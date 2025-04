eCLUTCH arriva su tivùsat: 6 nuovi canali satellitari dedicati a eSport, gaming e padel

Una grande novità sbarca sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat: per la prima volta in Italia, gli appassionati potranno accedere ai canali eCLUTCH. Questa nuova offerta porta sulla TV contenuti dedicati al mondo dell'e-Sport, del gaming e del padel. L'offerta eCLUTCH su tivùsat comprende 6 canali, disponibili sulla piattaforma satellitare con una piccola sottoscrizione mensile (2,99 Euro al mese).

I canali sono già operativi e sono stati inseriti nella numerazione LCN di tivùsat dalla posizione 250 alla 255. Questa nuova offerta rappresenta un passo significativo per tivùsat, arricchendo il proprio catalogo con contenuti innovativi e di tendenza, portando l'emozione dell'eSport, del gaming e del padel direttamente nelle case degli spettatori italiani via satellite.



Il bouquet di canali offre una varietà di contenuti per soddisfare diverse passioni:

eCLUTCH Live - Offre eSport senza sosta, con i titoli più importanti e le competizioni più emozionanti. Grazie alla qualità ad alta definizione e alla tecnologia di trasmissione satellitare, offre un'esperienza visiva di alto livello ai fan di tutto il mondo. Legato a tutti i generi di eSport, eCLUTCH Live offre giochi dal vivo, campionati e tornei che mettono in palio poste molto alte. La sua interfaccia intuitiva e l'accesso multipiattaforma prevedono una possibile fruizione su TV, dispositivi mobili e piattaforme web, rendendo ogni momento emozionante e facilmente accessibile.





Per poter accedere ai canali eCLUTCH su tivùsat, gli utenti devono essere in possesso di un impianto satellitare orientato su Hotbird 13°EST, un decoder o CAM tivùsat certificati e abilitati alla visione dei canali eCLUTCH, con il software aggiornato. È inoltre necessaria una smartcard tivùsat attiva e inserita nel dispositivo.



La procedura di attivazione dei canali eCLUTCH su tivùsat richiede di sintonizzarsi sul canale 250 per visualizzare e prendere nota della propria smartcard virtuale. Successivamente, è necessario accedere al sito web di eCLUTCH (https://eclutch-tivutv.eclutch.tv/subscribe) e seguire la procedura di attivazione, associando la smartcard virtuale al proprio account eCLUTCH. Per l'acquisto e la prima associazione è necessaria una connessione internet, mentre per la sola visione è sufficiente il dispositivo tivùsat connesso all'impianto satellitare. Dopo l'attivazione, risintonizzandosi sul canale 250, la visione sarà abilitata, con la possibilità di un'attesa fino a 30 minuti.



I canali eCLUTCH su tivùsat sono canali satellitari opzionali editi da eCLUTCH, e le informazioni sul servizio e le condizioni di accesso dipendono direttamente da eCLUTCH. Prezzi, piani di abbonamento e dispositivi supportati sono disponibili sul sito di eCLUTCH.

