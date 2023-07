Le amichevoli precampionato su Sky e NOW di Milan, Juventus, Inter, Napoli e Monza

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori incontri amichevoli precampionato di Milan, Inter e, in esclusiva, di Napoli e Monza, oltre a tutte le partite della Summer Series Premier e del Soccer Champions Tour (con Milan e Juventus), entrambi in programma negli Stati Uniti.

Si parte oggi pomeriggio alle 16.30 con il Monza che, a Ponte di Legno, sfiderà il Real Vicenza (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Stessi canali anche per i successivi impegni dei brianzoli, sabato 22 luglio alle 16.30 contro la Giana Erminio e domenica 22 luglio alle 16 contro il Vis Pesaro.

Domani, giovedì 20 luglio alle 18, torna in campo il Napoli campione d’Italia che a Dimaro affronterà l’Anaune Val di Non. La partita sarà trasmessa, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Sugli stessi canali - e in chiaro su TV8 - il secondo match degli azzurri di Rudi Garcia, lunedì 24 luglio sempre alle 18, contro la Spal.

Appuntamento casalingo per il Milan che, prima della tournee negli Stati Uniti, scenderà in campo contro il Lumezzane domani, giovedì 20 luglio alle 17, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (la partita sarà disponibile in pay per view). Dal 22 luglio, riflettori accesi sul Soccer Champions Tour, il torneo dove si sfideranno Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United. Si parte nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio, alle 4.30, con Barcellona-Juventus su Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio esordio anche per il Milan, che sugli stessi canali, alle 4, affronterà il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Doppio appuntamento nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio: alle 2.30 Real Madrid-Manchester United e, alle 4.30, Arsenal-Barcellona (entrambi i match su Sky Sport Summer e in streaming su NOW). Stessi canali per il derby tutto italiano tra Juventus e Milan che andrà in scena nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio alle 4.30. Sabato 29 luglio alle 23 altro derby, il clasico di Spagna, tra Real Madrid e Barcellona (Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). I Blaugrana, poi, affronteranno il Milan nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto alle 5 (Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), mentre i Blancos affronteranno la Juventus nell’ultima partita del torneo nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto, all’1.30 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Precampionato con amichevoli internazionali anche per l’Inter che, dopo il ritiro, volerà in Giappone per la tournee che la vedrà protagonista con due sfide di alto livello. Si parte a Osaka il 25 luglio alle 12.30 con Inter-Al Nasr, per poi volare a Tokyo dove, il 1° agosto sempre alle 12.30, i nerazzurri affronteranno il PSG. Entrambi i match andranno in onda su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (saranno disponibili anche in pay per view).

Su Sky anche tutte le partite della Summer Series Premier, il torneo precampionato che vedrà sfidarsi, sempre negli Stati Uniti, sei squadre di Premier League. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio, all’1, si inizia con Chelsea-Brighton, mentre alle 22 sarà il turno di Fulham-Brentford. Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24, all’1, in campo Newcastle-Aston Villa. Nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio tre incontri: alle 23.30 Brentford-Brighton, all’1 Fulham-Aston Villa e, alle 2.15, Chelsea-Newcastle. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio, all’1.30, toccherà a Brighton-Newcastle, mentre domenica 30 luglio, chiuderanno il torneo Aston Villa-Brentford, alle 18, e Chelsea-Fulham alle 20.45.

PROGRAMMAZIONE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO SU SKY E IN STREAMING SU NOW:

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

ore 16.30 MONZA vs REAL VICENZA [diretta esclusiva]

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Geri De Rosa

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

ore 17 MILAN vs LUMEZZANE

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (disponibile anche in pay per view)

telecronaca Federico Botti





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SABATO 22 LUGLIO

ore 16.30 MONZA vs GIANA ERMINIO [diretta esclusiva]

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Manuel Favia

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 01:00 CHELSEA vs BRIGHTON [diretta esclusiva]

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport Summer e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi





Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Paolo Redi

LUNEDÌ 24 LUGLIO

ore 1:00 NEWCASTLE vs ASTON VILLA [diretta esclusiva]

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport Summer e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi





Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

MARTEDÌ 25 LUGLIO

ore 12:30 INTER vs AL NASR

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

ore 23:30 BRENTFORD vs BRIGHTON [diretta esclusiva]

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Manuel Favia

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

ore 01:00 FULHAM vs ASTON VILLA [diretta esclusiva]

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion





Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport Summer e in streaming su NOW

telecronaca Federico Botti





Sky Sport Summer e in streaming su NOW

telecronaca Nicolò Ramella

VENERDÌ 28 LUGLIO

ore 04:30 JUVENTUS vs MILAN

Sky Sport Summer e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Marinozzi

SABATO 29 LUGLIO

ore 01:30 BRIGHTON vs NEWCASTLE [diretta esclusiva]

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 18:00 ASTON VILLA vs BRENTFORD [diretta esclusiva]

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Elia Faggion





Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara

MARTEDÌ 1° AGOSTO

ore 12:30 INTER vs PSG

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

(disponibile anche in pay per view)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO

ore 05:00 MILAN vs BARCELLONA

Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Davide Polizzi

GIOVEDÌ 3 AGOSTO