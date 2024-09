In arrivo una nuova veste grafica di TIMVISION. Più User Friendly e ricca di contenuti Esclusivi

Il background diventa blu per mettere maggiormente in risalto i contenuti; l’homepage è più user friendly, evidenzia le novità e i contenuti esclusivi di TimVision e dei partner per una scelta più rapida; il menu consente l’accesso diretto alla sezione Store, per acquistare o noleggiare a pochi mesi dall’uscita in sala i grandi successi cinematografici e la sezione Intrattenimento cambia in Show per non perdere neppure una puntata delle serie e dei programmi TV più amati.

TimVision è la piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, un aggregatore di contenuti che offre l’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale grazie a partnership con i principali player del settore (Disney+, Netflix, discovery+, Amazon Prime, Infinity+).

La nuova veste grafica sarà rilasciata gradualmente, fino al 30 settembre, sul decoder TimVision Box e tutti i device compatibili (Smart TV – Android e iOS Mobile, Fire TV, PC, Xbox e WEB). La sezione Sport con le Eurosport News offre clip e highlights sempre aggiornati sul mondo sportivo. La funzionalità Multilive permette di guardare i canali preferiti in contemporanea (fino a 4). Profili personalizzati per ogni membro della famiglia, fino a un massimo di 10, per avere sempre a portata di mano quello che più interessa. E per i bambini il profilo Kids, che garantisce uno spazio protetto e sicuro con contenuti raccomandati fino a sei anni grazie al Parental Control.

Il TimVision Box è già pronto per lo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 senza bisogno di cambiare televisore. Grazie al TimVision Box Atmosphere, la tua TV non sarà più come prima con la qualità visiva in 4k, il sistema audio integrato Bang&Olufsen e l’effetto spaziale immersivo Dolby Atmos.

Prosegue fino al 28 settembre la promozione dedicata all’offerta TimVision Calcio e Sport: TimVision con DAZN, Disney+ e Infinity+: tutti i contenuti di TimVision, DAZN con tutta la Serie A Enilive e la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL, gli sport da combattimento con boxe e UFC e molto altro; tutto il catalogo di Disney+ e l’intrattenimento di Infinity+. Un unico pacchetto in promozione a 19,99€/mese per i primi 3 mesi, poi 34,99€/mese (abbonamento annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità, con addebito in bolletta TIM o, per attivazioni da mobile, su credito telefonico attivando il servizio TIM Ricarica Automatica).