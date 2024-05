10 anni di Fire TV: ecco come il lettore multimediale di Amazon ha cambiato l’esperienza tv

Nel 2014, con il lancio Fire TV, Amazon ha introdotto un futuro in cui l'intrattenimento non riguardava solo ciò che guardavi, ma anche come lo guardavi, rivoluzionando l'esperienza delle smart TV. L’obiettivo era chiaro: cambiare il modo in cui le persone cercavano e scoprivano i contenuti, mettendoli al primo posto rispetto alle app, e rendendo la ricerca incredibilmente facile, grazie all’utilizzo della tecnologia vocale.

Da allora, Fire TV rappresenta l’avanguardia nell’innovazione dello streaming e Amazon si impegna costantemente per migliorare ulteriormente l'esperienza di intrattenimento dei clienti, per rendere qualsiasi TV ancora più intelligente, accessibile e connessa. Nell’ultimo decennio, Fire TV ha saputo reinventare le smart TV offrendo ai clienti un’ampia gamma di dispositivi, dai Cube agli Stick, alle Smart TV. Fire TV è il cuore della casa connessa, integrando perfettamente TV in diretta e sport, app di streaming e giochi, e controlli per la smart home in un'unica interfaccia, facilmente controllabile con Alexa.

Gli utenti sono più entusiasti che mai: ci sono infatti 250 milioni di dispositivi Fire TV già venduti in tutto il mondo e, solo lo scorso anno, contiamo oltre 100 miliardi di ore di utilizzo. Scopriamo le principali innovazioni dalla sua nascita ad oggi.

2014 : la nascita di Fire TV Il primo dispositivo Fire TV è stato lanciato nel 2014 , rivoluzionando il modo in cui i clienti interagivano con i loro TV , grazie all'integrazione vocale e al design incentrato sui contenuti . Il primo dispositivo Fire TV includeva un tasto microfono sul telecomando , che ha aperto la strada alla ricerca e al controllo della TV semplicemente tramite voce .





: la nascita di Il primo dispositivo è stato lanciato nel , rivoluzionando il modo in cui i clienti con i loro , grazie all'integrazione e al incentrato sui . Il primo dispositivo includeva un sul , che ha aperto la strada alla e al della semplicemente tramite . 2015 : l’integrazione con Alexa Alexa a bordo di Fire TV ha introdotto la possibilità di controllare dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, come telecamere , luci e altro, tramite il solo utilizzo della voce . Con l'integrazione di Alexa , i dispositivi Fire TV sono diventati controllabili anche tramite i dispositivi Echo di Amazon da qualsiasi punto della stanza.





: l’integrazione con a bordo di ha introdotto la possibilità di controllare dispositivi per la compatibili, come , e altro, tramite il solo utilizzo della . Con l'integrazione di , i dispositivi sono diventati controllabili anche tramite i dispositivi di da qualsiasi punto della stanza. 2016 : l’aggiornamento del telecomando vocale Fire TV Stick Fire TV ha applicato la stessa fantastica esperienza di Alexa in un formato più piccolo, lanciando il primo streaming stick con telecomando vocale , il Fire TV Stick con Alexa Voice Remote . Questo ha permesso ai clienti non solo di trovare e scoprire facilmente i contenuti , ma anche di accedere ad alcune delle loro funzioni preferite di Alexa , come richiedere gli orari dei film , creare liste della spesa e riprodurre musica , il tutto direttamente dal loro telecomando .





: l’aggiornamento del telecomando vocale ha applicato la stessa fantastica esperienza di in un formato più piccolo, lanciando il primo con , il con . Questo ha permesso ai clienti non solo di trovare e scoprire facilmente i , ma anche di accedere ad alcune delle loro funzioni preferite di , come richiedere gli orari dei , creare liste della e riprodurre , il tutto direttamente dal loro . 2017 : i nuovi televisori con Fire TV integrata La prima integrazione dell'esperienza Fire TV nell' hardware di un produttore di TV è stata introdotta nel 2017 , con Element Fire TV Edition . Questo ha permesso di integrare il sistema operativo Fire TV in modo nativo nei televisori di terze parti , portando l'esperienza amata dai clienti direttamente sulla loro tv . Dal lancio nel 2017 , Fire TV ha lanciato oltre 280 televisori in tutto il mondo con Fire TV integrata, tra cui le smart TV di Insignia , Toshiba , TCL , Xiaomi e Hisense , e il numero continua a crescere.





