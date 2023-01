Marzio Perrelli: «Sky Sport da 20 anni un punto di riferimento dello Sport italiano»

Nella Casa dello Sport di Sky arriva un altro grande evento: il Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby. Dal 4 febbraio al 18 marzo: oltre un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle Nazionali europee. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Italia, Francia (detentrice del trofeo), Inghilterra, Galles, Irlanda e Scozia sono pronte a dare il via ad un’altra attesissima edizione, dove non mancheranno emozioni, gioco e spettacolo. Riflettori puntati in particolare sulla Nazionale Italiana: tutti gli incontri saranno live su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8, con studi pre e post partita dedicati.

Alla conferenza stampa di presentazione, hanno preso la parola Marzio Perrelli (Executive Vice President Sky), Giovanni Malagò (Presidente CONI), Marzio Innocenti (Presidente FIR, Federazione Italiana Rugby), Vito Cozzoli (Presidente/AD Sport&Salute), Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale), Diego Dominguez (Talent Sky), in collegamento dal ritiro a Verona Michele Lamaro (Capitano Italia), Kieran Crowley (CT Italia), Massimo Brunello (Capo Allenatore Italia U20), Giovanni Quattrini (Capitano Italia U20).

Tutto il torneo sarà raccontato con la passione e la competenza della squadra rugby di Sky Sport: Francesco Pierantozzi, con Federico Fusetti e Andrea De Rossi, al commento delle partite dell’Italia, con Moreno Molla inviato al seguito della Nazionale. Diego Dominguez - il miglior marcatore Azzurro di tutti i tempi, uno dei 7 giocatori al mondo che ha segnato più di 1000 punti a livello internazionale - sarà ospite fisso degli studi pre e post partita condotti da Davide Camicioli. Oltre a loro, anche Paolo Malpezzi e Alessandro Moscardi.

Il racconto editoriale sarà come sempre affiancato da una tecnologia all’avanguardia, in grado di esaltare ogni attimo di gioco e le performance degli atleti, con le partite in casa dell’Italia osservate da ben 24 telecamere, compresa la “RobiCam”, una speciale telecamera per riprese dall’alto, in grado di aggiungere ulteriore pathos alle emozioni del match.

Massima copertura anche sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, #SkyRugby), oltre che sul sito skysport.it, con un’area dedicata, in versione ottimizzata per tutti i device mobili. Ampio spazio alla Nazionale con i live blogging dei match, le voci dei giocatori e tutti i video, dal raduno fino ai post partita.

Primo impegno dell’Italia domenica 5 febbraio, contro i campioni in carica della Francia. Diretta del match alle ore 16 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Ne ha parlato, Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia con la responsabilità per i canali Sport dell’acquisizione dei diritti e la gestione editoriale e produttiva:

«La Casa dello Sport non è un claim, non è uno slogan pubblicitario, è un impegno, una realtà che tutti giorni portiamo avanti grazie all’impegno e la passione del team dei tutti i colleghi verso tutti i nostri abbonati. Il Rugby a giusto titolo trova il suo spazio all'interno di questa offerta e l’impegno degli azzurri nel prestigioso torneo del 6 Nazioni è inevitabilmente uno dei eventi top della stagione della palla ovale su Sky. Quello che è appena iniziato sarà un anno molto importante perché oltre alla copertura integrale del 6 Nazioni avremo la Coppa del Mondo di Rugby, uno degli eventi più rilevanti in assoluto nel pianeta che si svolgerà in Francia dall’8 Settembre al 28 Ottobre ed anche in quel caso avremmo i diritti tv per la totalità delle partite, questo ci rende molto felici e pronti a sostenere i nostri azzurri anche nella rassegna iridata.»

Tra qualche mese festeggierete i primi 20 anni di racconto.

«Per Sky Italia il 2023 rappresenta un importante anniversario. Sono vent'anni che Sky Sport è un punto di riferimento dello Sport italiano sia considerando la quantità di eventi che noi mandiamo in onda sia della qualità delle competizioni on air. Mi piace sempre sottolineare il nostro costante impegno alla ricerca di generare valore aggiunto a tutto lo sport italiano è multidisclipinare. La nostra visione dello sport ci porta ad essere sinergici alle varie federazioni, alle leghe, alle singole società, agli atleti, non solo limitandosi a trasmettere la partita, la gara, il singolo torneo. Questo contribuisce a creare un sistema attorno all'evento che secondo noi aggiunge valore non solo ai nostri clienti ma allo sport in generale. Siamo tra i più grandi investitori nello sport in Italia e credo che questo aiuti anche la pratica dello Sport non solo la fruizione televisiva.»

E poi con lo Sky Touch il racconto diventa ancora più coinvolgente

«Lo “Sky Touch” ormai i nostri abbonati ce lo riconoscono come elemento non trascurabile nella narrazione degli eventi. Con Sky Touch vogliamo rappresentare l’investimento che l’azienda fa in tecnologia e in talento, la prima riguarda studi moderni, grafiche innovative e affidabilità nella trasmissione lasciando sempre al cliente se seguire i nostri programmi tra il tradizionale satellite oppure (già da oltre 12 anni) con uno streaming di qualità ed efficienza. Il secondo aspetto invece prende in esame l’aspetto editoriale, quindi non solo il nostro team di giornalisti sotto la guida di Martina Maestri (direttore di Sky Sport 24) che coordina tutta la squadra, ma anche i talent come ad esempio il grande Diego Dominguez personaggio riconoscibile e competente nel mondo del rugby che racconterà da vicino le sensazioni che lui ha vissuto in prima persona poco tempo fa.»

Dopo gli ottimi risultati c’è speranza perchè il livello dell’Italrugby cresca?

«So che il 2022 è stato un anno molto buono per lo sport italiano, ho sentito più volte il presidente del CONI Malagò, dire che era stato un anno particolare. All'interno delle tante gioie dello Sport italiano degli scorsi mesi, la vittoria dell’Italrugby per la prima volta nella storia a Cardiff è stato uno dei momenti più eccezionali per l'emotività, la gioia, e anche la sorpresa per come è arrivata la rimonta. Dal 21 a 22 per noi in Galles dobbiamo ripartire per nuovi obiettivi e quindi un grande in bocca al lupo agli azzurri e buon rugby a tutti su Sky Sport»

Inviato alla sede di Sky Italia - Milano Santa Giulia

Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)