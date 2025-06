Battaglia contro la pirateria: il nemico silente che 'Uccide il Calcio' e frena economia italiana

La pirateria audiovisiva, in particolare quella sportiva, non è più un semplice "malcostume", ma un "fenomeno criminale organizzato" che sta sottraendo risorse vitali al calcio italiano e all'intera economia nazionale. È quanto emerso con forza dagli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità, sicurezza e intelligenza artificiale", un evento che ha visto riuniti a Roma i maggiori esponenti delle industrie dei contenuti, delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Un Danno Economico Mostruoso e un'Abitudine Radicata

Le cifre presentate sono allarmanti. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha rivelato che il valore attuale della pirateria ammonta a 350 milioni di euro, pari al 50% di quanto DAZN paga alla Serie A per i diritti esclusivi. Questo si traduce in circa 3,4 milioni di "abbonati all'illegalità" che sottraggono risorse fondamentali al sistema. L'impatto complessivo sull'economia italiana è ancora più grave: si stimano perdite per 2,2 miliardi di euro in termini di fatturato aziendale, un calo del PIL di 904 milioni di euro, 407 milioni di euro di mancate entrate per lo Stato e oltre 12 mila posti di lavoro persi, tutti valori in aumento rispetto al 2023. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato come la pirateria "alimenti un circuito finanziario della criminalità organizzata", compromettendo la sostenibilità di settori strategici che generano oltre 24 miliardi di euro l'anno e occupano circa 400.000 persone.

Nonostante la gravità del problema, il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria nel 2024, con il calcio che rimane il contenuto sportivo più piratato (15% della popolazione adulta). Ciò che preoccupa è la natura culturale del fenomeno: come evidenziato da Azzi, tra i pirati figurano "notai, avvocati, professionisti che hanno tutti i mezzi per pagare legalmente un abbonamento" ma che "scelgono consapevolmente di aggirare il sistema". Questo è un "fatto di costume ormai consolidato".

"I dati presentati oggi da FAPAV confermano che la pirateria resta un fenomeno allarmante – ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. Nonostante i progressi normativi e tecnologici e i primi segnali incoraggianti, è chiaro che dobbiamo fare ancora di più. Non solo per tutelare l'industria audiovisiva e sportiva, ma anche per difendere chi sceglie ogni giorno la legalità. È fondamentale mettere fine al senso di impunità ancora troppo diffuso tra chi consuma contenuti pirata, e all'idea che si tratti di un comportamento accettabile e privo di conseguenze".

Il "Senso di Impunità" è la Vera Montagna da Scalare

La ricerca FAPAV/Ipsos ha messo in luce un diffuso "senso di impunità" tra i consumatori di contenuti pirata. Oltre la metà di coloro che acquistano illegalmente una partita ritiene che ci sarà sempre un modo per eludere il sistema, quasi la metà non conosce nessuno sanzionato, e quasi un quarto dubita persino che le sanzioni verranno mai applicate. Sebbene il 70% degli italiani sia a conoscenza della nuova legge antipirateria, solo il 14% ne è un buon conoscitore, e il 42% nutre dubbi sulla sua reale efficacia.

Il Calcio Italiano in Pericolo: Addio Talenti e Competitività?

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha lanciato un allarme drammatico: "La pirateria uccide il calcio". I 300-350 milioni di euro persi ogni anno a causa della pirateria non vengono investiti nei vivai e nella crescita dei giovani talenti, né nel miglioramento delle infrastrutture. Questo, a detta di De Siervo, è una delle motivazioni principali dietro la situazione attuale della Nazionale e la mancanza di talenti. Se questa emorragia finanziaria dovesse continuare, il calcio italiano rischia di perdere ulteriormente posizioni nei confronti di campionati come la Premier League e la Liga spagnola, finendo "fanalino di coda insieme ai francesi". Paolo Bedin, Presidente della Lega Serie B, ha aggiunto che la pirateria minaccia la sostenibilità economico-finanziaria dei club, la cui voce di ricavo più importante deriva dai diritti audiovisivi.

Di fronte a questo scenario, l'Italia sta reagendo con determinazione. Il Parlamento ha approvato all'unanimità la nuova legge antipirateria (Legge 93/2023), considerata "all'avanguardia" e un esempio anche per altri paesi europei. Questa normativa introduce condanne penali che possono arrivare fino a tre anni di reclusione e prevede sanzioni per gli utilizzatori finali. Un altro strumento chiave è "Piracy Shield", la piattaforma attivata a febbraio 2024, che consente di bloccare i flussi illegali di contenuti sportivi live entro 30 minuti. I primi risultati sono incoraggianti: il 79% degli italiani la ritiene efficace, e il 47% dei pirati, di fronte a siti oscurati, tende a rivolgersi ad alternative legali. L'obiettivo è estenderne l'uso anche ai contenuti audiovisivi di prima visione.

C'è già qualche "timido segnale di conversione dei trend": nel 2024 si stimano circa 295 milioni di atti di pirateria, l'8% in meno rispetto all'anno precedente e ben il 56% in meno rispetto al 2016. Anche tra i giovanissimi (10-14 anni), la pirateria sembra aver perso appeal, con un calo del 14% degli atti illeciti rispetto al 2023.

Sfide e Prospettive: Una Battaglia Culturale da Vincere

Nonostante i progressi, la "montagna da scalare" è ancora alta. Il Presidente di FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, ha sottolineato che, nonostante il leggero calo degli atti, la gravità del fenomeno rimane "allarmante", soprattutto per il danno economico. La battaglia contro la pirateria richiede una "azione di squadra" tra tutti gli attori coinvolti: "right holder, politica, autorità e forze dell'ordine". Il governo italiano, attraverso il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il Ministro Giorgetti, sta fornendo un aiuto importante. Claudio Lotito, Senatore e Presidente della Lazio, ha ringraziato Lega Serie A, emittenti, Guardia di Finanza, AGCOM e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per il loro sostegno. Le autorità hanno già identificato 5.000 persone che hanno fatto uso di servizi streaming piratati, un segnale che "non si scherza più".

Tuttavia, la repressione deve essere accompagnata da una forte azione di "formazione", soprattutto verso i più giovani, per promuovere una "cultura della legalità digitale". È cruciale aumentare la consapevolezza sui danni e i rischi, anche sul piano legale e sanzionatorio. Come ha sottolineato Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia, è fondamentale che "la frequenza e gli importi delle sanzioni comminate e i risultati delle azioni di enforcement devono arrivare a tutti gli italiani, perchè si abbiano effetti preventivi prima ancora che punitivi".

La lotta alla pirateria non è solo una battaglia di principio, ma una "condizione necessaria per garantire futuro e attrattività al nostro sport, ai nostri talenti e alle imprese che vi operano". Si tratta di rompere "questa abitudine diffusa all'illegalità", rendendo il processo verso la legalità "irreversibile".