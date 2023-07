FIFA+ su Samsung TV Plus: calcio gratis in streaming con highlights e contenuti esclusivi

Samsung Electronics Co., Ltd annuncia l’ingresso di FIFA+, il canale FAST del colosso del calcio, nella proposta global di Samsung TV Plus, il suo servizio di streaming gratuito e supportato dalla pubblicità. La ricca offerta di FIFA+, composta da documentari originali, filmati d’archivio e highlights dai passati campionati maschili e femminili, si aggiunge così al crescente catalogo sportivo ad accesso gratuito di Samsung TV Plus.

L'annuncio arriva nel corso della tanto attesa FIFA Women's World Cup 2023™ in Australia e Nuova Zelanda, di cui saranno disponibili su FIFA+ una serie di contenuti tra cui highlights, storie di giocatrici e molto altro, sia in forma lunga che breve. I clienti del servizio di streaming targato Samsung e disponibile in esclusiva su più di 50 milioni di dispositivi Samsung in Europa possono ora accedere a FIFA+ senza costi aggiuntivi e la necessità di installare antenne o app. Per tutti gli utenti, compresi quelli italiani, è sufficiente una connessione a Internet.

FIFA+ su Samsung TV Plus offrirà agli utenti l'accesso a migliaia di ore di contenuti FIFA+ senza pari. Con uno storytelling globale sul calcio maschile e femminile, FIFA+ Originals presenterà documentari, docuserie, talk show e cortometraggi, tra cui "The Happiest Man in the World” (sul genio, anticonformista, mentore e ribelle Ronaldinho), "Croazia: Defining a Nation" (la storia di come un gruppo di calciatori ha definito una nuova nazione attraverso il calcio), "Bravas de Juárez" (racconto ispiratore di sacrificio dietro il sogno di una squadra di calcio femminile latinoamericana) e molti altri.

FIFA+ Archive ospiterà, invece, tutte le partite della FIFA World Cup™ e della FIFA Women's World Cup™ mai registrate prima. A fianco delle repliche complete dei match, anche una programmazione di tipo editoriale con gli highlights del campionato, i gol migliori, i focus sulle squadre e i profili dei giocatori.

La collaborazione tra Samsung TV Plus e FIFA+ è testimonianza della crescita dei canali FAST in Europa e dell’evoluzione del panorama dello streaming, in cui convergono sempre più investimenti in risposta all’elevata richiesta di contenuti sportivi all’interno di una TV gratuita e supportata dalla pubblicità. Il lancio del nuovo canale rafforza il costante impegno di Samsung nel fornire un’ampia gamma di contenuti sportivi di qualità, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli spettatori di oggi, e consolida il ruolo trasformativo della Free Ad-Supported Television nell’esperienza televisiva.

"Collaborazioni come questa ci aiutano a trasformare il volto del FAST. Grazie all'inclusione di contenuti live dai principali eventi sportivi, le nostre TV stanno diventando un hub di alto livello, sfidando ogni preconcetto su ciò che il mondo FAST può offrire. - commenta Alex Hole, Vice Presidente e General Manager di Samsung Electronics Europe - Per gli inserzionisti, la possibilità di accedere alle manifestazioni sportive più amate rappresenta un’importante opportunità per entrare in contatto con gli spettatori che seguono gli eventi sportivi più significativi nell’ambiente FAST.”

"Samsung è entusiasta di aggiungere il canale di FIFA+ alla crescente offerta sportiva di Samsung TV Plus sulle Samsung TV e i dispositivi Galaxy. – conclude Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus – Il lancio a livello globale di una ricca serie di contenuti FIFA+ rappresenta un importante valore aggiunto per i nostri clienti, che in occasione della FIFA Women's World Cup 2023™ potranno anche assistere a ciò che segnerà il prossimo emozionante capitolo del campionato femminile”.