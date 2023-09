Mondiali Basket 2023, le gare della seconda fase 🏀 su Sky e in streaming NOW

Terminata la prima fase proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBA Basketball World Cup 2023), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre.

Sedici squadre rimaste in corsa per la vittoria si contendono i quarti di finale del Mondiale 2023. Inizia la seconda fase, composta da quattro gironi con le squadre che si portano dietro tutti i punti conquistati nel primo gruppo. Un regolamento che impone già a molte nazionali di non poter più perdere, pena l'eliminazione. Tra queste c'è l'Italia, chiamata a una sfida già decisiva contro la Serbia. Perdere vorrebbe dire essere con un piede e mezzo fuori dal Mondiale. Tra le altre sfide in programma, Stati Uniti opposti al Montenegro di Vucevic, centro dei Chicago Bulls. La Slovenia di Doncic affronta l'Australia in una rivincita della finale per il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Intrigante sfida tra i coach italiani Sergio Scariolo e Luca Banchi sulle panchine di Spagna e Lettonia. Il secondo vuole ancora sorprendere dopo aver eliminato la Francia, il primo difende il titolo di campione del mondo.

Superata non senza qualche patema la fase iniziale, arrivando seconda nel girone A, l’Italia è pronta a tornare in campo nelle Filippine per giocare le sue due partite della seconda fase dei Mondiali, anche questa a gironi. Azzurri inseriti nel gruppo J con Serbia, Portorico e Repubblica Dominicana, che i ragazzi del CT Pozzecco non incroceranno in questa occasione, dopo la sconfitta subita nella prima fase. Gli incontri dell’Italia si disputeranno all’Araneta Coliseum di Manila.

Da ricordare che la Fiba assegna 1 punto in caso di sconfitta e che le nazionali che si sono già affrontate nel primo girone non si incontreranno di nuovo. Con arrivo a pari punti, conterà lo scontro diretto (compresi quelli della prima fase). Se più di due squadre dovessero arrivare a pari punti e scontri diretti, varrà la differenza canestri della classifica avulsa e non quella complessiva.

Gruppo I (Serbia 6, Repubblica Dominicana 6, Italia 5, Portorico 5)

Gruppo J (Usa 6, Lituania 6, Montenegro 5, Grecia 5)

Gruppo K (Slovenia 6, Germania 6, Australia 5, Georgia 5)

Gruppo L (Canada 6, Spagna 6, Brasile 5, Lettonia 5)

Primo match contro la Serbia, in una classica del basket europeo e mondiale, in programma, venerdì 1° settembre, alle ore 10. Diretta su Sky Sport Summer e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina. Alle 12.15 appuntamento su Sky Sport 24 e NOW per il post partita, con la conduzione in studio di Francesco Bonfardeci, in compagnia di Andrea Meneghin e con Alessandro Mamoli inviato nella capitale delle Filippine. Oltra a Italia-Serbia, altre due partite in diretta, Spagna-Lettonia e Slovenia-Australia.

La Nazionale italiana tornerà sul parquet domenica 3 settembre, quando se la vedrà con Portorico, di nuovo alle ore 10. Match live su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW, sempre con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

I Mondiali di basket e tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con risultati e i liveblog delle partite degli azzurri.



La programmazione live della seconda fase dei mondiali maschili di basket su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 1° settembre

Ore 10 ITALIA-Serbia Sky Sport Summer e NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina





Sky Sport Summer e NOW (telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina Ore 11.45 Spagna-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Matteo Soragna)





(telecronaca Andrea Solaini; commento Matteo Soragna) Ore 12.15 Post partita Italia-Serbia Sky Sport 24 e NOW

(con Francesco Bonfardeci e Andrea Meneghin)





(con Francesco Bonfardeci e Andrea Meneghin) Ore 14.10 Slovenia-Australia Sky Sport Arena e NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)





(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin) Ore 18.45 Studio “Basket Room Mondiali ” Sky Sport 24 e NOW

(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

Domenica 3 settembre