3 derby su Sky Sport, Lazio-Roma, Inter-Juve e Liverpool-Manchester United

Tra Italia e Inghilterra. Brexit o non Brexit. Nessuno spostamento, non è consentito, ma se è sul divano… yes, wekeend! Da venerdi a domenica, un calendario fitto di eventi e partite, con un quasi inedito venerdi sera, e un clamoroso positicipo della domenica. Lazio-Roma, Liverpool-Manchester United e Inter-Juventus. Non saranno tutti confronti cittadini sulla carta, ma – oltre a quello della capitale - siamo davanti a sua maestà il derby d’Inghilterra, e sua imprevedibilità il derby d’Italia.

Conte affronta il suo passato, ma in panchina dall’altra parte -e questa volta- non c’è un avversario qualunque. Che il rivale sia il passato o il tempo che nei progetti scorre inesorabile, l’occasione è ghiotta. L’inter è davanti in classifica e ha iniziato il 2021 zoppicando più del previsto. Insomma è in cerca di quella miccia in grado di accendere il fuoco sacro della stagione. Praticamente all’opposto di Pirlo, che dalla batosta contro la Fiorentina pre natalizia ha ingranato la marcia giusta, e sembra non mollarla più.

Se Juve-Inter è il derby d’Italia, Liverpool-United è quello d’Inghilterra. Una rivalità paragonabile a quella nostrana, tant’è vero che i due club non si parlano più, nemmeno per fare affari di mercato. Insomma, quando si parla di football inglese, è "LA" partita, per non parlare del fatto che si tratta del primo scontro diretto in testa alla classifica. Se vince lo United, scappa. Se vince il Liverpool, aggancia. Se pareggiano... City Leicester ed Everton, sono già pronti a sfruttare l’occasione.

Ma prima di tutti, e prima di tutto, sarà derby di Roma. Con la squadra di Inzaghi che finora ha sempre fatto bene nei big match, e che -a detta proprio del suo allenatore- ha già gli occhi della tigre. Basteranno contro una Roma in serie positiva da 4 giornate, trascinata dalla coppia Pellegrini–Mkhitaryan?

Venerdì 15 gennaio

Lazio-Roma, ore 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Domenica 17 gennaio