: i nuovi con integrata La prima integrazione dell'esperienza nell' di un produttore di è stata introdotta nel , con . Questo ha permesso di integrare il sistema operativo in modo nativo nei di , portando l'esperienza amata dai clienti direttamente sulla loro . Dal lancio nel , ha lanciato oltre in tutto il mondo con integrata, tra cui le di , , , e , e il numero continua a crescere. 2018 : una nuova esperienza a mani libere Il primo Fire TV Cube ha introdotto un'esperienza di controllo vocale senza mani, diventando il primo lettore multimediale per lo streaming a consentire ai clienti di controllare la TV tramite Alexa , anche dall'altra parte della stanza.





: una nuova esperienza a mani Il primo ha introdotto un'esperienza di senza mani, diventando il primo lettore multimediale per lo a consentire ai clienti di controllare la tramite , anche dall'altra parte della stanza. 2019 : i comandi vocali a mani libere tramite Alexa diventano più veloci Amazon presenta Fire TV Cube (2° gen), dotato di Local Voice Control , una funzione di elaborazione sul dispositivo che rende l'esecuzione di alcuni dei comandi vocali più frequenti, come "Alexa, scorri a destra" o "Alexa, seleziona il numero uno", fino a quattro volte più veloci.





: i comandi a mani tramite diventano più presenta (2° gen), dotato di , una funzione di elaborazione sul dispositivo che rende l'esecuzione di alcuni dei comandi più frequenti, come "Alexa, scorri a destra" o "Alexa, seleziona il numero uno", fino a quattro volte più veloci. 2020 : la TV diventa accessibile per un maggior numero di clienti Fire TV ha introdotto Text Banner , una funzione di tecnologia assistiva che consolida il testo sullo schermo in una posizione fissa. Questo ha reso la visione della TV più accessibile ai clienti con campi visivi ristretti , compresi quelli con disabilità visive, come la degenerazione maculare , il glaucoma e la retinite pigmentosa .





: la diventa accessibile per un maggior numero di clienti ha introdotto , una funzione di tecnologia che consolida il testo sullo schermo in una posizione fissa. Questo ha reso la visione della più accessibile ai clienti con , compresi quelli con disabilità visive, come la degenerazione , il e la . 2021 : la prima gamma di Smart TV realizzata da Amazon Fire TV ha debuttato con le smart TV di Amazon con il lancio delle serie Fire TV 4 e Fire TV Omni negli Stati Uniti e in Canada . Oggi queste smart TV sono disponibili anche nel Regno Unito , in Germania e in Messico .





: la prima gamma di realizzata da ha debuttato con le di con il lancio delle serie e negli e in . Oggi queste sono disponibili anche nel , in e in . 2022 : il supporto per lo streaming audio per gli apparecchi acustici e la nuova modalità ambiente Nel 2022 , Fire TV Cube (2° gen) è diventato il primo lettore multimediale per lo streaming negli Stati Uniti a supportare il protocollo ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) grazie alla collaborazione con Starkey , azienda produttrice di apparecchi acustici . Meno di un anno dopo, i lettori multimediali per lo streaming e le smart TV Fire TV sono diventati i primi dispositivi per lo streaming TV in grado di trasmettere l' audio direttamente a un processore sonoro per protesi acustiche , grazie alla collaborazione di Fire TV con Cochlear , leader mondiale nelle soluzioni acustiche impiantabili.





