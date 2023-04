Rai 3 regionale in HD, in Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia test sul canale 102 DTT

In Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL CANALE REGIONALE 801 (Rai TGR Valle d'Aosta) e 809 (Rai TGR Friuli-Venezia Giulia)



Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, sino alla data del completamento delle operazioni sarà attivo un nuovo canale di test al numero 102 del telecomando: sintonizzandosi su questo canale, si visualizzeranno due cartelli, uno bianco e uno colorato con due toni audio distinti, che si alterneranno ogni 20 secondi. Se si vedranno quindi alternarsi i due cartelli e si sentiranno i due toni audio, l’apparecchio sarà in grado di ricevere, sia Rai 3 nazionale sia il canale regionale 801/809 entrambi in formato HD.

In alcuni casi potrebbe essere necessario fare un reset dell’apparecchio, avviando una nuova ricerca canali automatica o manuale. Ogni eventuale anomalia potrà essere segnalata con una mail all’indirizzo helpdtt@rai.it, indicando anche il modello dell’apparecchio utilizzato. Grazie all’analisi puntuale delle segnalazioni ricevute sulla casella di posta helpdtt@rai.it, su impulso della Rai la competente Direzione Generale del MIMIT (che si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni) sta coinvolgendo i fornitori di apparati riceventi (TV e decoder) affinché, laddove necessario, possano provvedere a mettere a disposizione degli utenti gli aggiornamenti software di gestione degli apparati di ricezione.

Allo stato attuale i seguenti fornitori hanno collaborato attivamente per rendere disponibili e di facile accessibilità sui propri siti web gli aggiornamenti e le relative istruzioni per l’aggiornamento da parte degli utenti dei loro apparati di ricezione: Bravo, Digiquest, Diprogress, Edision, EK, Fait, Fenner, Humax, GBC, I-Can, Isnatch, Kora, Majestic, Metronic, OK., Smartix, Strong, Thomson, Telesystem, Trevi, United, Zap, Xdome, Jolly Line. Vi invitiamo perciò ad effettuare sin da oggi il test sintonizzandovi sul canale 102 del digitale terrestre.

Nelle prossime settimane/mesi il servizio verrà esteso anche alle altre regioni italiane secondo il seguente calendario:

Lombardia e Piemonte | canale Test 102 dal 13/4, PID dinamico dal 27/4

Rai TGR Lombardia + Rai TGR Piemonte + Rai TGR Emilia-Romagna



Trentino-Alto Adige | PID dinamico attivo dal 31/01/2023

Rai 3 Südtirol HD + Rai TGR Trentino + Rai TGR Alto Adige



Abruzzo e Molise | PID dinamico attivo dal 21/03/2023

Rai TGR Lazio + Rai TGR Abruzzo + Rai TGR Molise



Lazio, Toscana e Umbria | PID dinamico attivo dal 13/04/2023

Rai TGR Lazio HD + Rai TGR Toscana + Rai TGR Umbria



Puglia e Basilicata | PID dinamico attivo dal 21/03/2023

Rai TGR Puglia + Rai TGR Basilicata + Rai TGR Molise



Veneto e Emilia-Romagna | PID dinamico attivo dal 19/04/2023

Rai TGR Emilia-Romagna HD + Rai TGR Veneto + Rai TGR Lombardia



Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia | canale Test 102 dal 18/4, PID dinamico dal 3/5

Rai TGR FVG + Rai 3 Bis + Rai TGR Valle d'Aosta



Liguria e Sardegna | PID dinamico attivo dal 04/04/2023

Rai TGR Liguria + Rai TGR Sardegna + Rai TGR Toscana



Marche | PID dinamico attivo dal 28/03/2023

Rai TGR Marche + Rai TGR Umbria + Rai TGR Abruzzo



Sicilia e Calabria | PID dinamico attivo dal 28/02/2023

Rai TGR Calabria + Rai TGR Sicilia + Rai TGR Basilicata



Campania | PID dinamico attivo dal 07/03/2023

Rai TGR Campania + Rai TGR Basilicata + Rai TGR Calabria

La disponibilità di Rai3 HD sul numero 3 del telecomando avverrà a partire dal giorno successivo alla data indicata di termine dei test con il cartello.

Per rimanere aggiornati vi suggeriamo la consultazione di questa discussione all'interno di Digital-Forum.it