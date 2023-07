Mondiali di Nuoto 2023: calendario e programma gare, un sogno azzurro da vivere su Sky

Dal 14 al 30 luglio in diretta su Sky e in streaming su NOW i Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Occhi puntati non solo su Gregorio Paltrinieri. Nella nazionale azzurra più forte di sempre dopo il record di medaglie al Mondiale di Budapest e l’indimenticabile Europeo di Roma, i nuotatori italiani proveranno a confermarsi super potenza mondiale. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA. Ma non solo loro: attese per Simona Quadarella, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo e tanti altri, con grandi aspettative per le staffette veloci.

Nell’anno preolimpico il Mondiale in vasca lunga rappresenta l’evento più importante del 2023 e vedrà al via tutte le stelle del nuoto per le prove generali a cinque cerchi. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi, con i maestri cinesi e i nostri italiani con – tra gli altri - i giovanissimi Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che dopo i successi europei sono pronti al salto di fronte alla platea mondiale. Non mancheranno gli spettacolari tuffi dalle grandi altezze e le scenografiche esibizioni delle atlete e degli atleti del nuoto artistico. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere con una Nazionale di campioni: da Gregorio Paltrinieri al campione europeo Domenico Acerenza, una squadra italiana super competitiva anche nel settore femminile con le 10km che daranno il pass diretto per Parigi agli atleti che saliranno sul podio.

Infine, per la pallanuoto, dal 16 al 29 luglio di scena ai Mondiali di Fukuoka anche Settebello e Setterosa. La squadra maschile, che ha vinto per ben quattro volte il titolo iridato (l’ultima nel 2019), nel girone di qualificazione se la vedrà con Francia, Canada e Cina. Brasile, Sudafrica e Grecia invece le avversarie delle ragazze.

Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le interviste live a caldo durante la diretta delle gare, ma sarà pronto a intervenire con notizie e aggiornamenti su Sky Sport 24 facendoci immergere nella realtà giapponese tra innumerevoli curiosità.

Nel corso della giornata studi di approfondimento condotti da Sara Benci con giornalisti e numerosi ospiti. Nei giorni delle gare di nuoto in vasca avremo anche la presenza fissa di Luca Dotto nella già ricca squadra di talent Sky. Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport.

I commenti dei match saranno arricchiti dalla squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il nuoto, Costanza Fiorentini per il nuoto artistico, Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i tuffi, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti live su Sky Sport 24.

Nuoto : Riccardo Re con al commento tecnico Cristina Chiuso

: Riccardo Re con al commento tecnico Cristina Chiuso Nuoto in acque libere : Luigi Vaccariello con al commento tecnico Cristina Chiuso

: Luigi Vaccariello con al commento tecnico Cristina Chiuso Nuoto artistico : Francesca Zambon con al commento tecnico Costanza Fiorentini

: Francesca Zambon con al commento tecnico Costanza Fiorentini Tuffi : Andrea Voria con al commento tecnico Francesca Dallapè

: Andrea Voria con al commento tecnico Francesca Dallapè Tuffi dalle grandi altezze : Andrea Voria con al commento tecnico Tommaso Rinaldi

: Andrea Voria con al commento tecnico Tommaso Rinaldi Pallanuoto: Daniele Barone ed Ettore Miraglia, con al commento tecnico Maurizio Felugo e Leonardo Binchi

Venerdì 14 luglio

Ore 2: Nuoto Artistico – Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi - Trampolino 1 metro Femminile, Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW Ore 5: Nuoto Artistico – Solo Maschile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 8: Nuoto Artistico – Duo Gr. B Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 8 : Tuffi - Trampolino 1 metro Maschile, Sky Sport Arena e NOW (dalle 9.40 su Sky Sport Summer)

: Sky Sport Arena e NOW (dalle 9.40 su Sky Sport Summer) Ore 10.50: Nuoto Artistico – Duo Gr. A Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

Sabato 15 luglio

Ore 1: Acque Libere – 10 km Femminile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 2: Tuffi - Trampolino 3 metri Maschile, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 3: Nuoto Artistico – Routine acrobatico, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Action e NOW Ore 5.30: Tuffi - Trampolino 10 metri sincro mix, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 7: Nuoto Artistico – Duo mix Tecnico, Sky Sport Summer, Sky Sport Area e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Area e NOW Ore 8.30: Tuffi – Finale Trampolino 1 metro Femminile, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 11: Tuffi – Finale Trampolino 3 m. Maschile Sincro, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico–Finale Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer, NOW

Domenica 16 luglio

Ore 1: Acque Libere – 10 km Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Nuoto Artistico - Squadre Tecnico, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Action e NOW Ore 3.15: Tuffi – Piattaforma 10 metri Femmineile Sincro, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 7.30: Tuffi – Finale Trampolino 1 metro Maschile, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 9: Pallanuoto Femminile – Italia-Argentina, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 9.30: Nuoto Artistico – Finale Duo Mix Tecnico, Sky Sport Arena e NOW (dalle 10.15 su Sky Sport Summer)

Sky Sport Arena e NOW (dalle 10.15 su Sky Sport Summer) Ore 11: Tuffi – Finale 10 metri Femminile Sincro, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico – Finale Duo Tecnico, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 13.30: Pallanuoto Femminile – Ungheria-Canada, Sky Sport Arena e NOW

