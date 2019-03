MasterChef Italia All Stars in prima visione in chiaro su TV8

Un nuovo linguaggio, nuovi personaggi e un nuovo modo di fare cucina in tv: fin dalla prima edizione MasterChef ha contribuito a trasformare un piatto in un vero show televisivo. Negli anni, migliaia di semplici appassionati hanno tentato di entrare nel nuovo tempio della cucina italiana e solo i più promettenti hanno varcato la sua porta, affrontando numerose sfide per aggiudicarsi il titolo finale.

Al via da mercoledì 27 marzo alle 21.15 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e in HD solo su Sky canale 121) la prima edizione speciale del cooking show dei record: MASTERCHEF ALL STARS ITALIA. I 16 migliori protagonisti di tutte le passate edizioni del programma – prodotto da Endemol Shine Italy per Sky – avranno una seconda chance: quattro appuntamenti da non perdere per aggiudicarsi il titolo di primo MasterChef All Star italiano.

Sarà l’occasione per ritrovare alcuni tra i veterani del talent: i personaggi, tra i più amati dal pubblico nelle rispettive edizioni, dopo il proprio percorso nella Masterclass hanno potuto approfondire la passione per la cucina con diverse esperienze lavorative diverse tra loro. C’è chi ha aperto un ristorante, chi è diventato chef, chi ha intrapreso una carriera televisiva e chi ha portato i suoi piatti sui social diventando un influencer. Ora, più forti e consapevoli, tornano tutti di fronte ai giudici per la sfida delle sfide: una gara appassionante in quattro puntate speciali, che si svilupperà con un meccanismo particolare ed elettrizzante, al termine delle quali verrà eletto il primo MasterChef All Stars d’Italia.

A giudicare gli aspiranti al titolo i due veterani della giuria di MasterChef: Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. In ogni puntata sono affiancati da un giudice ospite: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e Giorgio Locatelli. In sfida – dopo anni di lavoro e progetti personali arrivano più forti e consapevoli di fronte ai giudici i più talentuosi: Danny D’Annibale (prima edizione), Anna Lupi (prima edizione), Maurizio Rosazza Prin (seconda edizione), Ivan Iurato (seconda edizione), Marika Elefante (seconda edizione), Daiana Cecconi (seconda edizione), Paola Galloni (seconda edizione), Almo Bibolotti (terza edizione), Michele Cannistraro (terza edizione), Simone Finetti (quarta edizione), Alida Gotta (quinta edizione), Maradona Youssef (quinta edizione), Rubina Rovini (quinta edizione), Dario Baruffa (quinta edizione), Loredana Martori (sesta edizione) e Alberto Menino (settima edizione).

Nella prima puntata i concorrenti incontreranno i loro avversari: stima, entusiasmo, ma anche vecchie ruggini e nuovi modi di affrontare la gara renderanno ancora più difficile lavorare fianco a fianco ai fornelli. Lo sliding doors della prima puntata sarà una sfida in 45’ che avrà al centro della scena una grande porta che determinerà, con la sua apertura - o meno - le sorti dei concorrenti. I giudici saranno impegnati in un assaggio al buio, degustando i piatti preparati dai cuochi senza conoscere chi li ha realizzati. Un modo per giudicarli mettendo da parte il percorso che i concorrenti hanno alle spalle, così da riconoscere se, oggi, sono o no all’altezza di indossare il grembiule di MasterChef All Stars. Solo per chi sarà in grado di preparare un piatto degno di un ristorante stellato si riapriranno le porte della Masterclass.

Da sempre MasterChef Italia è attivo nel campo del charity e della social responsability: il premio in palio per il vincitore di MasterChef All Stars è di 100.000 euro e sarà interamente devoluto a Liberamensa, l’associazione che, dal 2008, si occupa di offrire opportunità di reintegro ai detenuti del carcere di Torino attraverso la formazione e il lavoro, in carcere e fuori, con attività che comprendono, tra le altre, servizi di catering, gastronomia e un panificio.

MONDO MASTERCHEF: PLASTIC FREE, ECO-FRIENDLY E ZERO SPRECHI - Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

L’approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky - Un Mare Da Salvare per l’eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.

Inoltre, grande attenzione anche alla lotta agli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

SPONSOR E PARTNER - MasterChef All Stars e MasterChef Italia sono realizzati con la collaborazione di numerose aziende quali Electrolux, Barilla, Coop, Amadori, Soffass, Petti, San Benedetto, Campari, Rummo, Parmareggio, Ortomio, Olio Piave, Ballarini Zwilling, Siggi, Grohe, CIS – Compagnia Italiana Sale, Aceto Fini, Ferrari Cantine, NH Hotel, Tagliabene, Acquarello. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef.

Per seguire tutti gli aggiornamenti social sul mondo MasterChef Italia