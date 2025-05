Serie B 2024/25 - Diretta DAZN Playoff Semifinale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

La corsa verso la Serie A entra nella sua fase più decisiva e DAZN si prepara a raccontarla con una copertura esclusiva che porta gli spettatori al cuore dell’azione, direttamente dal campo. Domenica 25 maggio, in occasione delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie BKT, il racconto di DAZN si arricchisce con una programmazione pensata per offrire uno sguardo approfondito su tutto ciò che accade dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Si comincia alle 17:15 con Cremonese-Juve Stabia, sfida che riparte dal 2-1 conquistato all’andata dai campani di Guido Pagliuca grazie alle reti di Pierobon e Adorante. La Cremonese di Giovanni Stroppa ha provato a riaprire i giochi con la rete di Johnsen, senza però completare la rimonta. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, affiancato da Dario Marcolin. Alle 19:30 sarà invece la volta di Spezia-Catanzaro, con i liguri di Luca D'Angelo che partono da un vantaggio di 2-0 ottenuto all'andata grazie ai gol di Di Serio e Pio Esposito. Il Catanzaro, allenato da Fabio Caserta, cercherà di ribaltare il risultato e conquistare un posto in finale. Alla telecronaca Orazio Accomando, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

A rendere la serata ancora più entusiasmante, la presenza a bordocampo di Federica Zille a Cremona e di Marco Russo a Spezia, che grazie alla loro postazione privilegiata accompagneranno i tifosi nel pre e post-partita, raccontando le emozioni dalle panchine e i momenti più intensi della sfida. Incaricati di raccogliere le impressioni a caldo e offrire un punto di vista ravvicinato sulle fasi cruciali dell’incontro insieme a loro rispettivamente Dario Marcolin e Fabio Bazzani.

Le semifinali di ritorno e le finali di andata e ritorno dei playoff di Serie BKT saranno disponibili live e on demand su DAZN.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - PLAYOFF Semifinale Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI



DOMENICA 25 MAGGIO 2025

ore 17:15 Serie B Playoff Semifinale Ritorno: Cremonese vs Juve Stabia (diretta) [and. 1-2]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

La rete di Johnsen nel finale di gara d'andata non ha evitato la sconfitta alla Cremonese, ma ha dimezzato il divario da recuperare alla Juve Stabia nella corsa verso la Serie A. Ai grigiorossi serve solo una vittoria per proseguire il percorso: come finirà?



Telecronaca: Orazio Acomando - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Due gol di vantaggio nella vittoria in trasferta all'andata e lo Spezia torna a sentire il profumo di Serie A. Per accedere alla finale i liguri dovranno difendere il 2-0 dell'andata contro il Catanzaro che quest'anno, lontano da casa, ha avuto un grande rendimento: chi si qualificherà?

