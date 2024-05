Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 5 maggio 2024 sarà una giornata imperdibile per gli appassionati del calcio italiano, con una Serie B che promette emozioni e colpi di scena. Alle 14:56, prende il via "Zona Serie B", guidata dal carismatico Alessandro Iori, che si prepara a condurre gli spettatori attraverso dieci partite simultanee, garantendo che nessun gol o momento di azione venga perso.

Alle 15:00, il fischio d'inizio per dieci partite che si preannunciano avvincenti. A Cittadella, il Bari si prepara per un'ardua trasferta dopo il confronto con il Parma, e sarà Giorgio Basile a raccontare ogni dettaglio di questa sfida cruciale. Al San Vito, il Cosenza ospita lo Spezia in uno scontro diretto per la permanenza in categoria, con Giovanni Marrucci pronto a descrivere le emozioni che si vivranno sul terreno di gioco. Al Braglia, il Como affronta il Modena di Bisoli in una trasferta decisiva per le loro ambizioni di promozione, con Edoardo Testoni pronto a narrare il susseguirsi degli eventi. Al Barbera, il Palermo, in piena zona playoff, accoglie l'Ascoli desideroso di evitare i playout, con Lorenzo Del Papa pronto a raccontare ogni azione della partita.

Al Tardini, il Parma di Fabio Pecchia ospita la Cremonese di Stroppa in un confronto che si preannuncia avvincente, e sarà Ricky Buscaglia a guidare gli spettatori attraverso questo match di alto livello. All'Arena Garibaldi, il Pisa sogna la qualificazione ai playoff contro il Sudtirol, con Federico Marconi pronto a raccontare ogni dettaglio di questa sfida cruciale. Al Marassi, la Sampdoria di Andrea Pirlo ospita la Reggiana di Alessandro Nesta, con Federico Zanon pronto a narrare le emozioni di questo importante incontro. Al Liberati, il Catanzaro, sicuro di fare i playoff, affronta una Ternana in lotta per la salvezza, e sarà Marco Calabresi a guidare gli spettatori attraverso questa battaglia determinante. Al Pier Luigi Penzo, il Venezia ospita la Feralpisalò in un duello che potrebbe influenzare la lotta per la promozione, con Riccardo Mancini pronto a raccontare ogni momento di questa partita cruciale. Infine, a Brescia, il Brescia cerca di giocarsi tutte le carte possibili per un posto nei playoff contro il Lecco già retrocesso, con Alessandro Rimi pronto a narrare ogni dettaglio di questo confronto tutto lombardo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DOMENICA 5 MAGGIO 2024

Moderatore: Alessandro Iori 10 partite in contemporanea: non perderti nemmeno un gol con Zona Serie B. ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Cittadella vs Bari (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile Dopo la sfida contro il Parma, il Bari va in trasferta a Cittadella: penultimo appuntamento della stagione, ogni partita ora è decisiva. ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Cosenza vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci Al San Vito va in scena uno scontro decisivo nella lotta salvezza e playout con il Cosenza che ospita lo Spezia. All'andata si giocò una partita finita a reti inviolate: ci sarà maggiore spettacolo? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Modena vs Como (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni Trasferta al Braglia per il Como che si gioca un pezzo di promozione contro il Modena di Bisoli. All'andata i protagonisti furono Verdi e Gabrielloni che con i loro decisero la partita: come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Palermo vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa 10 partite in contemporanea in questa super domenica di Serie B. Al Barbera il Palermo, in piena zona playoff, ospita un Ascoli che vuole assolutamente evitare i playout. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Parma vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia Al Tardini il Parma di Fabio Pecchia, protagonista assoluto in questa stagione, ospita un avversario ostico come la Cremonese di Stroppa. All'andata i gialloblu-crociati vinsero 1-2 allo Zini con rete di Hernani e Man: come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Pisa vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi All'Arena Garibaldi si sogna la qualificazione playoff con la squadra di Alberto Aquilani chiamata alla conquista dei 3 punti contro il Südtirol. All'andata i nerazzurri vinsero 1-2 con doppietta di Mattia Valoti: come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Sampdoria vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon Corsa per i playoff serratissima come ogni anno e a sole 2 giornate dal termine ogni vittoria è decisiva. Al Marassi la Sampdoria di Andrea Pirlo ospita la Reggiana dell'ex compagno di Nazionale e del Milan Alessandro Nesta. Come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Ternana vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi Trasferta al Liberati per il Catanzaro, sicuro di fare i playoff e con il sogno promozione. Ad attendere la squadra di Vincenzo Vivarini c'è la Ternana, reduce dalla trasferta in Trentino ed in piena bagarre per la salvezza. Come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Venezia vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini La lotta per la promozione è ormai alle battute finali e la corsa al secondo posto è ormai un duello tra Como e Venezia. Al Pier Luigi Penzo la squadra di Vanoli ospita una FeralpiSalò che si gioca il tutto per tutto. Chi avrà la meglio? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Brescia vs Lecco (diretta)

