Serie A, Sampdoria - Juventus e Brescia - Sassuolo (diretta esclusiva Sky Sport)

Mercoledì 18 dicembre ,torna in campo la Serie A TIM 2019/2020 con due match. Alle 18.55, l’anticipo della 17^giornata Sampdoria-Juventus, live su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Le altre partite del 17° turno si disputeranno tra venerdì 20 e domenica 22 dicembre, fatta eccezione per Lazio-Verona, in programma mercoledì 5 febbraio, a seguito dell’impegno di Juventus e Lazio nella Supercoppa italiana.

LA PRESENTAZIONE - La Juventus, che nell'ultimo turno di campionato ha agganciato l'Inter grazie alla vittoria sull'Udinese e al pareggio dei nerazzurri a Firenze, dovranno fare attenzione alla partita di Marassi. Non solo perché la Samp è galvanizzata dalla vittoria nel derby, ma anche perché i precedenti non sorridono ai bianconeri. L'ultimo incontro di Serie A tra Juventus e Sampdoria, infatti, è terminato 2-0 per i liguri: i campioni d'Italia non restano due gare di fila senza segnare contro i blucerchiati dalla stagione 1995/96. Ma non finisce qui, perché la squadra ora allenata da Ranieri ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro la Juventus: non arriva a tre di fila in casa contro i bianconeri dalla fine degli anni '50 (1959).

La Sampdoria, reduce dalla vittoria nel derby contro il Genoa grazie alla rete di Gabbiadini, ha reagito ai due ko consecutivi contro Cagliari e Parma, risalendo la classifica. L'ultimo posto è solo un ricordo, così come la zona retrocessione, per il momento, si trova due punti più in basso. Tuttavia la squadra di Ranieri dovrà cercare una certa continuità, perché non infila due successi consecutivi mantenendo la porta inviolata da settembre 2018. Inoltre, nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta i blucerchiati avevano collezionato 15 o meno punti dopo la prime 16 partite stagionali di Serie A: nel 1998/99 (15 punti anche in quel caso), torneo terminato con la retrocessione. E se la Samp dovesse segnare, allora per la Juve potrebbe diventare difficile, dal momento che nessuna squadra ha perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto alla Sampdoria in questo campionato (tre), mentre solo l’Atalanta (11) ne ha guadagnati di più della Juventus (10) una volta andata sotto nel punteggio. I bianconeri, però, guardano con un sorriso al calendario, poiché non hanno mai perso nelle ultime 13 partite di Serie A disputate di mercoledì (11V, 2N) ed hanno mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide (sei reti incassate in totale nel parziale). Quella di Marassi potrebbe essere una serata storica per Sarri, il quale potrebbe centrare la vittoria numero 100 in Serie A. Arrivasse in questa gara, sarebbe nella sua partita numero 169. E tra gli allenatori che hanno esordito nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima delle 185 (Carlo Ancelotti).

Sempre stasera, alle 20.45, si gioca Brescia-Sassuolo, recupero della 7^ giornata, in diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport 484.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

