Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 28ª giornata di Serie BKT vedrà il Sassuolo affrontare il Pisa nel match in programma sabato 1° marzo alle 17:15 al Mapei Stadium. La partita sarà disponibile su DAZN, anche in modalità gratuita.

Sfida al vertice, con il Sassuolo capolista a +5 proprio sul Pisa, deciso a ridurre il distacco. All’andata, i ragazzi di Filippo Inzaghi avevano dominato l’incontro, imponendosi con un 3-1. Questa volta, però, i neroverdi di Fabio Grosso cercheranno di ribaltare la situazione, spinti dal proprio pubblico e dalla voglia di consolidare il primo posto in classifica.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 28a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 28ª giornata di Serie B prende il via venerdì 28 febbraio 2025 con l'anticipo tra Sudtirol e Spezia, in programma alle 19:30. Al Druso, la squadra altoatesina, forte dei sette punti conquistati nelle ultime tre gare casalinghe, sfida lo Spezia, determinato a mantenere vive le speranze di promozione diretta. All'andata fu dominio ligure con un netto 3-0, ma il ritorno potrebbe riservare sorprese. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Edoardo Testoni.

Sabato 1 marzo, la giornata entra nel vivo con un ricco programma di gare. Alle 15:00 torna l'appuntamento con Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per non perdere nemmeno un'emozione della giornata. Contemporaneamente, cinque partite accenderanno il pomeriggio. La Carrarese, dopo il successo casalingo contro la Salernitana, vuole dare continuità al proprio cammino ospitando la Cremonese, in difficoltà fuori casa. All'andata decise Vazquez nel finale: chi avrà la meglio questa volta? La telecronaca sarà di Dario Mastroianni. A Cesena, i bianconeri, che devono difendere la zona playoff, ricevono la Salernitana, ancora impantanata nella lotta per non retrocedere. Verde e Tavsan fissarono l'1-1 dell'andata: chi troverà la vittoria stavolta? Giorgio Basile racconterà il match. A Frosinone, la squadra di casa lotta per evitare il secondo salto di categoria consecutivo e sfida il Mantova, che all'andata si impose 3-1. Orazio Accomando sarà la voce dell'incontro. La Juve Stabia, tornata prepotentemente in corsa per i playoff con tre vittorie nelle ultime quattro partite, ospita il Cittadella, già capace di espugnare Pisa recentemente. L'andata si concluse con un pirotecnico 2-2: spettacolo assicurato anche al ritorno? Telecronaca di Luca Sgarbi. Alle 17:15, il big match del turno vede affrontarsi la capolista Sassuolo e la seconda forza del campionato, il Pisa. All'andata i nerazzurri vinsero 3-1 nel Boxing Day con una doppietta di Tramoni. Ora, al Mapei Stadium, si decide una fetta importante della stagione. L'incontro, visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com, sarà raccontato da Edoardo Testoni.

Domenica 2 marzo, la giornata riparte alle 15:00 con una nuova edizione di Zona Serie BKT, sempre con Alessandro Iori alla conduzione. In contemporanea, quattro gare decisive per la classifica. Il Catanzaro, in striscia positiva e capace di fermare il Pisa in casa, sfida la Reggiana, che ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre trasferte. All'andata finì 2-2 con una doppia rimonta calabrese. Giovanni Marrucci racconterà la partita. Il Modena, esattamente a metà tra zona playoff e playout, ospita il Cosenza, ultimo in classifica e bisognoso di punti salvezza. Le ultime due sfide di Serie B tra queste squadre sono finite 1-1, compresa l'andata. Lorenzo Del Papa sarà la voce del match. A Palermo, i rosanero, reduci da un periodo altalenante al Barbera dopo tre vittorie consecutive seguite da una sconfitta e un pareggio, ospitano un Brescia in difficoltà e desideroso di allontanarsi dalla zona calda. All'andata finì 1-0 per i lombardi. Marco Calabresi racconterà la sfida. L'ultimo match del turno si gioca alle 17:15, con il Bari che al San Nicola riceve la Sampdoria in una sfida dal sapore di Serie A. I pugliesi vogliono difendere la zona playoff e prolungare la striscia di imbattibilità interna, mentre i blucerchiati di Semplici cercano il riscatto, nonostante le difficoltà in trasferta. Telecronaca di Riccardo Mancini.

VENERDI 28 FEBBRAIO 2025

ore 19:30 Serie B 28a Giornata: Sudtirol vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il 28° turno si apre al Druso dove lo Spezia cerca punti importanti nella rincorsa alla promozione diretta. Gli altoatesini in casa però sono un osso duro e sono reduci da sette punti nelle ultime tre partite interne. All'andata finì 3-0 per i liguri: chi vincerà al ritorno?

SABATO 1 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Dario Mastroianni

La vittoria contro la Salernitana nell'ultima gara interna ha raddrizzato il cammino della Carrarese dopo un inizio di 2025 difficile. Allo Stadio dei Marmi ora arriva la Cremonese che, invece, lontano da casa sta facendo fatica. All'andata decise Vazquez nel finale: come finirà stavolta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Dopo l'ottimo inizio di campionato il Cesena ora deve difendere un posto nei playoff. Al Manuzzi arriva la Salernitana di Breda che tra alti e bassi cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione. All'andata finì 1-1 con le reti di Verde e Tavsan: chi conquisterà i tre punti stavolta?



Telecronaca: Orazio Accomando

Le giornate passano e il tempo stringe per il Frosinone per provare a evitare il doppio salto di categoria verso il basso. Allo Stirpe i gialloblù ospitano il Mantova dopo l'1-3 della gara d'andata in un match fondamentale per entrambe le formazioni: chi la spunterà?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Con tre vittorie nelle ultime quattro giornata la formazione di Pagliuca è tornata prepotentemente in piena lotta playoff. Al Menti arriva il Cittadella che due trasferte fa ha espugnato Pisa con un colpo importante. All'andata fu 2-2 e spettacolo: come finirà questa volta?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento imperdibile al Mapei Stadium dove si affrontano la prima e la seconda della classe: il Sassuolo di Fabio Grosso contro il Pisa di Filippo Inzaghi. All'andata i neroazzurri si imposero nel boxing day con un 3-1 firmato anche dalla doppietta di Tramoni: come andrà questa volta?

DOMENICA 2 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 28a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Nella gara d'andata ci fu una doppia rimonta del Catanzaro da 0-2 a 2-2 in una partita spettacolare. I calabresi sono in striscia positiva in campionato e in casa hanno vinto tre delle ultime quattro gare, fermando anche il Pisa sullo 0-0. La Reggiana ha raccolto un punto nelle ultime tre trasferte: chi vincerà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Gli ultimi due confronti in cadetteria tra Modena e Cosenza sono terminati 1-1, come all'andata quando a Cotali rispose Mazzocchi. I canarini sono esattamente in mezzo tra la zona playoff e quella playout, mentre i Lupi devono raccogliere punti per provare a lasciare l'ultimo posto: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo tre vittorie consecutive al Barbera, i rosanero hanno perso contro il Pisa e pareggiato contro il Mantova. Il tifosi rumoreggiano, ma in Sicilia arriva il Brescia determinato a lasciarsi la zona caldissima alle spalle. Come finirà dopo l'1-0 dell'andata per i lombardi?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Al San Nicola si torna a respirare profumo di una sfida che una volta significava Serie A. Il Bari difende la zona playoff e la striscia di imbattibilità interna che dura da quattro turni, ma la Sampdoria con Semplici e il mercato sta provando a risalire anche se lontano da casa continua a faticare: come finirà?

