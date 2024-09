Inside Out 2, è arrivato su Disney+ il film d' animazione con il maggior incasso di sempre

Il film Disney e Pixar Inside Out 2, il titolo d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi, è arrivato su Disney+ oggi 25 settembre. Certificato come “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes™ e celebrato dalla critica come “perfezione assoluta, esilarante” (Jazz Tangcay, Variety) e “un'esperienza indimenticabile” (Landon Johnson, Awards Watch), l'attesissimo e commovente sequel ha già dimostrato di essere un blockbuster di successo. Inside Out 2 è il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi, avendo raggiunto più velocemente il miliardo di dollari a livello globale ed è attualmente l'ottavo film che ha incassato di più nella storia del box office mondiale, mentre in Italia è il quarto film con il più alto incasso di tutti i tempi (dati Cinetel).

Il film Inside Out 2 torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci sono Stella Musy (Gioia), Melina Martello (Tristezza), Paolo Marchese (Rabbia), Daniele Giuliani (Paura), Veronica Puccio (Disgusto), Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia), Federico Cesari (Imbarazzo), Sara Ciocca (Riley) e Stash (Lance Slashblade).

È stata annunciata oggi anche la promozione a tempo limitato di Disney+: fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 1,99 al mese per tre mesi visitando www.disneyplus.com.

