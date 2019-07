Sky Sport Collection, le migliori produzioni originali adesso sul canale 205

Lo Sport è fatto di storie e Sky Sport grazie ai suoi talent (in primis Federico Buffa, Giorgio Porrà e Matteo Marani), nel corso degli ultimi anni sviluppato molto l'uso dello storytelling applicato al racconto della discliplina sportiva attraverso la messa in onda tante produzioni originali, che uniscono alla cronaca della gara in oggetto (in alcuni casi con le voci direttamente tratte dalle telecronache dell'epoca) anche una ricostruzione curata e puntuale del contesto storico, politico e sociale in cui questo è avvenuto tracciandone al telespettore che l'ha vissuta, o che ancora non era nato, un quadro non solo sportivo ma anche culturale e dunque istruttivo.

In attesa della ripresa della nuova stagione sportiva ha deciso di riproporre il meglio del proprio archivio su un canale dedicato chiamato Sky Sport Collection disponibile da ieri alla posizione 205 per i clienti abbonati alla piattaforma satellitare o via fibra.

Queste le proposte in onda in questa prima settimana di programmazione: