Pluto TV e TP Vision, partnership per la Smart TV Philips in più di 25 mercati

Pluto TV, il principale servizio televisivo gratuito, e TP Vision, l'azienda responsabile della progettazione, della produzione, del marketing e della vendita dei televisori a marchio Philips, hanno annunciato oggi una nuova partnership. I canali fast di Pluto TV, servizio di streaming gratuito ad-supported, arrivano sulla piattaforma Smart TV di Philips in Europa e America Latina.

L'accordo copre oltre 25 Paesi in Europa e America Latina, tra cui Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Austria, Norvegia, Svezia, Danimarca, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Grazie a questa partnership, i proprietari di Smart TV Philips potranno accedere a centinaia di canali fast di Pluto TV e scegliere tra un'ampia gamma di contenuti che abbracciano diverse categorie - tra cui film e programmi televisivi, commedia, reality, crime, classici TV, game show, giochi e anime, musica, programmi per bambini e altro ancora - direttamente dall'app Pluto TV disponibile sui dispositivi Philips.

L'App Pluto TV è già disponibile su tutti i TV Philips 2023 dotati della piattaforma Smart TV, migliorata grazie a TP Vision, e arriverà presto anche sui modelli 2021-2022 grazie a un aggiornamento automatico over-the-air.

Olivier Jollet, Executive Vice President e International General Manager di Pluto TV, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di collaborare con TP Vision, che ci permetterà di portare Pluto TV nelle case di milioni di spettatori con Smart TV in tanti Paesi. Questo accordo rappresenta una grande opportunità per mettere Pluto TV a disposizione di un bacino di pubblico sempre più ampio e testimonia il nostro impegno nel costruire partnership forti, che rendano il nostro servizio accessibile al pubblico di tutto il mondo."

In merito all’accordo, Kostas Vouzas, CEO Europe & Americas di TP VISION, ha dichiarato:

“Abbiamo investito molto nello sviluppo della nostra piattaforma Smart TV interna e nel miglioramento delle sue funzionalità, così da poter garantire che gli Smart TV di Philips siano tra gli apparecchi più semplici, veloci e intuitivi attualmente disponibili. Parte di questo processo consiste nel garantire ai nostri clienti l'accesso più semplice ai migliori contenuti, sia per i servizi in abbonamento che per quelli gratuiti. La partnership con Pluto TV rappresenta un chiaro passo avanti per la nostra offerta e porta un enorme arricchimento di contenuti a un pubblico potenziale molto vasto. Pluto TV svolgerà un ruolo centrale nel garantire ai nostri clienti un'esperienza di visione potenziata."

Diffusa in più di 35 Paesi su tre continenti, Pluto TV offre più di 1.400 canali a livello globale grazie a oltre 425 partner di contenuti, unendo contenuti pop locali e internazionali tra film, intrattenimento, lifestyle, programmi per bambini, commedie e altro ancora.