste: Federico Sala Studio a cura di: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni, Tommaso Turci Il Maradona non ha portato molta fortuna al Napoli questa stagione, con gli azzurri costretti ad inseguire le prime 4 posizioni della classifica. In questo turno la squadra di Mazzarri ospita l'Hellas Verona, che nonostante le vicende societarie punta a rimanere nella massima serie. Come finirà? ore 18:00 Serie A 13a Giornata: Atalanta vs Lazio (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Studio a cura di: Marco Russo e Borja Valero

Le ultime sfide tra Atalanta e Lazio hanno sempre regalato spettacolo. Ne è un esempio la partita d'andata, con la vittoria della squadra di Sarri grazie alla rete nel finale di Vecino. Al Gewiss è previsto un clima infuocato, per spingere i nerazzurri verso il successo in un incrocio cruciale per la zona Champions. Chi avrà la meglio?

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Studio a cura di: Marco Russo e Borja Valero Le ultime sfide tra Atalanta e Lazio hanno sempre regalato spettacolo. Ne è un esempio la partita d'andata, con la vittoria della squadra di Sarri grazie alla rete nel finale di Vecino. Al Gewiss è previsto un clima infuocato, per spingere i nerazzurri verso il successo in un incrocio cruciale per la zona Champions. Chi avrà la meglio? ore 20:45 Serie A 13a Giornata: Inter vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Davide Bernardi

Studio da San Siro - Milano: Diletta Leotta e Massimo Ambrosini

Sunday Night Square: Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Barzagli e Andrea Stramaccioni

Riflettori di tutto il mondo puntati su San Siro, dove si gioca il Derby d'Italia: Inter contro Juventus. La classifica parla chiaro, il big match quest'anno vale un pezzo di Scudetto, con le due squadre che fino a questo momento hanno dimostrato di avere le carte in regola per giocarselo. Sfida nella sfida tra Lautaro e Vlahovic, leader tecnici e realizzatori implacabili. Chi sarà decisivo? Presenta il match Sunday Night Square, lo show della domenica sera condotto da Marco Cattaneo.

LUNEDI 5 FEBBRAIO 2024

ore 20:45 Serie A 23a Giornata: Roma vs Cagliari (diretta)

[disponibile anche su ZONA DAZN - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia- Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Studio SuperTele a cura di: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara, Luca Toni e altri ospiti

La sfida all'Olimpico tra Roma e Cagliari chiude la ventitreesima giornata di Serie A. Si tratta della seconda panchina in casa per Daniele De Rossi, che da Claudio Ranieri è stato allenato sia tra il 2009 e il 2011 che nella sua breve seconda esperienza del 2019. Come finirà? Presenta il match Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog