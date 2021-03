Ci siamo nuovamente, Digital-Forum.it di nuovo attivo. Merci à tous!.

Due settimane dopo l'inatteso e imprevisto stop avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 Marzo causato dall'incendio avvenuto al datacenter OVH di Strasburgo a cui è seguito un lungo processo di analisi dei danni e restauro della rete di collegamento da parte del provider francese, possiamo finalmente annunciare che

Tutto lo staff del forum guidato come sempre dal nostro ERCOLINO vi aspetta già da adesso su https://www.digital-forum.it con tutti i dibattiti sulle vicende del mondo della tv digitale e non solo. Vi ricordo che è possibile inserire anche qui su https://www.digital-news.it in fondo ad ogni singola news un commento stimolando così la discussione e il confronto.