: il supporto per lo streaming audio per gli e la nuova modalità Nel , (2° gen) è diventato il primo lettore multimediale per lo negli a supportare il protocollo (Audio Streaming for Hearing Aids) grazie alla collaborazione con , azienda produttrice di . Meno di un anno dopo, i lettori multimediali per lo e le sono diventati i primi dispositivi per lo in grado di trasmettere l' direttamente a un processore sonoro per , grazie alla collaborazione di con , leader mondiale nelle soluzioni acustiche impiantabili. Alla fine del 2022 , Fire TV ha introdotto anche la Modalità Ambiente , che trasforma il televisore in un display intelligente e consente ai clienti di vedere a colpo d’occhio informazioni o promemoria importanti.





, ha introdotto anche la , che trasforma il in un e consente ai clienti di vedere a colpo d’occhio informazioni o importanti. 2023 : il Fire TV Stick più innovativo di sempre Fire TV Stick 4K Max (2° gen) è il primo dispositivo per lo streaming a supportare il Wi-Fi 6E : utilizza l' antenna esistente di Fire TV Stick e ne estende i limiti per supportare una larghezza di banda di frequenza quasi tripla, necessaria per il potente standard Wi-Fi 6E , 6 Ghz . Nello stesso anno, Amazon ha presentato anche la prima Fire TV Soundbar , disponibile negli USA .





: il più di sempre (2° gen) è il primo dispositivo per lo a supportare il : utilizza l' esistente di e ne estende i limiti per supportare una larghezza di banda di frequenza quasi tripla, necessaria per il potente standard , . Nello stesso anno, ha presentato anche la prima , disponibile negli . 2024: Creare, scoprire e cercare con l'intelligenza artificiale Fire TV ha introdotto l'AI Art nella Modalità Ambiente di Fire TV, consentendo ai clienti di creare capolavori artistici utilizzando l'AI generativa. Fire TV sta introducendo una nuova esperienza di ricerca che combina l'intelligenza artificiale con la vasta libreria di intrattenimento di Fire TV. A partire da oggi, i clienti negli Stati Uniti possono chiedere ad Alexa di trovare contenuti personalizzati utilizzando il linguaggio naturale.

In Amazon crediamo che la tecnologia debba migliorare la vita, non complicarla. Ecco perché abbiamo progettato Fire TV con funzionalità che lo rendono facile da usare per tutti, compresi oltre un miliardo di persone in tutto il mondo che hanno una disabilità. Con Fire TV, oltre a navigare facilmente tra i menu, cercare contenuti e controllare la TV semplicemente con la voce, è possibile anche utilizzare funzionalità di accessibilità, come i sottotitoli e le descrizioni audio, per rendere la visione dei programmi e film preferiti più piacevole.

Ulteriori funzionalità di accessibilità su Fire TV Oltre ad offrire ai clienti prezzi accessibili, a partire da 34,99 euro, Fire TV dispone di molte funzioni progettate per migliorare l'esperienza di visione dei clienti con disabilità, tra cui:

Sottotitoli e didascalie (closed captions): i sottotitoli e le didascalie (CC) sono la trascrizione di ciò che viene detto o fatto in un video . I primi sono utili per le persone che preferiscono o hanno bisogno di leggere ciò che viene detto, i secondi offrono un valore aggiunto in quanto descrivono ciò che accade oltre al dialogo , come ad esempio i suoni e le azioni che fanno parte della scena di un film o di un programma televisivo. Le didascalie (CC) e i sottotitoli sono sincronizzati con l'azione in tempo reale, consentendo di seguire e comprendere tutto senza audio.





e (closed captions): i sottotitoli e le didascalie (CC) sono la trascrizione di ciò che viene detto o fatto in un . I primi sono utili per le persone che preferiscono o hanno bisogno di leggere ciò che viene detto, i secondi offrono un valore aggiunto in quanto descrivono ciò che accade oltre al , come ad esempio i suoni e le azioni che fanno parte della scena di un film o di un programma televisivo. Le (CC) e i sono sincronizzati con l'azione in tempo reale, consentendo di seguire e comprendere tutto senza audio. Alexa Captions è una funzione che visualizza le risposte di Alexa come didascalie (quando disponibili) in un riquadro nella parte inferiore dello schermo. Questa funzione è utile per le persone sorde o con problemi di udito. Le didascalie di Alexa possono essere utilizzate anche per vedere le risposte di Alexa quando il televisore è silenziato.





