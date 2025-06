TELE System UP1: Smart Box Digitale Terrestre 4K DVBT2 HEVC Main10, HDR10, HDR10+, HLG

TELE System, azienda leader nel settore dei dispositivi per la ricezione televisiva, ha presentato con orgoglio l'UP1, un innovativo decoder digitale terrestre e Smart Box 4K che promette di trasformare radicalmente l'esperienza televisiva degli utenti. Definito come l'erede e l'evoluzione del popolare modello UP T2 4K, l'UP1 è progettato per rendere "SMART" qualsiasi televisore, anche i più datati, garantendo al contempo la compatibilità con i più recenti standard di trasmissione.

La funzione principale dell'UP1 è duplice: da un lato, aggiorna qualsiasi televisore ai nuovi standard di trasmissione DVB-T2 HEVC Main10, assicurando la ricezione dei canali terrestri con la massima qualità disponibile. Grazie al supporto per tecnologie video avanzate come HDR10, HDR10+ e HLG, con una profondità di colore a 10 bit, l'UP1 garantisce immagini Ultra HD fino a 2160p@60Hz (H.265), offrendo un'esperienza visiva realistica e dettagliata. Il collegamento al televisore è reso semplice dalla dotazione di un cavo HDMI e di un adattatore SCART, garantendo compatibilità sia con TV moderne che con modelli meno recenti.

Ciò che rende l'UP1 veramente "SMART" è l'integrazione del sistema operativo Android TV™ 11. Questo sistema offre accesso diretto al Google Play Store, un vasto catalogo con oltre 400.000 film, programmi, giochi e applicazioni. Gli utenti possono accedere facilmente alle piattaforme di streaming più popolari come Netflix, DAZN, NOW, Disney Plus, Prime Video, YouTube, RaiPlay, Apple TV+ e Mediaset Infinity. La versatilità del dispositivo è ulteriormente migliorata dall'integrazione di Google Assistant e Google Cast (Chromecast built-in™). Il telecomando 2-in-1 incluso, con microfono Bluetooth, permette di controllare il decoder e le funzioni base del televisore (accensione, spegnimento, volume). Con Google Assistant, gli utenti possono cercare programmi, ricevere consigli e gestire il dispositivo semplicemente con la voce, semplificando notevolmente l'interazione.

UP1 è equipaggiato con un processore Quad Core Cortex-A53 (Chip Amlogic S905Y4), 2 GB di RAM e 8 GB di memoria Flash, garantendo fluidità nelle operazioni e nella riproduzione di contenuti 4K. La connettività è completa, includendo Wi-Fi Dual Band (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, porta Ethernet RJ45 (10/100 BaseT), HDMI 2.0b (con CEC e HDCP 2.2), una porta AV mini-jack da 3.5mm e una porta USB 2.0 Type A. La connessione a Internet è cruciale per le funzionalità smart, e una connessione via cavo Ethernet è consigliata per una maggiore stabilità. La prima installazione dell'UP1 è guidata e intuitiva, coprendo l'accoppiamento del telecomando, la selezione della lingua, la connessione di rete e l'accesso all'account Google. Viene anche configurata la TV digitale terrestre tramite l'APP Live TV, dove l'utente sceglie un PIN di 4 cifre per il controllo parentale e la protezione delle impostazioni, imposta la nazione e avvia la scansione dei canali (automatica o manuale).

Tra le funzionalità aggiuntive spiccano il Timeshift via USB, che permette di mettere in pausa, riavvolgere o avanzare la riproduzione di un programma TV in diretta su una memoria esterna (con un limite di 1 ora e compatibilità con FAT32/exFAT), e la gestione dei canali preferiti. Il controllo genitori consente di bloccare canali e programmi in base all'età, richiedendo il PIN impostato dall'utente. Il software dell'UP1 può essere aggiornato automaticamente tramite Internet (OTN/GOTA) o manualmente via USB, assicurando che il dispositivo rimanga sempre al passo con le ultime funzionalità e miglioramenti. In caso di malfunzionamenti o rallentamenti, è possibile effettuare un "reset di fabbrica" che ripristina il decoder alle condizioni iniziali, eliminando app e dati personali.

Costo consigliato: 69,99 Euro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sistema Operativo Android TV™

APP Store Google Play Store

Processore Quad Core Cortex-A53

Chip Amlogic S905Y4

RAM 2 GB

Flash 8 GB

WiFi WIFI5 5 2x2, Dual band (2.4GHz/5GHz)

Bluetooth BT 5.0

Tuner Digitale Terrestre DVB-T/T2 HEVC 10bit

RF input SI

Porta RJ45 RJ45 (10/100 BaseT)

Porta HDMI HDMI 2.0b con CEC e HDCP 2.2

Porta AV 3.5mm miniAV

Porta USB USB2.0 Type A 500 mA max. HDD up to 5TB / USB pendrive fino a 128GB

Alimentazione 12V DC 1.0A

Alimentatore in dotazione Input 100~240V AC 50/60Hz - Output 12V DC 1.0A

Consumo 12W Max

Telecomando Bluetooth + IR

Controllo vocale Google Assistant

Audio codecs Dolby Digital Plus, Dolby Digital, HE-AAC, LC-AAC, AAC, MP3

Video codecs AV1, VP9, H.265/H.265 Main 10 Profile 5.1, H.264, WMV/VC-1, MPEG-2 MP/HL HDR HDR10, HDR10+, HLG DRM Microsoft Playready 4, Google Widevine L1

Protocollo streaming HLS, MPEG-DASH

Chromecast built-in™ Google Cast

Autoscan Rilevamento automatico di cambiamenti dei canali

LCN Ordinamento canali automatico

Televideo/Sottotitoli SI/SI

Informazione evento SI

EPG DVB

Aggiornamento software Via USB (ZIP file) e automatico (OTN)

Risoluzione Video SCART: 576p (PAL) / HDMI: ULTRA HD up to 2160p@60Hz (H.265)

Profondità colore 10 bit

Timeshift SI, via USB (exFAT, FAT32)

Parental control SI

Liste canali favoriti 10+ liste

Scansione canali Manuale e Automatica

Auto-spegnimento Dopo 3 ore di inattività (personalizzabile)

Reset di fabbrica SI

Dimensione 148 x 100 x 31.5 mm

