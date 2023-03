Sky Extra offre abbonamento Apple TV+ per i primi 3 mesi senza costi

Sky Extra ti offre Apple TV+ per i primi 3 mesi senza costi. Puoi richiedere l’offerta all'interno della tua area Fai da Te del sito Sky.it fino al 7 giugno. Con Apple TV+ hai tantissime produzioni Apple Original premiate e amate da pubblico e critica. Per sottoscrivere l’offerta è necessario creare un ID Apple oppure utilizzare quello già in tuo possesso, ti basterà seguire i prossimi passaggi.

Se al tuo ID Apple è già associato un abbonamento Apple TV+ attivo, sarà necessario attenderne la scadenza per poter usufruire dell’offerta. Ricordati di completare l’attivazione dell’offerta entro il 7 luglio, associandola al tuo ID Apple. Al termine dei primi 3 mesi, salvo tua disdetta, l’abbonamento a Apple TV+ si rinnoverà automaticamente di mese in mese al prezzo di listino (attualmente pari a 6,99€ al mese). Potrai disdire l’abbonamento in qualunque momento senza alcun costo.​

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Chi può richiedere l’Offerta Sky e Apple TV+?

L’Offerta è sottoscrivibile da tutti i clienti con un contratto di abbonamento Sky residenziale, in stato attivo e in regola con i pagamenti, con un decoder Sky Q (ad esempio Sky Q Black, Sky Q Platinum, Sky Q via internet) o con Sky Glass. L’Offerta non è invece sottoscrivibile dai clienti che sono titolari di un contratto di abbonamento Sky per l’offerta “Prova Sky Q”.

Quanto tempo ho per poter aderire all’Offerta Sky e Apple TV+?

L’offerta Sky e Apple TV+ è valida dal 2/03/2023 al 7/06/2023. Al termine di questo periodo non ti sarà più possibile richiederla. Dopo averla richiesta hai tempo fino al 7/07/2023 per completare l’attivazione e usufruire dei 3 mesi di Apple TV+ senza costi aggiuntivi.

Ho già un account Apple ID, posso attivare ugualmente l’offerta?

Sì, potrai attivare l’Offerta Sky e Apple TV+, associando a tale offerta il tuo account Apple ID già esistente. Se sul tuo account Apple ID non hai un abbonamento Apple TV+ attivo, puoi richiedere l’offerta selezionando il tasto “Procedi” in questa pagina e seguendo tutti i passaggi proposti. Se sul tuo account Apple ID hai un abbonamento Apple TV+ attivo, sarà necessario attenderne la scadenza per poter usufruire dell’offerta. Per maggiori informazioni sulla gestione del tuo abbonamento puoi visitare https://www.apple.com/it/apple-tv-plus/.

Perchè devo inserire il metodo di pagamento per completare l’attivazione sul sito di Apple TV+?

Pur inserendo un metodo di pagamento non ti verrà addebitato alcun costo per i primi 3 mesi dall’attivazione dell’abbonamento Apple TV+. A partire dal 4° mese, l’abbonamento Apple TV+ si rinnoverà tacitamente di mese in mese a pagamento e il relativo corrispettivo, attualmente pari a 6,99€ al mese, verrà addebitato da Apple direttamente sul metodo di pagamento che gli hai fornito quando hai completato l’adesione e l’attivazione. Potrai disdire l’abbonamento Apple TV+ in qualunque momento anche durante i primi 3 mesi di offerta con Sky e in questo caso l’abbonamento si disattiverà in automatico al termine di tale periodo.

Cosa fare se durante l’associazione delle credenziali mi appare il seguente messaggio “Per continuare, devi aggiornare il tuo account eseguendo l’accesso su un dispositivo iOS 12 o versioni successive oppure su appleid.apple.com”?

Se hai un dispositivo Android oppure un dispositivo iOS con una versione non aggiornata potrebbe apparirti questo messaggio di errore quando lanci l’applicazione Apple TV+ presente su Sky e segui le indicazioni a schermo. Per procedere, dovrai andare su appleid.apple.com e seguire tutti i passaggi (inserimento credenziali Apple, inserimento del codice di verifica, verifica del metodo di pagamento, abilitazione dell’autentificazione a due fattori, verifica del tuo numero di telefono, accettazione dei Termini e condizioni). Eseguiti tutti questi passaggi, potrai ritornare davanti alla tua TV e inserire nuovamente il tuo ID Apple e password. Per maggiori dettagli sui passaggi da seguire vai su: sky.it/info-appletvplus

Da quando decorrono i 3 mesi durante i quali posso fruire di Apple TV+ senza costi aggiuntivi sul mio abbonamento Sky?

Il periodo di 3 mesi durante il quale potrai fruire di Apple TV+ senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento Sky decorre dal momento in cui hai attivato l’offerta con il tuo Apple ID.

Cosa succede dopo i primi 3 mesi?

Al termine dei primi 3 mesi, l’abbonamento Apple TV+ si rinnoverà tacitamente di mese in mese al prezzo di listino in vigore attualmente pari a 6,99€ al mese. Potrai disdire l’abbonamento Apple TV+ in qualunque momento, anche durante i primi 3 mesi (e in questo caso, l’abbonamento si disattiverà in automatico al termine dei primi 3 mesi).

Come posso disdire l’abbonamento Apple TV+?

Potrai disdire il tuo abbonamento Apple TV+ direttamente dalla seziona Abbonamenti nella tua area personale Apple TV+. Per maggiori informazioni puoi contattare AppleCare o visitare: https://www.apple.com/it/support/products/.