è una funzione che visualizza le risposte di come didascalie (quando disponibili) in un riquadro nella parte inferiore dello schermo. Questa funzione è utile per le persone sorde o con problemi di udito. Le didascalie di possono essere utilizzate anche per vedere le risposte di quando il è silenziato. Descrizioni audio : le descrizioni audio forniscono la narrazione di film , serie TV e programmi televisivi compatibili, descrivendo dettagli su azioni, personaggi, cambi di scena, testo sullo schermo e altri contenuti visivi durante la visione e offrendo così un'esperienza di visione migliorata. Questa funzionalità è pensata per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, ma l'audiodescrizione rende i

film più piacevoli per tutti coloro che potrebbero non aver modo di guardare lo schermo.





: le descrizioni audio forniscono la narrazione di , e compatibili, descrivendo dettagli su azioni, personaggi, cambi di scena, testo sullo schermo e altri contenuti visivi durante la visione e offrendo così un'esperienza di visione migliorata. Questa funzionalità è pensata per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, ma l'audiodescrizione rende i più piacevoli per tutti coloro che potrebbero non aver modo di guardare lo schermo. Lente di ingrandimento : una tecnologia di assistenza utile per gli utenti ipovedenti che hanno difficoltà a vedere lo schermo. Ingrandisce lo schermo mentre si naviga da un elemento all'altro su

Fire TV , rendendo più facile la lettura o la visione. È inoltre possibile ingrandire, rimpicciolire e spostarsi sullo schermo.





: una tecnologia di utile per gli utenti ipovedenti che hanno difficoltà a vedere lo schermo. Ingrandisce lo schermo mentre si naviga da un elemento all'altro su , rendendo più facile la lettura o la visione. È inoltre possibile ingrandire, rimpicciolire e spostarsi sullo schermo. VoiceView : VoiceView è il lettore schermo di Amazon che consente agli spettatori non vedenti, ipovedenti o con difficoltà a leggere il testo di godersi a pieno l’esperienza con Fire TV . Il lettore riproduce ad alta voce tutto il testo sullo schermo quando si naviga tra i film e i programmi televisivi e tra le opzioni di menu o si personalizzano le impostazioni. È possibile utilizzare VoiceView per trovare film o spettacoli televisivi , scaricare applicazioni di streaming , ottenere riassunti , navigare tra le voci di menu e altro ancora. È stato progettato per rendere accessibile a tutti l'intera esperienza di Fire TV . VoiceView include anche diverse impostazioni e funzioni che migliorano l'esperienza di visione, come la velocità di lettura personalizzabile, il volume del parlato e la verbosità.





: è il di che consente agli spettatori non vedenti, ipovedenti o con difficoltà a leggere il testo di godersi a pieno l’esperienza con . Il lettore riproduce ad alta voce tutto il testo sullo schermo quando si naviga tra i e i e tra le opzioni di o si personalizzano le impostazioni. È possibile utilizzare per trovare o , scaricare , ottenere , navigare tra le voci di e altro ancora. È stato progettato per rendere accessibile a tutti l'intera esperienza di . include anche diverse impostazioni e funzioni che migliorano l'esperienza di visione, come la velocità di lettura personalizzabile, il volume del parlato e la verbosità. Testo ad alto contrasto: i dispositivi Fire TV dispongono di una funzionalità di testo ad alto contrasto, progettata per facilitare la lettura del testo. La funzionalità cambia la maggior parte del testo sullo schermo in nero o bianco e aggiunge un bordo del colore opposto. Il testo ad alto contrasto è attualmente una funzione sperimentale e le prestazioni potrebbero variare.

Negli ultimi 10 anni, Fire TV ha ridefinito il panorama della smart TV e, guardando al futuro, Amazon continua a impegnarsi per garantire ai clienti il meglio che la tecnologia ha da offrire - sia inventandola, costruendola da zero o sfruttandola - per offrire un intrattenimento smart, connesso e accessibile a tutti.