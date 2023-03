Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Portogallo, Formula E Brasile, Ferrari Challenge Valencia

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la partenza della MotoGP e un totale di 3 appuntamenti in pista con Formula E e Ferrari Challenge.

Fino a domenica 26 marzo, tutti all’Autodromo International do Algarve per il Gran Premio del Portogallo di MotoGP: la gara della top class è in programma domenica alle 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Alle 11 appuntamento con la prima MotoGP Rider Fan Parade: tutti i piloti della top class saranno coinvolti in una parata sulla pista portoghese per salutare gli spettatori presenti sulle tribune prima delle interviste di rito. Sempre domenica, dalle 10.40 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 12 il via della Moto3 e alle 13.15 la Moto2. Si inaugura inoltre in Portogallo il nuovo formato delle Sprint Race,che si correranno sabato pomeriggio in tutti i GP della stagione, con le qualifiche in programma al mattino dopo la terza sessione di prove libere.

Nello stesso weekend, da non perdere su Sky anche la Formula E, con l’ePrix di San Paolo in Brasile, e il Ferrari Challenge a Valencia, in Spagna.

Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

MOTOGP DEL PORTOGALLO

LIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW:

Sabato 25 marzo

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP– anche in chiaro su TV8

Ore 12.40: Paddock Live – anche in chiaro su TV8

Ore 13.30: Paddock Live – anche in chiaro su TV8

Ore 13.45: qualifiche Moto3 – anche in chiaro su TV8

Ore 14.45: qualifiche Moto2 – anche in chiaro su TV8

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race – anche in chiaro su TV8

Ore 16: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

FORMULA E: E-PRIX DI SAN PAOLO

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW

Sabato 25 marzo

Ore 13.40: qualifiche Round 6 – Sky Sport Arena

Ore 17.45: pre gara - Sky Sport Uno

Ore 18: gara Round 6 - Sky Sport Uno

Ore 19: post gara - Sky Sport Uno

FERRARI CHALLENGE

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Sabato 25 marzo

Ore 14.05: pre gara Trofeo Pirelli

Ore 14.20: Trofeo Pirelli Gara 1

Ore 15.15: pre gara Coppa Shell

Ore 15.30: Coppa Shell Gara 1

Domenica 26 marzo