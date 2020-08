Fare impresa in Italia? Sky TG24 racconta le difficoltà di investire e crescere

Il labirinto dei ricorsi, le tenaglie della burocrazia, le regole incerte che cambiano in corsa. Fare impresa e investire in Italia può rivelarsi un percorso costellato di ostacoli, una partita in cui le regole del gioco non sono chiare e spesso mutano. Sky TG24 approfondirà questo tema con il ciclo di approfondimenti “L’impresa di fare impresa”.

Il ciclo prenderà il via, giovedì 6 agosto, alle 21, con “L’impresa di Fare impresa - Il caso Ilva”, una vicenda paradigmatica del mai risolto conflitto tra decisioni dei giudici e vita delle imprese. Un conflitto che, nel caso del colosso siderurgico, è finito per ben tre volte davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a trovare un difficile punto di equilibrio tra diritto al lavoro, diritto alla salute e diritto all'ambiente.

Altri appuntamenti saranno poi proposti da settembre. Il filo rosso che unirà le storie narrate sarà il racconto degli impedimenti che devono fronteggiare le imprese in Italia: i tempi incerti della giustizia, spesso prolungati dalla grande mole di ricorsi che è possibile presentare durante gli atti amministrativi o in giudizio, l’incertezza delle regole sugli appalti, sempre suscettibili di modifiche, anche in corsa, gli ostacoli e i rallentamenti dovuti alla burocrazia, che dilatano i tempi per intraprendere molte iniziative d’impresa. Temi su cui è importante riflettere per immaginare l’Italia del futuro.

A cura di Diletta Giuffrida e Silvia Barocci, lo speciale “L’impresa di fare impresa – Il caso Ilva” vede la partecipazione di Gianfranco Amendola,ex magistrato e docente di Diritto Penale dell’ambiente all’Università La Sapienza, Valerio D’Alo, segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Emanuele, avvocato di ArcelorMittal socio dello studio Cleary Gottlieb, ed esperto in contenziosi internazionali, Marco Leonardi, professore di Economia Politica all’Università Statale di Milano e consigliere del Mef per il caso Ilva, Claudio Marangoni presidente della sezione Impresa del Tribunale di Milano e presidente del Collegio Ex Ilva, Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink Taranto e Lucia Morselli, amministratore delegato di ArcelorMittal.

Lo speciale “L’impresa di fare impresa – Il caso Ilva” sarà disponibile anche sul sito SkyTg24.it e On Demand.