Lunedì 17 luglio

Ore 2: Tuffi – Trampolino 3 metri Femminile Sincro, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 2: Nuoto Artistico – Femminile Libero , Sky Sport Action e NOW (dalle 2.30 su Sky Sport Summer)

, Sky Sport Action e NOW (dalle 2.30 su Sky Sport Summer) Ore 5.30: Tuffi – Piattaforma 10 metri Maschile Sincro, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Action e NOW Ore 6.30: Pallanuoto Maschile – Francia-Italia, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 7: Nuoto Artistico – Finale Solo Maschile Tecnico, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 8.30: Tuffi – Trampolino 3 metri Femminile Sincro, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 11: Tuffi – Piattaforma 10 metri Maschile Sincro, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico–Finale Routine Acrobatico, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 13.30: Pallanuoto Maschile – Serbia-Spagna, Sky Sport Arena e NOW

Martedì 18 luglio

Ore 1: Acque Libere – Finale 5 km Femminile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 2: Nuoto Artistico – Duo Libero Gr B, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 3: Acque Libere – Finale 5 km Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Tuffi – Piattaforma 10 metri femminile, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Action e NOW Ore 5: Pallanuoto Femminile – Sudafrica-Italia, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 5: Nuoto Artistico – Duo Libero Gr. A, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 7.30: Tuffi–Semifinale Piattaforma 10 m. Femminile, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Arena, NOW Ore 8: Nuoto Artistico – Solo Maschile Libero, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 11: Tuffi–Finale Squadre 3 metri/10 m, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico – Finale Tecnico Squadre, Sky Sport Summer e NOW

Mercoledì 19 luglio

Ore 2: Pallanuoto Maschile – Italia-Canada, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 2: Tuffi – Trampolino 3 metri Maschile, Sky Sport Arena e NOW (dalle 3.15 su Sky Sport Summer)

Sky Sport Arena e NOW (dalle 3.15 su Sky Sport Summer) Ore 8.30: Tuffi – Semifinale Piattaforma 3 metri Maschile, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 9.30: Nuoto Artistico – Finale Solo Maschile Libero, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 11: Tuffi – Finale Piattaforma 10 metri Femminile, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico–Finale Solo Femminile Libero, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 13.30: Pallanuoto Maschile – USA-Australia, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 20 luglio

Ore 1: Acque Libere – Finale 6 km Staffetta Squadre, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 2: Tuffi – Trampolino 3 metri Femminile, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 3.30: Pallanuoto Femminile – Grecia-Italia, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 7.30: Tuffi – Semifinale Trampolino 3 metri Femminile, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 11: Tuffi – Finale Trampolino 3 metri Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico–Finale Duo Libero, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Venerdì 21 luglio

Ore 2: Tuffi – Piattaforma 10 metri Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 3: Nuoto Artistico – Duo Misto Libero, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 8.30: Tuffi–Semifinale Piattaforma 10 metri Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 10.30: Pallanuoto Maschile – Cina-Italia, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 11: Tuffi – Finale Trampolino 3 metri Femminile, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 12.30: Nuoto Artistico – Finale Libero Squadre, Sky Sport Summer, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Action e NOW Ore 13.30: Pallanuoto Maschile – Francia-Canada, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 22 luglio

Ore 3: Nuoto Artistico – Finale Duo Misto Libero, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 5.30: Galà Exhibition, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 8.30: Tuffi – Finale Trampolino 3 metri Sincro Mix, Sky Sport Summer, NOW

Sky Sport Summer, NOW Ore 11.30: Tuffi –Finale Piattaforma 10 metri Maschile, Sky Sport Summer, NOW

Domenica 23 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Lunedì 24 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 8: Pallanuoto Femminile–Quarto di Finale 1, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW Ore 9.30: Pallanuoto Femminile – Quarto di Finale 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 11: Pallanuoto Femminile – Quarto di Finale 3, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 12.30: Pallanuoto Femminile – Quarto di Finale 4, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Martedì 25 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 7: Tuffi – Round 1-2 Maschile, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 8.30: Pallanuoto Maschile – Quarto di Finale 1, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 9.30: Pallanuoto Maschile – Quarto di Finale 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 11: Pallanuoto Maschile–Quarto di Finale 3, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW Ore 12.30: Pallanuoto Maschile – Quarto di Finale 4, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 26 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 10: Pallanuoto Femminile–Semifinale 1, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW Ore 11.30: Pallanuoto Femminile – Semifinale 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 27 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 5: Tuffi – Grandi Altezze Finale Round 3-4 Maschile, Sky Sport Arena, NOW

Sky Sport Arena, NOW Ore 10: Pallanuoto Maschile – Semifinale 1, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 11.30: Pallanuoto Maschile – Semifinale 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 28 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 6: Pallanuoto Femminile – Finale 3/4 Posto, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 9.30: Pallanuoto Femminile – Finale 5° Posto, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 11: Pallanuoto Femminile – Finale 1/2 Posto, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 29 luglio

Ore 3.30: Vasca - Batterie, Sky Sport Summer e NOW

Sky Sport Summer e NOW Ore 6: Pallanuoto Maschile – Finale 3/4 Posto, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 9.30: Pallanuoto Maschile – Finale 5° Posto, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW Ore 11: Pallanuoto Femminile – Finale 1/2 Posto, Sky Sport Action e NOW

Sky Sport Action e NOW Ore 13: Vasca – Semifinali e finali, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 30 luglio