Comcast Q2 2025: utile netto vola a 11,1 mld grazie a vendita Hulu, crescita wireless e intrattenimento

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), il gigante globale dei media e della tecnologia, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2025, rivelando una performance robusta guidata da una vendita strategica e da settori in forte crescita, pur affrontando alcune sfide nei suoi servizi di connettività tradizionali. Il CEO Brian L. Roberts ha espresso soddisfazione per i "solidi risultati finanziari" e per la generazione di 4,5 miliardi di dollari di flusso di cassa libero (Free Cash Flow), una misura chiave della liquidità aziendale che indica quanto denaro rimane dopo aver coperto le spese necessarie per le operazioni e gli investimenti. Questo dato è notevolmente aumentato rispetto agli 1,338 miliardi di dollari dell'anno precedente .

Comcast Corporation detiene la maggioranza delle quote di Sky Group.

Crescita Trainata da un Evento Straordinario

Il dato più sorprendente del trimestre è stato l'Utile Netto Attribuibile a Comcast, che è balzato a 11,123 miliardi di dollari, con un aumento impressionante del 183,1% rispetto ai 3,929 miliardi di dollari del secondo trimestre 2024 . Questa crescita eccezionale è stata quasi interamente dovuta a un guadagno di 9,4 miliardi di dollari (prima delle imposte) derivante dalla vendita della partecipazione di Comcast in Hulu, una popolare piattaforma di streaming. È importante notare che senza questo guadagno, l'utile netto rettificato (Adjusted Net Income), che esclude eventi non ricorrenti, è diminuito dell'1,7% a 4,653 miliardi di dollari .

I ricavi consolidati dell'azienda sono cresciuti del 2,1%, raggiungendo i 30,313 miliardi di dollari . L'EBITDA Rettificato, che indica la redditività operativa delle attività principali dell'azienda prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, è aumentato dell'1,1% a 10,283 miliardi di dollari . Investimenti Strategici e Ritorno agli Azionisti Comcast ha continuato a investire nei suoi settori di crescita e a premiare i suoi azionisti. L'azienda ha restituito 2,9 miliardi di dollari agli azionisti, di cui 1,2 miliardi in dividendi e 1,7 miliardi in riacquisti di azioni, riducendo le azioni in circolazione del 5% rispetto all'anno precedente . Le spese in conto capitale (investimenti in beni a lungo termine) sono diminuite dell'1,7% a 2,7 miliardi di dollari, riflettendo la conclusione di grandi progetti come l'apertura di Epic Universe .

Il Futuro è Wireless: Successo nella Convergenza

Il segmento Connectivity & Platforms di Comcast, che include i servizi internet, wireless e video, ha mostrato ricavi stabili e un leggero aumento dell'EBITDA rettificato . Il business wireless domestico ha registrato il suo miglior trimestre di sempre, aggiungendo 378.000 nuove linee clienti . Questo porta il totale a 8,5 milioni di linee e dimostra il "vantaggio competitivo nella convergenza", ovvero la capacità di combinare servizi wireless e a banda larga .

Per la banda larga residenziale, Comcast ha attuato una nuova "strategia go-to-market" per contrastare la perdita di clienti. Questa include il lancio di nuovi piani internet nazionali con "Everyday Pricing (EDP)" e la promessa di "Everything Included", una garanzia di prezzo internet di 5 anni, e una linea mobile Xfinity Unlimited gratuita inclusa per 1 anno . Nonostante queste iniziative, il numero di clienti residenziali di banda larga domestica è diminuito di 201.000 unità . I ricavi della banda larga domestica sono comunque aumentati dell'1,6% grazie all'aumento delle tariffe medie .

Il settore Business Services Connectivity, che serve le aziende, ha continuato a mostrare una crescita robusta del 6,3% nei ricavi e del 4,6% nell'EBITDA rettificato, grazie all'espansione delle offerte di soluzioni aziendali e all'aumento dei clienti di piccole imprese . Tuttavia, le relazioni totali con i clienti per Connectivity & Platforms sono diminuite di 349.000 unità, principalmente a causa delle perdite di clienti residenziali, inclusi 325.000 clienti video domestici in meno . Intrattenimento in Crescita con l'Universo Espanso La divisione Content & Experiences, che comprende Media, Studios e Parchi a Tema, ha registrato un aumento dei ricavi del 5,6% a 10,625 miliardi di dollari .

I Parchi a Tema sono stati un traino significativo, con i ricavi in crescita del 18,9% . Questo successo è ampiamente attribuito alla grandiosa apertura di Epic Universe il 22 maggio 2025, che sta avendo un impatto positivo sull'intero Universal Orlando Resort. L'azienda sta espandendo ulteriormente la sua presenza con l'apertura di Universal Horror Unleashed a Las Vegas il 14 agosto .

Peacock, la piattaforma di streaming di Comcast, ha mostrato un miglioramento notevole. I suoi ricavi sono aumentati del 18% a 1,2 miliardi di dollari, e le sue perdite EBITDA sono diminuite di 247 milioni di dollari rispetto all'anno precedente, attestandosi a 101 milioni di dollari . Peacock continua a distinguersi con contenuti premium e un'ampia offerta di sport dal vivo, che si rafforzerà con l'aggiunta della copertura NBA quest'autunno .

Il settore Studios ha visto i ricavi crescere dell'8,0%, grazie in parte al successo di film recenti come "How to Train Your Dragon", che ha incassato oltre 600 milioni di dollari a livello mondiale, e "Jurassic World Rebirth", che ha avuto un forte debutto a luglio . Nonostante la crescita dei ricavi, l'EBITDA rettificato degli Studios è diminuito del 31,0% a 85 milioni di dollari, principalmente a causa dell'aumento delle spese operative, inclusi i costi di programmazione e marketing per le nuove uscite .

Nel segmento Media, i ricavi pubblicitari domestici sono diminuiti del 7,2% a causa di minori entrate dalle reti tradizionali, parzialmente compensate dalla crescita di Peacock . Prospettive Future Brian L. Roberts ha ribadito la fiducia di Comcast nel suo percorso futuro, evidenziando il "focus strategico, asset di livello mondiale e allocazione disciplinata del capitale" . L'azienda si sta posizionando per continuare a crescere, sfruttando il successo del wireless e dei servizi aziendali, e rafforzando l'offerta di contenuti e intrattenimento attraverso Peacock e i parchi a tema. Nonostante le sfide nelle aree tradizionali, Comcast sembra ben attrezzata per adattarsi e capitalizzare sulle opportunità emergenti nel panorama mediatico e tecnologico.